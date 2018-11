Des gens normaux

Parmi les choses que j’aime bien au Royaume Uni (parce que je n’aime pas tout, mais il y a plein de choses que j’aime bien) il y a le fait que, contrairement à la télévision française où, semble-t-il, les présentateurs, et surtout présentatrices (de la météo, de journaux télévisés, de jeux télévisés…), sont sélectionnés en fonction de leur apparence physique stéréotypée qui doit entrer dans un moule, correspondre à des critères prédéterminés, la télévision britannique ne voit aucun problème à montrer, dans ses émissions, des gens tout à fait normaux, des gens de la vie de tous les jours, aux apparences physiques très diverses, non stéréotypées, non idéalisées non plus.

Ainsi, je n’ai jamais vu, à la télé française, de femme enceinte d’au moins huit mois présenter une émission, la météo par exemple, avec son gros bide qui mange la moitié de l’écran. Je crois qu’en France on lui demanderait d’arrêter de se montrer face à la caméra dès le troisième ou quatrième mois, et on la reclasserait ailleurs. Je ne suis pas certaine de ce que j’avance, puisque je n’ai jamais travaillé à la télévision, donc en gros je parle sans savoir, n’empêche que je constate que jamais je n’ai vu la moindre femme enceinte à la télé française.

Je n’y ai jamais vu non plus de femmes avec de l’embonpoint, voire beaucoup d’embonpoint, et aux bourrelets ventraux parfaitement visibles et parfaitement assumés sous des robes parfaitement moulantes. On exigerait d’elles qu’elles se mettent au régime, et plus vite que ça, et qu’elles perdent vingt kilos sous peine de se faire virer, ou alors plus simplement, et de manière plus expéditive, elles ne passeraient même pas le stade du premier entretien d’embauche si elles s’y présentent ainsi. Allez comprendre pourquoi.

Je n’y ai jamais vu non plus une femme si maigre qu’elle ne peut qu’être maladivement anorexique. C’est vrai que c’est choquant de voir un squelette au lieu d’une femme, mais après tout elle est comme ça et, si on espère quand même pour elle que sa maigreur ne lui causera pas de problème de santé, on finit par s’habituer à son apparence physique. Elle est comme ça, voilà tout.

Je n’ai jamais vu à la télé française de présentatrice de la météo à qui il manque la moitié de son bras, et qui ne cherche pas le moins du monde à cacher son moignon mais le laisse au contraire clairement apparaître, sans que cela ne pose de problème à personne (du moins je l’espère), sous sa robe à manches courtes (les présentatrices anglaises portant surtout des robes, plutôt que des pantalons ou jupes, et chemises). Après tout, elle a parfaitement le droit d’avoir un bras en moins. Ca ne fait pas d’elle une moins bonne présentatrice météo, elle présente la carte du pays avec son autre bras, voilà tout. Et qu’on ne vienne pas prétendre que cette jeune femme trouverait, en l’état actuel des choses, un poste de présentatrice de la météo à la télé française.

Je n’ai jamais vu, à la télévision française, comme je l’ai vu à la télé britannique, de journaliste exhibant un sourire aux dents super jaunes tandis qu’il commente son reportage. Je suis sûre qu’en France la personne ne passerait même pas à la télé. On préférera trouver un autre journaliste qui aura des dents tellement blanches qu’on se demande parfois s’il ne s’agit pas d’un dentier. Pourtant, si demain la mode est de se colorer les dents en bleu, en vert ou en rose (c’est d’ailleurs étonnant que cette mode ne soit pas déjà sortie !) va-t-on continuer de penser qu’avoir les dents jaunes est un signe de laideur, ou pire, de saleté ?

Je n’ai jamais vu, ou si peu, à la télé française, de présentateurs, et encore moins de présentatrices, âgés de plus de… ans, à moins qu’on ne leur ait au préalable fait subir un ou deux liftings pour lisser les rides, supposées être honteuses dans notre société, et leur faire paraître… ans de moins. A la télé britannique, vous avez des rides, des poches sous les yeux, des double mentons, des crânes dégarnis… Où est le problème ?

