Des gaulois décrochent Macron

Une première depuis l’avènement de la Vème république. Ce vendredi soir 28 septembre, Emmanuel Macron en prend pour son grade, au Blanc. À l’appel du Comité de défense des usagers de l’hôpital du Blanc, les élus du territoire avaient été invités à décrocher de leur mairie le portrait du président de la République, et à venir le déposer devant la sous-préfecture, où plus de trois cents personnes sont rassemblées.

Plus d'une cinquantaine de portraits ont été déposés devant la sous-préfecture. Une nouvelle action menée dans cette journée du 28 septembre, après celle du collectif C'est pas demain la veille, dans l'après-midi, à Châteauroux. D'autres sont à prévoir, sans doute dès lundi 1er octobre, où le rapport des experts, commandé par l'Agence régionale de santé, doit être présenté aux instances de l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc.

En termes de symbole pur, l’image est très forte. Il existe donc en France des élus de la République qui décrochent le Président, l’excluent donc des bâtiments municipaux et déposent le portrait comme un encombrant devant sa filiale locale. On n’avait jamais vu ça, et ca en dit long. Ca signifie, toi président tu n’es plus mon président, toi qui méprises ma commune je te sors et je te mets aux ordures.

Le petit roitelet a eu beau décrocher, on se demande bien comment et pourquoi, un titre honorifique de Champion de la Terre – aurait-il fait reculer la déforestation en Amazonie, non, il a simplement autorisé la commercialisation du glyphosate quelques années de plus -, force est de constater qu’à demeure il n’est plus maitre de la totalité du territoire. Des tas de villages gaulois se sont constitués au coeur même de l’Empire Romain, des tas de gaulois ont appelé le druide et avalé de la potion magique, et mis à la porte le petit représentant de l’oligarchie.

On ne peut plus te voir en peinture, monarque, ta bobine on la sort. Voila le résultat au démarrage de l’an II de Macaron, celui de tous les présidents de la Vème qui est devenu archi impopulaire en un temps record, pire que François Hollande, le score de son prédécesseur est déjà dépassé, qui l’aurait cru, eh bien nous y sommes. Elu sur un socle d’un électeur sur dix inscrits au premier tour d’avril 2017, puis sélectionné avec un score cocasse bourré de 6 contre une concurrente tellement nulle au débat que même un âne aurait remporté le scrutin, Emmanuel Macron est un roi nu à domicile. Les gens ont mis un an à comprendre le mec, lui c’est les ultra-riches et rien d’autre, un Robin des Bois à l’envers qui pique dans nos bas de laine pour engraisser les gros actionnaires qui l’ont placé sur le trône de France. C’est juste un centurion de Jules César, en clair un vendu.

Aux Antilles, il y eut un paquet de gens qui refusèrent de venir le voir, même de lui serrer la main qu’il leur tendait avec un sourire de travers. Macron, il finira haï, conspué, détesté comme aucun autre avant lui, mais il le sait et il s’en fiche, pendant quatre ans, il continuera à vendre le pays à la découpe en nous insultant et en nous traitant de tous les noms chaque semaine, et tous les journalistes de BFM continueront jusqu’à la dernière seconde à chanter sa geste. Lui, la seule place qui l’intéresse, c’est celle de Juncker, et on la lui a promise. Alors les français …