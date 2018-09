Des milliers de soutien au chauffeur de bus qui a giflé un garnement à Arcueil (94)

Encore un fait divers qui illustre le climat d'inversion des valeurs qui pourrit le quotidien des français depuis plusieurs années. La scène se déroule à Arcueil, commune populaire du Val-de-Marne. Un brave chauffeur de bus, décrit comme paisible et père de famille (des ados d'après les sources), conduit ses passagers quand un jeune crétin surgit, en dehors des passages protégés, et l'oblige à piler. Coup de klaxon justifié, auquel le gamin réplique par "ferme ta gueule et conduis ton bus". Notre chauffeur gare son véhicule, descend, lui demande de s'excuser et reçoit des ricanements en retour. On comprend la suite : une bonne tarte dans la figure bien méritée.

Notons qu'il y a quelques décennies personne n'aurait trouvé quelque chose à redire envers l'attitude du chauffeur. Collégien dans le dixième arrondissement parisien, je me souviens d'un petit camarade qui avait reçu un coup de pied au derrière de la part d'un chauffeur de taxi qu'il avait grillé puis insulté en traversant devant le bahut. Il savait qu'il n'avait pas à faire cela, comme le gosse d'Arcueil aujourd'hui.

Comme il fallait s'y attendre, la loi donne toute puissance au "jeune" qui a compris, au passage, qu'il était libre de se comporter comme un sauvage. Le chauffeur risque la révocation pure et simple, à laquelle s'oppose heureusement près de cent mille citoyens, fatigués des incivilités, qui le soutiennent par pétition (source n°2).

Cerise sur le gâteau, la ministre des transports elle-même est intervenue sur le sujet au micro de BFM-TV ce 17/09/2018 :

Loin d'apporter son soutien à notre chauffeur et d'expliquer comment elle compte lutter contre les dégradations et les attitudes qui découragent nos compatriotes de prendre les transports en commun, elle a rétorqué à Bourdin qu'il n'était pas normal de gifler un jeune. Classique. Droits de l'homme et/ou déconnection des réalités obligent, Mme le ministre réagit en donneuse de leçon, elle qui circule en véhicule de fonction et qui ne vit pas en banlieue. D'ailleurs comment réagirait-elle face à un ado qui la traiterait de tous les noms ?

Qu'on se le dise, toute violence est à proscrire au pays du consommateur. Les règles de vie, la courtoisie, le respect d'autrui, cela passe après les gains de croissance engendrés par notre jeune "niqueur" consommateur de rap, fast-food et vêtements sports dernier cri. Le chauffeur n'est qu'un fonctionnaire à charge de l'état, et le "jeune" n'a fait que lui rappeler ce que le système attend de lui : conduire et ne pas se mêler de ce qui se passe autour de lui.

A la rigueur, la "racisme" se serait mêlé de la partie, nos oligarchies auraient fait les gros yeux. Mais ce n'est pas le cas (voir les photos des sources). Notre chauffeur est certainement croyant en plus d'être un honorable père de famille, et se comporte en éducateur autant qu'en conducteur. Les braves gens le soutiendront. En outre, quel conducteur peut le blâmer ? Qui n'a jamais été à deux doigts de descendre de bagnole pour des faits similaires ?

Certains rétorqueront qu'il convient de garder son sang-froid, que le stress ne justifie pas tout, que les enfants sont sacrés etc. Toutefois, l'impunité des mineurs est un problème qui ne se résoudra pas avec la passivité et des têtes tournées devant les bandes d'abrutis. Dans le prolongement de la légitime défense non reconnue en France, coller une claque à votre voisin bruyant la nuit, à un gosse mal élevé ou à un type qui vous écrase les pieds dans la rue sans s'excuser, c'est passible de poursuites. Ces attitudes étaient pourtant anodines il y a encore peu...

Chacun peut soutenir le chauffeur en signant la pétition de soutien ou mieux, en allant au rassemblement prévu devant le siège de la RATP le jour de son conseil de discipline. Assez de démagogie laxiste ! Retrouvons les repères qui ont permis à notre société de fonctionner pour le bien et la tranquilité de tous.

Sources de l'article :

1-http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/arcueil-plus-de-46-700-soutiens-au-chauffeur-de-bus-qui-a-gifle-un-collegien-16-09-2018-7890807.php (photo d'illustration)

2-https://actu17.fr/pres-de-80-000-signatures-en-soutien-au-chauffeur-de-bus-ratp-qui-a-gifle-un-adolescent/