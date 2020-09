Des élèves sans visages...

« Décidément, la science est bien incertaine : nous sommes face à des opinions divergentes. »

La médecine n’est pas une science, mais un art qui, parfois, utilise les connaissances mises au jour par des sciences comme la chimie, l’anatomie et la physiologie, mais aussi sur des disciplines plus « softs » comme la psychologie à laquelle le recours est le plus fréquent. L’hypocondrie et les placebos sont là pour en témoigner.

Le médecin de famille a, dans bien des cas, remplacé le curé du village. Sa justification est le fait d’être un passage obligé pour délivrer des ordonnances qui permettent un remboursement par la sécu. Sans cettte exclusivité, l’automédication serait bien plus répandue.