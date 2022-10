Des panneaux solaires à la place d’une forêt ?

@Fergus

Oui, il faut dénoncer la fausse écologie ...

Mais les eolienne ou les panneau solaire ne sont pas la solution .

les cout de construction et de recyclage des eolienne et panneau solaire en CO2 ne sont pas plus vertueux que les energie fossile ...

surtout quand on continue a deforester ou a depoissoner les ocean et af iare grossir la population mondiale .les foret et oceansint les veritrable regulateur du climat .Et donc le seul vrai probleme du CO2 c’ est de l’ absorber plus vite qu’ on ne l’ emmet tout le reste n’ est que du blabla green washing ...

il faut cultiver le desert , grace au co2 capter , et donc modifier le cycle de l’ eau pour produire carburant « propre » et nouriture .Ya que ca qui peut compenser l’ exedent de population .