Des lycéens en colère qui insultent Sylvie Germain pour un texte incompris au BAC

@Mélusine ou la Robe de Saphir. Ce que je veux dire , c est qu escient nous avons déstructuré la langue , l enseignement ( un long processus notamment par les reformes successives et la politisation , il suffit de lire les propos de M Begaudeau Francois ) et on s étonne désormais de ce désastre .

De surcroit en France le monde enseignant à un mépris pour le monde manuel ( j ai connu ) et on veut faire rentrer tout ce monde à l université .

Ce qui aussi étionnant , j appartiens ç une génération ou la culture n etair pas promue , elle servait aussi à certains à assoir le petit pouvoir intellectuel .

Resultat certains secteurs tel l industrie n arrive pas à recruter ect

Resultat le travail manuel mal paye emabuche d immigre en situation irrégulière , création de « ghetto » à la Francaise dans les banleiues

Dans la rue , au super marche , j entends plusieurs langues désormais

on est descendu pas , si l on connu on trouvera du gaz de schiste ! :

Cet écrivain je l ai connu par un un auteur de ce média ( R Guilloux ) lors d une correction d un copie et de la présentation de son texte . l explication un peu alambiqué et le texte ne m a intéressé sans plus .

l une de mes ecrivains femmes préférées et Mme Yourcenar outre la maitrise du francais elle avait une excellente culture

De surcroit elle fut féministe mais elle était une femme intelligente elle ne tombait pas l hystérie actuelle