Des larmes de crocodile

Les larmes peuvent être de différentes natures. Elles peuvent même être attribuées à un saurien que l’on n’a jamais vu pleurer, sauf peut-être à l’heure des repas : le crocodile.

Dans l’expression commune et polycentenaire, c’est une façon de pleurer fausse, visant généralement à obtenir quelque chose ou une grâce en suscitant l’apitoiement de l’autre.

Une légende de l'Antiquité veut que les crocodiles charment leurs proies par des gémissements. Des sortes de sirènes, en quelques sortes.

De tout temps, des individus sans pitié ont ainsi exploité celle des autres.

Ceux qui se seront laissé prendre pleureront à chaudes larmes, à coup sûr.

En fait, on pleure sans arrêt. C’est nécessaire pour lubrifier notre œil. Ce sont les larmes basales. Par réflexe, on pleurera aussi pour protéger nos yeux.

Dans ces cas, on parle de larmes réflexes, comme à cause du sulfate d'allyles ou de l'oxyde de thiopropanthial de l’oignon. Ce sont des larmes sans à-propos. L’effet est identique mais décuplé avec les gaz lacrymogènes, qui ont tendance à voltiger beaucoup ces derniers temps, surtout là où il y a du jaune et du bleu.

Grâce au miracle télévisuel, on en vient aux larmes émotionnelles, dont on peut être le spectateur complaisant. Ainsi, bien ancré dans son canapé, on observe le bétail confiné pleurer tantôt de rage, de tristesse, de dépit voire de peur. Parfois il y a des larmes de deuil. Des larmes pour les blessés. Ou simplement, des larmes face au triste constat de la situation telle qu’elle apparait réellement : Marianne blesse ses enfants.

Les larmes émotionnelles seraient réservées aux seuls humains alors que de nombreuses espèces animales pleurent. Disent ceux qui n’ont jamais vu le regard humide et suppliant de Médor lorsque vous êtes en train de déguster un bon gigot au fumet particulièrement engageant.

Dès la sortie du ventre de sa mère, le petit d’homme pleure. A ces débuts, il pleure même beaucoup. C’est aux premiers âges de la vie un mode de communication, à vrai dire assez casse-pied, que seules les mères – et parfois quelques pères intuitifs – sont en mesure de décrypter.

Lorsque tout devient trop pénible, on se noie dans un verre d’eau. Peu importe alors la complaisance ou la pitié des autres, d’ailleurs on se sent seul au monde. La tristesse jaillit comme la lave d’un volcan.

Mais dès le jeune âge, l’enfant apprend à manipuler. Par le sourire comme par les pleurs. Il comprend vite que pleurer semble entraîner la compassion et la culpabilité.

Les larmes sont devenues une arme.

C’est fou, cette capacité qu’à l’Homme de transformer tout en l’arme fatale.

Car les larmes sont l’arme des faibles. C’est la méthode favorite des femmes, qui savent qu’à la force brute de l’homme, elles n’ont que peu de répondant, ou celle des enfants, désireux d’amadouer leurs parents.

Les fragiles ont donc tendance à user et abuser de cet excellent outil de manipulation. On peut donc pleurer sur commande. Comme dit le comédien Vincent Lacoste : "Pleurer c'est un travail un peu bizarre mais ça s'apprend."

Du coup, on dénie encore toujours le droit aux personnes censées être fortes, les hommes donc, le droit aux pleurs, même si ceux-ci sont purement émotionnels. Ainsi, l’homme demeure convaincu qu’il ne doit absolument pas afficher son émotion. Lequel de ces dignes mâles, pris la larme à l’œil, ne s’est jamais détourné, pour évoquer une poussière gênante ?

La douleur physique peut arracher des larmes, même aux guerriers les plus aguerris.

Pleurer comme une Madeleine peut pourtant être salutaire, et libérer des endorphines. Pourquoi ne pas pleurer ensemble, tard le soir, devant un film approprié ?

Ajoutons qu’il est possible d’avoir des larmes de joie. Le bonheur et la tristesse ont ceci de commun d’être une période d’intense excitation émotionnelle.

Enfin, on peut pleurer de rire ou rire aux larmes.

Les larmes accompagnent l’humain tout au long de sa vie et de ses états.

A.Zeletzki v.P

24 01 2019

CC photo n°1 : Times of India