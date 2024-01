Des femmes victimes de violences conjugales dans la tourmente !

Etant une femme et ayant des proches victimes de violences, il y a a longtemps que ce fléau m’interroge. Une question me taraude en particulier : comment de nos jours une femme peut-elle en arriver à se mettre en couple et surtout, surtout rester avec un homme violent, et même retourner vivre avec lui alors qu’elle a pourtant été mlse en sécurité par des travailleurs sociaux ? Quel est son parcours, son niveau de confiance en elle ? Souvent, une femme battue s’extirpe de sa situation parce qu’elle veut sauver ses enfants, elle-même et sa propre sécurité semblent ne pas compter pour elle. Je trouve cela tellement triste et émouvant.

A mon avis, tout commence dans les familles,avec les enfants, la manière dont ils sont élevés et quelquefois brutalisés, ce qu’on leur donne à voir et à subir. On ne met pas assez le paquet sur l’environnement familial en France, alors que c’est la mère de toutes les batailles (et pas l’éducation comme on le dit souvent). Une famille heureuse, bien logée, en sécurité, avec des parents qui travaillent et gagnent dignement leur vie, des problèmes de santé (y compris psychologiques et d’addictions) bien soignés, tout ça contribue à faire grandir des enfants épanouis et confiants, et par conséquent une société plus heureuse et ouverte.

On en est loin. La tension est partout, les déflagrations s’enchaînent, et tout ça dans une civilisation qui se dit progressiste et avancée.

Bref, tout ça pour dire que colmater les brèches avec des refuges ça et là partout sur le territoire pour mettre les gens à l’abri, les femmes battues, les enfants maltraités, les sans-logis, les victimes de ci et de ça, dans des gymnases, des hôtels, etc. est indispensable, certainement, et Chalot fait du bon travail, mais prendre le problème à la source est mieux sur le long terme.

Pour en revenir aux femmes battues, marteler ce que les travailleurs sociaux préconisent : à la première gifle, partez en courant.. Ca ne règlerait pas tout, et ce n’est pas si simple pour de nombreuses femmes, mais ce serait un bon début, au moins pour quelques-unes.