Je crois qu’en France, on est trop omnibulés par notre apparence physique. Il faut absolument être glamour et à la dernière mode. Je critique cela parce que personnellement je me fiche comme de ma première chaussette d’être à la mode. Du coup, je suis à ce niveau là plus à l’aise en Grande Bretagne où on ne va pas vous regarder de travers ou vous faire des réflexions désagréables à cause de vos choix vestimentaires (tout comme on ne vous regardera pas bizaremment, avec embarras ou avec pitié s’il vous manque un bras) qu’à Paris où pourtant je suis née et ai vécu la majeure partie de ma vie.

On voit toutes sortes de gens à la télé britannique, et c’est parce qu’il y a toutes sortes de gens dans la vie « réelle » et que cette télévision a pris le parti, et c’est très bien, de refléter la société telle qu’elle est réellement, sans chercher à cacher honteusement ce qui est considéré comme laid ou pas glamour : on y voit donc des gens beaux, des gens laids (mais de toute façon chacun sait que la beauté et la laideur sont des critères culturels qui varient non seulement selon les pays, mais également selon les époques), des gens handicapés, des gens valides, des gens gros, des gens minces, des gens maigres, des gens vieux, des gens jeunes, des dents blanches, des dents jaunes, des chevelus, des chauves, des petits, des grands… Des gens tout à fait normaux, quoi !

Ajoutons pour terminer que la télévision britannique reflète également mieux la diversité culturelle qui compose la société. Par exemple, il y a très peu de présentateurs Noirs à la télé française, du moins était-ce le cas à l’époque où je la regardais (cela a-t-il changé ?), alors qu’en Grande Bretagne c’est tout à fait courant.

J’en profite pour faire une petite parenthèse. En Grande Bretagne, on porte sur sa veste, pendant quelques jours en novembre, un Poppy rouge pour commémorer la guerre de 14-18. Tout le monde en porte un. Ils sont en vente dans la rue, les boutiques, partout. Les gens de la télé en portent un aussi. Une présentatrice de la chaîne ITV n’en portait pas. Elle s’est reçu un paquet d’insultes sur les réseaux sociaux, et s’est fait traiter de tous les noms. Pas "juste" quelques insultes, mais un véritable déchaînement de haine. Y compris raciale (et sexiste). Elle a été obligée de s’expliquer publiquement pour stopper ce flot de haine. Les hypocrites affirmeront : « mais si mais si, elle aurait été traitée pareil si elle avait été blanche » alors que c’est évident que les gens qui l’ont insultée avaient trouvé là le prétexte idéal pour s’acharner sur elle, parce qu'ils ne peuvent pas le faire ouvertement sur sa couleur de peau (mais aimeraient bien pouvoir). Il y a aussi des gens racistes en Grande Bretagne, qui n’apprécient sans doute pas de voir des présentateurs Noirs, et pour qui la télévision de « leur » pays devrait être faite uniquement par des Blancs. Je pense qu'ils sont une infime minorité, mais je me demande quand même pourquoi le fait de haïr quelqu’un qui ne vous a strictement rien fait n’est pas considéré comme une maladie mentale, une vraie, à traiter très sérieusement par la psychiatrie. C'est le genre de trucs qui arriveraient également en France, j'imagine, si cela n'a pas déjà été le cas. Parenthèse refermée.

