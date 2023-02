Des grillons dans nos assiettes !

L’Union européenne vient d’autoriser la farine d’insectes dans les produits de consommation courante de la population européenne. La liste des produits commence avec le grillon réduit en farine, condamnant des milliards d’individus à une alimentation dégénérée.

Sous le faux-prétexte de « sauver la planète », derrière le slogan « sauver le climat », derrière l’arnaque du réchauffement climatique et le bobard du CO2, l’esprit totalitaire qui anime la Ploutocratie aux commandes ! Ce n’est qu’un début ! Au regard de la mentalité de leurs concepteurs, il est à craindre que ces erzats et dérivatifs, s’incorporent de plus en plus dans la nourriture et deviennent la « nouvelle norme », expression favorite des organisations à l’origine de ces initiatives qui oeuvrent à notre insu, et dont il faut dénoncer inlassablement la capacité de nuisance et d’escroquerie morale envers les populations. Devant une telle opportunité, (à la fois d’enrichissement et de facilité de fabrication), l’agro-alimentaire se frotte déjà les mains et les start-up sur le pied de guerre pour produire « hors-sol », ces insectes par millions au Viet-Nam et alimenter le marché européen et mondial. Les supermarchés seront, très bientôt, les porte-drapeaux de ces produits où les gens, peu informés ou pas du tout, certains d'ordinaire si peu vigilants sur le contenu de leurs assiettes, achèteront les yeux fermés ces produits infâmes et potentiellement dangereux pour la santé, (risques d’allergies et d’autres maladies imputables à la nature même du produit, sans compter le genre de bactéries résistantes que pourraient contenir ces corps animaux morts, sans compter les traitements chimiques pour leur conservation, cancérigènes, et les méthodes de fabrication opaques, etc. ) Peu de produits finis, en vérité, échapperont à ces adjonctions contraires à notre culture, à notre façon de concevoir notre alimentation.

Qui retrouvons-nous derrière ce « plan de réorganisation de l’approvisionnement alimentaire mondial, sous couvert d’une fausse crise alimentaire ? »

Comme nous l’explique le journaliste James Corbett. (Article de mondialisation.ca)

https://www.mondialisation.ca/la-grande-reinitialisation-alimentaire-qui-est-derriere-le-plan-de-reorganisation-de-lapprovisionnement-alimentaire-mondial/567

Tout d’abord, la Fondation Rockfeller,

La Fondation Rockfeller en Afrique avec l’Alliance for a green revolution in Africa,

Or, 200 organisations, devant les menées de l’Alliance for a green Revolution in Africa, se sont unies pour dénoncer ses activités.

Ensuite, la famille Gates, père et fils.

Bill Gates est devenu en 2021, « le plus grand propriétaire de terres agricoles américaines ».

Pour l’Europe nous retrouvons le très envahissant Forum Economique Mondial de Davos, le WEF, dirigé par Klaus Schwab.

Le Forum EAT ( le Davos de l’alimentation).

l’USAID

James Corbett dans son article en conclut que « toute cette entreprise pue l’accaparement de terres néo-coloniales déguisée en « philantrhopie. »

Manger des insectes, ce n’est pas notre culture, je le rappelle. Certes, dans certaines parties du monde, comme le Sud-Est asiatique, ou l’Afrique, ou en Amazonie, ou chez les Aborigènes, les insectes font partie des consommables, pour leurs propriétés non pas gustatives mais à propriétés médicales. Ou alors, à cause de la grande pauvreté de ces populations réduites à chercher dans la terre ou dans les souches d’arbres, des insectes et vers pour pouvoir se nourrir.

Ici, ou ailleurs, dans les pays dits développés et abondamment pourvus en produits alimentaires classiques, libre à tout un chacun de tester le lucane-cerf volant seché pour son repas du soir, ou le criquet, ou le bousier réduit en compote ! Tout juste une curiosité exotique des papilles. Si c’est son choix. Mais qu’on ne nous l’impose pas !

La ploutocratie aux commandes est prête à tout pour remplir ses comptes off-shore avec des marges de bénéfices records. Non contents de sucrer nos retraites, de sonner le glas des services publics, de nous avoir imposé le pass sanitaire, de détruire l’hôpital public, ils viennent jusque dans nos plats, démolir nos vies en les contrôlant outrancièrement !

