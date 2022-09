Des jumeaux séparés qui ont la même vie : une énigme ?

Deux vrais jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui ont été adoptés par des familles différentes, ne devraient pas avoir la même vie avec une similarité défiant tout ce que nous pourrions imaginer. Et pourtant... Ces histoires existent, nous amenant à nous poser bien des questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponses aujourd'hui si l'on tient compte de l'état de nos connaissances. Certains expliquent ce phénomène par l'épigénétique (voir la définition dans l'article qui suit), ce qui me laisse sceptique.

Beaucoup de personnes rationnelles chercheront une explication logique, mais nous savons que la probabilité pour qu'il y ait tant de coïncidences est proche de zéro.

Le cas de ces frères jumeaux nous met tout simplement au défi de lui trouver du sens avec notre savoir pragmatique, et nous invite à nous ouvrir à un autre type réflexion...

Thomas Jenuwein, Directeur de l’Institut Max Planck, explique ce phénomène par l'épigénétique :



« On peut sans doute comparer la DISTINCTION entre la #génétique et l’#épigénétique à la différence entre l’écriture d’un livre et sa lecture.

Une fois que le livre est écrit, le texte est le même dans tous les exemplaires. Cependant, chaque lecteur aura une interprétation légèrement différente de l’histoire, ce qui suscitera en lui des émotions et des projections personnelles.



D’une manière comparable, l’épigénétique permet plusieurs lectures d’une matrice fixe de l'ADN (le livre ou le code génétique), donnant lieu à diverses interprétations, selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice. »



L’épigénétique est le domaine qui étudie l’#influence de l'#environnement et l'#expérience individuelle sur l'#EXPRESSION des gènes ainsi que sur leurs modifications #transmissibles d'une génération à l'autre.



Celles-ci ont la particularité d'être héritables sur plusieurs générations, même si la cause qui a induit la modification a disparu.



Les #effets de l’épigénétique sur la #fonction des gènes commencent dès la conception. Ils se poursuivent pendant le développement intra-utérin et persistent après la naissance...

En résumé, si l'on suit cette définition, Thomas Jenuwein nous explique que ces deux jumeaux auraient un héritage commun sur plusieurs générations qui expliquerait une expression de gènes similaire bien que la cause qui aurait induit la modification de leurs gènes ait disparu. Il faut entendre par EXPRESSION DE GENES SIMILAIRE que les deux frères décident :

- d'appeler leur chien TOY ;

- de divorcer chacun une fois ;

- de s'amouracher d'une femme s'appelant Linda, puis de l'épouser avant de divorcer ;

- de choisir pour deuxième épouse une femme s'appelant Betty ;

- de choisir le même prénom pour leur fils ;

- etc...

Face à temps de similarités, peut-on encore penser que l'épigénétique hérité de plusieurs générations, les ont amenés à être les mêmes dans leurs choix jusqu'au moindre détail comme cela est par exemple le cas pour une photocopie que l'on ne distinguerait pas de l'original ?

Ne s'agit-il pas d'une tentative de rationnalisation pour expliquer l'inexplicable ?

Et si la vérité était à chercher du côte de ce qui nous dépasse ?

