Des grandes inventions : celle dont on ne parle jamais !

J'aurais pu parler des grandes inventions techniques comme celle de l'agriculture ou quelque 8 000 ans après, plus proche de nous, celles : de l'imprimerie ; de la machine à vapeur ; de la mule-jenny ; de la pile de stockage du courant électrique continu, puis du courant électrique alternatif ; des ondes électromagnétiques, dites aussi radios ou hertziennes ; des vaccins ; du moteur à explosion ; du transistor ; de l'Internet et que sais-je encore, né de l'intelligence et de la créativité humaine sans borne.

Inventions toutes plus intéressantes les unes que les autres et sur lesquelles de nombreux livres ont été commis.

Mais rien dans la littérature sur la plus grande invention de tous les temps, celle dont on ne parle jamais comme telle : l'invention des dieux !

Mais, posons-nous la question : Zeus, le plus célèbre Dieu de la Grèce antique, a-t-il été une invention que l'homme a voulu faire à son image ou bien a-t-il vraiment existé ? Quid d'Apollon, un autre grand Dieu ? Quid de la Déesse Athéna ? Etc., etc.

Inventés ou non, ces dieux n'ont laissé ni livre ni évangile. Rien ! Sauf, quand même, de très nombreuses statues de marbre, toutes plus belles les unes que les autres, encore discrètement honorées ici ou là. Pourtant, durant des siècles, nos ancêtres (pas plus idiots que nous) ont adoré, prié, respecté et craint ces dieux. Dieux auxquels il était indispensable de croire. Socrate, lors de son procès qui le condamna à mort en 399 avant l'ère commune, rappela à ses juges qu'il croyait au Dieu Zeus ainsi qu'aux autres, comme le raconte si bien Platon (*). Si Socrate croyait en Zeus, on peut imaginer que 100% de la population avait la même foi et que Zeus et les autres dieux existaient vraiment. Pas une invention : une réalité !

Quid du Dieu Jupiter, du Dieu Saturne, du Dieu Neptune, du Dieu Mars, de la Déesse Vénus, du Dieu Uranus, du Dieu Mercure, etc., etc. ?

Ces dieux ont-ils été des inventions ou ont-ils été de vrais dieux, chacun spécialisé dans un domaine, comme les Saints des chrétiens par exemple ? Leurs contemporains nous diraient : "Ah ! Que Oui !"

Tout porte à croire que ces dieux ont effectivement existé, bien qu'ils n'aient laissé ni livre révélé ni évangile. Sinon, comment expliquer, s'ils n'ont pas existé, que nos ancêtres, qui croyaient apparemment si fort en eux, les aient immortalisé en donnant leur nom aux planètes du système solaire ? Durant des siècles, les populations ont eu la foi en tous ces dieux.

Aujourd'hui, nous souriions d'apprendre que nos ancêtres croyaient au Dieu Zeus, au Dieu Apollon et autre Vénus ou Jupiter.

Quels idiots de croire à toutes ces fables, puérilités et balivernes, disent en cœur les "vrais" croyants d'aujourd'hui !

Je rappelle modestement, que Socrate, Platon, Aristote, Démocrite, Homère, Périclès, Thalès, Pythagore, Euclide, Hippocrate, Eratosthène, Nigidius Figulus, Varon, Pline l'Ancien et bien d'autres savants grecs et romains croyaient en ces dieux. Oserait-on les traiter d'imbéciles, d'incultes, de demeurés ?

J'aimerais savoir ce qu'en pense le croyant d'aujourd'hui ? Son Dieu, à lui, est-il aussi une invention de l'homme ou a-t-il, comme Zeus ou autre Dieu gréco-romain, vraiment existé ?

Le chrétien ou le musulman dirait sûrement que tous savants qu'aient été leurs illustres ancêtres (Socrate, Platon, Aristote, Démocrite, Périclès, Homère, Thalès, Pythagore, Euclide, Hippocrate, Eratosthène, Nigidius Figulus, Varon, Pline l'Ancien, etc.), qu'ils se trompaient, car leurs dieux ont été inventés de toutes pièces par leur(s) gouvernant(s), pour les soumettre. Et puis d'ailleurs, il n'y a, selon le croyant d'aujourd'hui, qu'un seul Dieu : le sien, bien sûr ! Il se nomme Yahvé, Allah ou Jésus, selon le cas. (Mais, seulement 20% de la population mondiale y croit. Un net recul par rapport à la population de l'Antiquité vis-à-vis de ses propres dieux !)

Alors, ces nouveaux dieux : Yahvé, Allah, Jésus et les autres d'ici ou d'ailleurs, ont-ils vraiment existé ou sont-ils, eux aussi, de pures inventions humaines pour remplacer les dieux gréco-romains devenus obsolètes au fil des temps ?

Dans quelques siècles, d'autres dieux auront été inventés à leur tour et, le Teslier de l'époque posera la même question : "Les dieux de nos ancêtres : Zeus, Jupiter et autres Jésus, Yahvé et Allah ont-ils vraiment existé ou ont-ils, eux aussi, été inventés pour soumettre les populations, notamment en leur faisant craindre l'Enfer après leur mort ?"

La réponse est évidente, car sinon, comment gouverner un monde d'athées et d'intellectuels omniscients qui ne craindrait aucun Dieu ni même l'Enfer !

(*) Apologie de Socrate 20a-42a. Durant son procès, Socrate invoque souvent le nom de Zeus, le Dieu suprême de son temps. Aujourd'hui, un Socrate dirait lors de son procès : "Condamnez-moi, si Dieu le veut !".

