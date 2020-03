Des malades laissés chez eux sans traitement, cette pratique nous renvoie au Moyen Age

Etrange Nouveau Monde, face à la maladie on retrouve les pratiques du Moyen Age ...

Le professeur Raoult propose un véritable changement dans la politique sanitaire et il conteste les idioties rabâchées par les média et les faux scientifiques.

Le confinement ne suffit pas, il faut en revenir aux tests comme en Corée et sans tests pas de solutions. Les malades doivent être traités ( l’anti paludéen mais aussi les antibiotiques) pour réduire la charge virale. Autrefois l’antibiotique accompagnait le traitement de la grippe pour se prémunir des complications bactériennes

Après six jours de test clinique sur la prise de Plaquenil, l'un des noms commerciaux de la chloroquine, seulement un quart des 24 patients tests du professeur Didier Raoult de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille étaient encore porteurs du virus.

Mieux : « Associé à la prise d'antibiotiques ciblés contre la pneumonie bactérienne (l'azythromycine), le traitement a totalement guéri les sujets dans la semaine, alors que 90 % des malades qui n'ont pas pris de traitement sont toujours positifs »

Nous sommes plus de 20 000 à apporter notre soutien au professeur Raoult.

J’ai inondé les politiques et la presse de messages et tôt ou tard la stratégie Raoult sans être miraculeuse sera appliquée, sans doute avec retard comme d’habitude en France.

Pour beaucoup, y compris sur AgoraVox, Raoult ne peut avoir raison car… il est climato réaliste !

Le Monde a classé en Fake News les premières annonces du professeur.

Disposerons-nous alors de stock nécessaires car bien des pays se tournent vers ce traitement (que vient d’approuver Trump) classé substance vénéneuse par Mme BUZYN en novembre dernier …

Heureusement quelques scientifiques réagissent ;

Le PR Douste Blazy soutient la stratégie de Raoult : dépister et réduire la charge virale

A l’hôpital la Pitié Salpêtrière à Paris, le Dr Alexandre Bleibtreu s’est montré offensif. Il a expliqué mardi que la molécule était utilisée depuis vendredi sur presque tous les patients de son service.

Merci de continuer la mobilisation car les décideurs sont plus politiques que scientifiques.

https://www.mesopinions.com/petition/sante/faut-ecouter-professeur-raoult/82737

Gérard Pandolfo explique le retard de la mise en place du traitement

« Le professeur Didier Raoult explique comment les journalistes des Décodeurs du Monde l’ont accusé de Fake News, au sujet de l’efficacité du traitement à la chloroquine.

Il a été aussi classé comme « FakeNews » sur le site du Ministère de la Santé avant que ces derniers retirent leur article. Il fait aujourd’hui partie du comité scientifique du ministère de la santé dont il critique d’ailleurs, dans Marianne, l’efficacité car ils font plus de politique que de la médecine. Comme il dit, « J’y dis ce que je pense, mais ce n’est pas traduit en acte. On appelle cela, des conseils scientifiques, mais ils sont politiques. J’y suis comme un extra-terrestre. »

La solution qu’il propose était snobée probablement pour sa simplicité, car elle dérive de l’ancienne nivaquine, bien connue des anciens de l’Afrique, produit imparfait et remplacé dans les années 60 par la malocide. Mais visiblement cela fonctionne dans le cas de ce virus. Je rajoute pour l’anecdote que nous avons partagé les bancs du même lycée à Dakar où lui-même était né. Nous avons en France une vieille tradition de médecine tropicale, à travers la médecine militaire, et je ne comprends pas comment la nouvelle génération de politiques et de hauts fonctionnaires a pu traiter avec autant de mépris ce domaine de compétences, stupidement associé sûrement dans leurs cerveaux bodybuildés mais faibles à notre période coloniale.

Quand cette affaire sera terminée beaucoup se verront présenter la facture et plusieurs devront payer comptant. »

Gerard Pandolfo