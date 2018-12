« Des légendes vénérables, malgré tout assez primitives »

Ainsi s'exprimait Albert Einstein, en 1954, dans une lettre envoyée à son ami, le philosophe juif allemand, Éric Gutkind. Missive vendue, le 4 décembre 2018, aux enchères de Christie's, pour 2,89 millions de dollars.

Einstein parlé ainsi de la Bible. De la Bible hébraïque bien sûr, car c'est la seule vraie Bible. "Recueil de légendes vénérables" précise Einstein. Recueil repris mot pour mot (on dirait aujourd'hui "copier-coller) par les chrétiens, et renommé honteusement : Ancien Testament.

Dans sa lettre, Einstein dit aussi : "Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines". Le Dieu dont parle le célèbre scientifique est Yahvé. Yahvé le Dieu du juif Abraham. Yahvé que les chrétiens ont, là aussi, définitivement emprunté, et aussitôt renommé : Dieu le Père.

1° "… des légendes vénérables..." ?!? Je trouve Einstein bien timoré !

Est-ce que les légendes bibliques sont vraiment estimables, honorables, etc. – synonymes de vénérables ?

Est-il vénérable de déclencher un Déluge pour exterminer l'ensemble de la population de la Terre, à l'exception de 8 individus, comme le Dieu de la Bible l'a fait, il y a environ 4 000 ans (verset 6-17 et suivants de la Genèse) ?

Est-il vénérable d'éventrer les femmes par le bas-ventre comme le propose le Dieu de la Bible (verset 25-8 et suivants, des Nombres-25) ?

Est-il vénérable de lapider un fils rebelle et indocile, comme le propose le Dieu de la Bible (versets 21-18 à 21, du Deutéronome) ?

Est-il vénérable d'inviter au cannibalisme, comme le fait le Dieu de la Bible (verset 20-14 du Deutéronome) ?

Etc., etc. Ces actes horribles, qui se comptent par centaines dans la Bible, sont d'après Einstein vénérables. Le Dieu de la Bible est, en fait, d'une cruauté sans aucune borne !

A-t-on lu la même Bible qu'Einstein ?

Ces légendes "vénérables" ont donné aux chrétiens la permission de commettre les pires atrocités et génocides, sans parler des croisades : l'extermination de tous les peuples indigènes des Amériques et de l'Afrique. Quid de l'Allemagne, entièrement chrétienne, à l'époque du nazisme ? Quid du génocide serbe entre 1992 et 1995 ? Etc., etc.

2° "Le mot Dieu n'est… que l'expression et le produit des faiblesses humaines".

Comme je l'ai mentionné dans mon article d'octobre 2017, l'homme a fait le Dieu de la Bible à son image. Un Dieu tour à tour cruel et aussi d'amour. Despote, mais aussi protecteur. Macho, mais aussi respectueux des femmes. Etc.

Bref, le Dieu de la Bible est un personnage bien normal, avec ses contradictions, ses qualités et ses défauts, exagérés ou non

Est-il pour autant le produit de faiblesses humaines ?

Non ! C'est le produit de l'orgueil, mais aussi de la force, de l'intelligence démoniaque et du génie maléfique de certains hommes… qui ont voulu en dominer d'autres ? Soit tu crois en mon Dieu ou Seigneur, et tu iras au paradis – le champ des roseaux, comme l'appelaient les Égyptiens des pharaons −, soit tu n'y crois pas, et tu iras brûler en enfer − les serpents Apop et Sati de l'ancienne Égypte. Là encore, les chrétiens n'ont rien inventé. Ils ont fait ce qu'ils savent très bien faire : emprunter les concepts d'autres religions, et les faire leurs !

Bref ! Einstein fait le bon constat : Dieu est une invention humaine et la Bible un recueil de légendes.

Dommage qu'il emploie trop souvent des euphémismes pour faire part de son incroyance dans le Dieu de la Bible.

Dommage aussi qu'Einstein n'ait pas profité de sa notoriété considérable, dans les années 20, 30 et 40, pour faire part de ses avis à propos de Dieu et de la Bible. La Bible et son Dieu, sur lesquels se basent les religions chrétiennes, mais aussi musulmanes (le Coran : mon article d'août 2017), pour déployer leur prosélytisme respectif, outrancier et souvent mortifère, d'hier (les croisades et les divers génocides, notamment) et d'aujourd'hui (le djihad). Si tel avait été le cas, la face du monde occidental aurait sûrement été totalement différente.

crédit photo : futura-science.com