Des médicaments dangereux en vente libre : l’industrie pharmaceutique nous vend n’importe quoi...

Les "médicaments" sont faits pour soigner, apporter un bienfait, un réconfort aux malades... c'est d'ailleurs l'étymologie du mot qui vient d'un verbe latin "medeor, soigner, traiter."



Mais, dans un monde où l'argent est roi, ils deviennent parfois des produits dangereux, des substances délétères mises sur le marché, de manière inconsidérée, par les laboratoires pharmaceutiques... des substances qui provoquent des pathologies graves pour lesquelles sont prévues encore d'autres médications toujours à vendre.



Le magazine 60 Millions de consommateurs vient de dévoiler une "liste noire" de produits parmi ceux les plus vendus disponibles sans ordonnance : selon une étude, 28 médicaments sont à proscrire.



En bonne place sur cette « liste noire » figurent des substances anti-rhume comme Actifed Rhume, DoliRhume et Nurofen Rhume : on le voit, ce sont des médicaments très connus qu'on trouve souvent exposés en tête de gondole dans les pharmacies.

Les effets indésirables sont pourtant très graves : accidents cardiovasculaires, neurologiques, vertiges...

Le magazine dénonce aussi "des pastilles pour la gorge à base d'anti-inflammatoires comme Strefen sans sucre, qui présente inutilement un risque d'hémorragies digestives."

"Également dans le collimateur des fluidifiants bronchiques qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité et peuvent être sources d'irritation du tube digestif"...

On pourrait citer aussi tous les produits à base d'ibuprofène susceptibles de causer de graves troubles cardiaques...

Comment de tels médicaments peuvent-ils se trouver en vente libre ?

Comment ? Si ce n'est pour pousser les patients à la consommation dans un secteur médical qui devient de plus en plus une industrie au service de multinationales âpres au gain.

C'est ignoble : le commerce des médicaments devient une manne pour des financiers véreux qui ne songent qu'à engranger des profits colossaux.

Quand les médicaments deviennent des poisons... on peut vraiment s'inquiéter sur le fonctionnement de nos sociétés.

De toutes façons, ces médicaments peuvent être aussi prescrits par des médecins qui se font les complices de l'industrie pharmaceutique, et qui apportent leur caution à ces substances dangereuses.

Ainsi, se met en place le grand marché des médicaments au détriment de la santé des patients.

Plusieurs scandales ont déjà révélé le danger de certains produits médicamenteux : Mediator, Isoméride, Distilbène, Vioxx. Ces produits ont été finalement retirés de la vente, après avoir fait des milliers de victimes.

Quel sera le prochain scandale sanitaire ?

Quelle sera la prochaine substance incriminée ?

Déjà on évoque un médicament contre la chute des cheveux : le Propecia qui pourrait entraîner des troubles sexuels durables... Troubles de l'érection, baisse de la libido, voire impuissance : on imagine le désarroi de ceux qui subissent de tels effets secondaires, pour avoir voulu enrayer une simple chute de cheveux...







Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/11/des-medicaments-dangereux-en-vente-libre-l-industrie-pharmaceutique-nous-vend-n-importe-quoi.html





Source :

http://www.lepoint.fr/sante/automedication-la-liste-noire-des-medicaments-a-eviter-14-11-2017-2172133_40.php