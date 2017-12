Des ministres millionnaires décident de bloquer le SMIC et 5 autres infos qui devraient vous faire bondir !

@covadonga*722

Si tout cela est possible, c’est parce que nous avons une chambre des députes remplis de godillots achetés à la solde de l’oligarchie financière « rostchildienne » avec une opposition « sur mesure » venant de l’ancien Parti Socialiste solférinien et UMP LR et d’anciens participants au parlement de l’UE/OTAN, prêts à continuer de faire semblant de s’opposer pendant le quinquennat. Tout ceci alors que nous ne sommes plus en République, et que l’Assemblée Nationale n’a plus de raison d’être car elle ne nous représente plus !

La justice est muselée par l’état d’urgence, depuis le quinquennat de Hollande, soit avant le coup d’état législatif de Valls du 5 décembre 2016 !.

La police, la gendarmerie, l’armée, l’administration, les médias sont noyautés depuis Sarkozy par des responsables aux ordres de l’oligarchie qui remplacent petit à petit les fonctionnaires honnêtes dévoués à la République.

L’armée est devenue une armée de mercenaires, déployée parmi les civils pour les intimider, sous prétexte d’anti terrorisme,

Les patrouilles Vigipirates et Sentinelles protègent les implantations judéo-sionistes pro israéliennes et pro-yankees et surveillent en les intimidant les citoyens qui manifestent et protestent contre cet état des choses, ainsi que les français musulmans authentiques, plutôt que les fichés S et les fanatisés de retour du moyen-orient créant les conditions des attentats contre la population

L’acharnement des gouvernements successifs à ne pas lutter contre le chômage, l’insécurité, le terrorisme, les incivilités, les inégalités sociales, la perte du pouvoir d’achat, ceci en les aggravant.

La politique étrangère de la France alignée sur l’UE/OTAN dont l’oligarchie financière anglo-européo-yankees est la donneuse d’ordres

Le Gauleiter Macron, Européano-Merkelo-compatible pour le 4éme Reich, qui se propose de légiférer par ordonnances, tout en invitant l’armée yankee à défiler sur les Champs Elysées lors du 14 juillet 2017 !.

Et pour conforter tout cela, les attentats frappant la population attribués aux terroristes dit « islamistes », supplétifs du Pentagone sioniste yankees alors que ces attentats sous faux drapeaux sont fomentés par la cellule élyséenne auprès de la présidence de la République à partir des informations des traîtres à la nation nommés successivement au ministère de l’intérieur depuis Sarkozy et mises en œuvre par le « bilderberghien » général chargé des basses oeuvres du régime, mis à la retraite depuis l’arrivée du gauleiter du IV éme Reich Macron,à la tête de notre état !

La dénaturation pour leur destruction de toutes les institutions régaliennes du service public ; l’Education Nationale, la Sécurité Sociale, l’Assistance publique, la SNCF, EDGF, la Poste, France Telecom, Air France, la RATP, les chantiers navals, la DCN, la DGAC, l’administration fiscale, les fleurons de notre industrie bradés aux multinationales à dominante yankees, etc…

En réaction à ces dénis de notre souveraineté, nous devons former un collectif de citoyens articulé en coordinations départementales formant un Conseil National de Salut public et s’appuyant sur les maires honnêtes de nos 36000 communes pendant qu’elles existent encore.

Cette démarche doit se baser sur une redéfinition du droit de propriété publique et privé, en contre de la dérobade de la Convention de 1792 qui avait escamoté le sujet est la pierre d’achoppement du nouveau paradigme qui devra faire consensus futur pour atteindre le but que je résume de manière lapidaire ; « le partage des richesses permettant au plus grand nombre d’avoir ce qui lui faut pour vivre dignement. », devra être initiée !

En paralléle il faudra s’assurer « physiquement » de tous les « collabos » du régime, du sommet de l’état jusque dans les instances préfectorales et les grandes administrations et les « auditer » les juger et les déporter à vie à St Laurent du Maroni après avoir rèouvert le bagne et l’avoir sécurisé contre les possibles évasions vers les USA qu’il faudra isoler du reste du monde !

Pour ce faire une sortie de l’UE/OTAN, le contrôle de nos frontières, le retour au Franc, la récupération de notre souveraineté sont indispensables !!!!