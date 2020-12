Des masques non conformes...

@Fergus

il porte sa visière notre fergus !!!

il fait de la moto

Et aussi un mamasque (rouge) oui oui il l’a déjà dit

donc ceinture et bretelles



Et pi moi aussi je connais des gens qui utilisent toujours le même mamasque (moi j’en change de temps en temps quand il devient trop sale) et ben ils .... n’ont toujours pas attrapé le couillonovirus ?????

Ché comme les caissières de super elles voient des centaines de personnes tous les jours depuis des mois et pas de covid ????