Des hackers russes s’attaquent... à un moulin !

Le moral est bon dans l’armée ukrainienne.

MOBILISATION : si les hommes pris dans la rue et mobilisés de force ne veulent pas se battre, ils sont menacés et forcés de le faire.

Parfois, ils ont droit à des simulacres d’enterrement, parfois à de véritables enterrements.

🇺🇦 MOBILISATION : If the men caught on the street and forcefully mobilised do not want to fight, they get threatened and forced to.

Sometimes they get mock burials … sometimes real ones.pic.twitter.com/wMP6poHNTH

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 23, 2024