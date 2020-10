Des Islamo Gauchistes Pas Très Catholiques

L’islamo gauchiste c’est celui a qui est

en premier de gauche :de part son idéologie gauchiste du multiculturalisme ,il est pour l’acceuil des plus pauvres ,les étrangers à tout va , et prône l’égalité et même le droit de vote pour les sans culture et les illéttrés ,tout le monde est égaux et a droit à tout ce qu’on les plus aisés et méritants (et ils se croient gentils et juste pour celà )

on doit prendre aux riches pour financer les pauvres .

générosité sans se préoccuper du financement ni même de la faisabilité d’un tel projet , sans tenir compte de la réalité sur le terrain , mais ’est tellement beau d’être humaniste , de se croire du bon coté , celui du politiquement correct , des gentils ..

en 2nd : il est favorable à la visibilité des minorités , soutient leurs exigences , milite pour « leurs droits » , ne voit pas de différence entre les religions ,

si il est homme politique il soigne l’électorat musulman, qu’il compare aux ouvriers d’antan dans la lutte pour l’égalité , pour avoir les voix.