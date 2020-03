Des millions pour des informations : les États-Unis offrent une récompense pour capturer Maduro

Les États-Unis ont offert jusqu'à 15 millions de dollars de récompense pour des informations qui peuvent aboutir à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de certains de ses compatriotes.

C'est le secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui a annoncé jeudi cette prime. Le procureur général Bill Barr a également accusé Maduro d'avoir des activités dans le « terrorisme liée à la drogue ». Le ministère américain de la Justice a inculpé le président vénézuélien Nicolas Maduro et 14 autres anciens et actuels responsables vénézuéliens pour avoir facilité l'approvisionnement en drogue aux États-Unis par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Maduro est accusé de quatre chefs d'accusation : « complots par le trafic de drogue », « complot en vue de faire entrer de la cocaïne en contrebande aux États-Unis », « utilisation et possession de mitrailleuses et d'engins explosifs » dans le cadre du complot et « complot en vue d'utiliser de telles armes ».

L'inculpation de Maduro pour trafic de drogue est une autre étape voulue par les États-Unis pour mettre de la pression sur le système politique du Venezuela.

Le gouvernement américain a déjà imposé de nombreuses sanctions contre le socialiste Maduro et son entourage. Tous les avoirs du gouvernement vénézuélien aux États-Unis ont été gelés. Il est interdit aux entreprises américaines de réaliser des affaires avec l'État vénézuélien.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreas, dénonce les accusations de trafic de drogue et de terrorisme contre 14 anciens et actuels dirigeants du pays, dont le président Nicolas Maduro en parlant d'un coup d'Etat du ministère américain des Etats-Unis en soulignant le contexte politique interne des actions de Washington.

Jorge Arreas a déclaré : « À une époque où l'humanité est confrontée à la pandémie la plus grave, le gouvernement de Donald Trump attaque à nouveau le peuple du Venezuela et ses institutions démocratiques en utilisant une nouvelle forme de coup d'État fondée sur des accusations misérables vulgaires et infondées qui tentent de niveler la haute reconnaissance du Venezuela dans la lutte contre le trafic de drogue pleinement démontré dans divers domaines et sur une base multilatérale ».

Au Venezuela, le 21 janvier 2019, des manifestations de masse ont commencé contre le président Nicolas Maduro peu après avoir prêté serment. Le chef de l'Assemblée nationale, contrôlé par l'opposition, Juan Guaido s'est autoproclamé illégalement chef d'État par intérim. Un certain nombre de pays occidentaux ont suivi la décision des États-Unis de reconnaître Guaido.

Source : https://www.observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=1479