Par contre, ce que je n’aime pas trop à la télévision britannique, et là je préfère la télé française, c’est qu'un certain nombre de présentateurs et trices sont en permanence en représentation. Même dans certains journaux télévisés où pourtant il ne s’agit pas d’eux, mais de ce qu’il se passe dans le monde. Ils ne sont pas spontanés. Ils ne sont pas naturels du tout. On dirait qu’ils cherchent constamment à « avoir l’air » plutôt qu’à être réellement. Bref, ils ne sont pas eux-mêmes, et se comportent comme d’éternels acteurs se croyant en permanence sur une scène de théâtre, et cherchant à chaque instant à montrer une image positive d’eux-mêmes et se valoriser aux yeux du télespectateur, en faisant donc extrêmement attention à ne jamais rien laisser paraître qui puisse nuire à leur image. On sent par exemple que ces personnes font super gaffe à ce qu'elles disent et à la façon dont elles disent ce qu'elles ont choisi de dire. De même, on ne verra jamais personne dans une émission britannique se laisser aller à balancer spontanément, parfois même juste par provocation, et sans se soucier de ce qu’on va penser de lui/elle, une grosse vanne totalement débile, voire un peu « limite », qui va donner une image peu flatteuse de sa personne, mais au contraire la personne va plutôt s’efforcer de trouver le meilleur jeu de mot possible, un trait d’humour particulièrement fin, la chose qu’il fallait dire à cet instant précis. Ce qui fait que dans certaines émissions, on a l’impression que non seulement les gens sont en permanence en représentation, mais de surcroît en compétition les uns avec les autres. On a affaire dans ce cas à des personnages, plus qu’à des personnes. Je ne sais pas si j’exaggère ou pas, si je grossis le tableau ou pas, mais en tout cas c’est comme ça que je le ressens. Et il y a sûrement du vrai dans ce que je dis car, pour ne donner qu'un seul exemple, on n'inviterait jamais un mec comme Gainsbourg, ou Coluche, à la télé britannique. C'est mon opinion et je la partage, comme disait je sais plus qui.

C’est vrai aussi pour certains comiques britanniques. Lorsqu’ils sont invités à des émissions, il faut toujours qu’ils restent dans leur personnage de comique-qui-monte-sur-scène-et-fait-marrer-les-gens, et du coup ils ne peuvent pas s’empêcher d’essayer toutes les deux secondes d’être drôles, même dans des émissions qui sont supposées être sérieuses. J’en ai observé un ou deux qui, certes, écoutaient ce que les autres disaient, mais leur visage montrait qu’en fait, ils étaient en train de réfléchir à la prochaine blague qu’ils allaient lancer à l’asemblée. Et ça ne rate jamais, puisqu’au bout d’un moment, c’est systématique, ça sort. Pourquoi pas, après tout, c’est sympa et puis ça peut aussi équilibrer une émission qui, sinon, serait peut-être trop sérieuse, mais moi j’aimerais bien aussi les voir de temps en temps tels qu’ils sont réellement, au fond d'eux mêmes. Pas le comédien sur scène, mais le mec de la vie de tous les jours, avec ses pensées, ses opinions, ses émotions.

Ca fait trop longtemps que je n’ai pas vu la télévision française, et je ne peux donc dire si ces comportements y sont également présents. Je suppose que oui. Cependant, je me souviens de beaucoup d’émissions où les présentateurs et les invités étaient totalement eux-mêmes. Ils se montraient tels qu’ils étaient, bruts, avec parfois même leurs colères, leurs coups de gueule, ou leur humour bon ou mauvais. Après, on apprécie ou pas la personne, mais même si on ne l'apprécie pas, au moins on sait à qui on a affaire. Il n’y a pas de masque, pas de maquillage (intérieur).

C’est curieux, donc, cette télévision britannique qui montre les gens tels qu’ils sont du point de vue de leur apparence physique, sans discrimination aucune par rapport à ce qui est considéré comme un défaut, ou par rapport à une infirmité, une condition physique spéciale (passagère ou pas), mais où, en revanche, certaines personnes se montrent si peu telles qu’elles sont réellement du point de vue de leur personnalité, ne laissant jamais paraître qui elle sont vraiment à l’intérieur. Pourtant, nous avons tous des qualités, mais aussi des défauts. C’est normal, c’est humain. On ne s'attend pas à voir dans la vie de tous les jours des gens formatés, alors pourquoi vouloir absolument donner cette impression à la télévision ? Ne vouloir montrer que des qualités, et s’acharner à dissimuler ses défauts doit être, à la longue, vraiment épuisant.