Mais, rien d’étonnant à cela, ils peinent à cacher le mépris phénoménal et de plus en plus voyant et de plus en plus décrié qui les anime envers les populations en général. Ils ne sont pas nos amis, ils nous ont déclaré une guerre sans merci ! Jusque dans nos assiettes, jusqu’à nous imposer en parfaits petits dictateurs, notre façon de nous nourrir ! Mais eux ? Ingurgiteront-ils de la poudre de grillon ou autres insectes dans leurs nourriture ? Certainement pas ! Comme le précise avec humour James Corbett, « Les gros bonnets sont en train de décompresser après leur dure semaine à Davos, « vous pouvez être sûrs qu’ils ne grignoteront pas des croquettes de grillon ou de teigne flambées… même s’ils s’attendent à ce que vous les fassiez. »

Ils continueront à se régaler ...

de produits choisis et triés sur le volet, viandes et poissons fournis grâce aux bonnes adresses de leur réseau économique court, du producteur à l’assiette, les bons légumes frais, fromages, œufs, laitages de fabrication AOC, caviar et autre mignardises, champagnes et vins fins, etc. A profiter des recettes concoctées pour eux, par des toques étoilées. Une certaine idée de la gastronomie dont ils se font les chantres – entre eux – sadiquement interdite au pékin moyen qui devra se contenter de ce que ces fumistes leur somment de consommer. Lorsqu’on voit intervenir sur l'écran plat, certains de ces larbins du système déguisés en journaliste, pétant dans leur jus, obèses et presque difformes à force de fréquenter les buffets débordant de boustifaille des arrière-cuisines de l’Oligarchie, on mesure à quel point ces gens se foutent de nous !

C’est l’Union Européenne qui a validé ces extravagances alimentaires, derrière, bien sûr, de grands groupes et multinationales d’origine étrangère. Sans tarder, comme l’on pouvait s’y attendre, des petits malins ont sauté sur l’assiette bien garnie, si j’ose dire, pour promouvoir la nouvelle gastronomie et lancer la publicité idoine, nous proposant de merveilleuses recettes que l’escrologie monte en épingle par l’intermédiaire de porte-paroles du genre la pauvre Greta, venue ramener sa frimousse à Davos.

Si nous regardons en détail la liste des produits appelés à contenir ces infâmes mixtures, très loin de notre civilisation européenne, nous nous apercevons que peu de produits finis seront épargnés. Y compris, le pain ! C’est extrêmement préoccupant, car les gens, en général, sont de très gros consommateurs et amateurs de pain.

Ce qui expliquerait la raison pour laquelle, les Ploutocrates envisagent la disparition de 70 % des boulangeries en France, pour les remplacer par les grandes enseignes qui vendront un pain frelaté, avec mélange de poudre d’arachnide ou autres qui viendront rallonger la déjà très/trop longue liste de ces produits désormais autorisés par l’UE.

Pour le reste, la liste est très parlante, elle n’épargne aucun secteur de la vie sociale, même à l’heure de l’apéritif (crakers, gressins, etc.), à l’heure du goûter, poudre chocolatée, etc. Biscuits, barres de céréales, etc.

Tout est impacté par cette fumisterie.

Mais en règle générale, à quelque chose malheur est bon ! Ceux qui se plieront aux injonctions gastronomiques de la Ploutocratie, nous ne pouvons que le déplorer, tant pis pour eux ! Même avec les mises en garde nécessaires. Mais, le reste de la population se verra dans l’obligation extrême, de revoir sa façon de se nourrir, en retournant chez le petit boucher – pour sa viande – Car derrière ces injonctions, le but également de supprimer la viande et remplacer notre façon ancestrale de nous nourrir, par la poudre d’insecte en attendant autre chose peut-être d’encore plus repoussant. Retourner chez son poissonnier, (pour le poisson frais, éviter le poisson d’élevage, si possible), préférer le poisson étiqueté pêché en haute-mer. Retourner chez son commerçant de quartier pour les légumes ou faire régulièrement son marché. Eviter absolument les produits transformés de supermarché, (revoir attentivement la liste ci-dessous, en fin d’article) pour ne pas que cette nouvelle « planification alimentaire » ne s’étende un peu plus et devienne irréversible. Le plus inquiétant, ce seront les plats tout prêts des collectivités, proposés par les grandes enseignes pour les cantines scolaires, les restaurants collectifs, les EPADH.

Et puis le grillon… Quelle misère ! Rappelons-nous, ce petit insecte enchante nos prés, le soir tombé. Qui n’a pas écouté ses stridulations crépusculaires avant de s’endormir ? C’était l’âme de nos campagnes, autrefois l’hôte des foyers, qui stridulait discrètement, l’hiver, près de l’âtre de la cheminée ? C’était, il y a bien longtemps.

Liste des produits impactés :

Substitut à la viande (alternative végétarienne),

Pain à grains multiples,

Rouleaux multigrains,

Crakers et gressins,

Barres de céréales,

Prémélanges secs pour produits de boulangerie,

Biscuits,

Produits de pâtes sèches fourrés et non fourrés,

Les sauces,

Produits transformés à base de pommes de terre,

Plats à base de légumineuses et de légumes,

Pizza,

Produits généraux de pâtes et de poudres de lactosérum,

Soupes et concentrés de soupes, soupe en poudre,

Snaks à base de semoule de maïs,

Bissons de type bière,

Produits chocolatés, noix et oléagineux,

Snaks (hors chips) et préparations de viande.