Des parents d’élèves de Saint-Denis (93) portent plainte suite aux « absences des profs »

Cela se passe à Saint Denis (93), au paradis de la diversité culturelle et du vivre-ensemble à la française. Nous sommes dans les années 2000. Votre narrateur était en remplacement dans une école primaire du coin. Un midi, je mange dans un kebab, ce qui me permet à la fois de contenter ma faim et d'observer les populations locales, autrement dit l'environnement culturel de mes élèves du moment. Installé à l'étage, il faut déjeuner malgré les nuisances des autres consommateurs, assez bruyants. Au bout d'un moment, un petit groupe de collégiens d'une quinzaine d'années, issus de cette fameuse diversité, se lèvent de table. Ils ont aperçu leur prof de maths qui passent en bas : ils lui balancent sur la tête leur plateau et les restes en l'invectivant. Bienvenue en France républicaine de ce début de XXIème siècle !

Les difficultés à enseigner dans les collèges et lycées de banlieue sont ultra-connues. Violences, incivilités, chahuts, menaces etc. rendent impossible des conditions normales d'apprentissage, pour un public dont la volonté d'intégration laisse souvent à désirer. La majorité des élèves ont d'autres valeurs que celles de la république et de l'occident. Culture religieuse médiévale, goût pour la violence et les trafics qui rapportent "de l'oseille", loi du clan et de la communauté.

Nos pouvoirs publics ont laissé faire pour maintenir un semblant de paix sociale, au détriment des familles qui sont restées malgré tout dans ces secteurs peu attractifs pour les classes moyennes. Ainsi, un article du Parisien de ce 10 octobre 2019 nous apprend que des parents d'élèves ont saisi la justice pour être indemnisés suite aux heures d'enseignement perdues pour leurs enfants. Une démarche compréhensible, mais qui ne résoudra pas le problème ; et une fois de plus c'est l'état-vache à lait qui va payer pour compenser ses propres faiblesses, en toute hypocrisie.

Rien de bien original au royaume des autistes. Sauf qu'une fois de plus, les comiques de la FCPE (fédération des conseils de parents d'élèves) s'en mêlent. Ils s'associent aux plaintes et dénoncent l'absentéisme des profs, en évitant bien entendu d'en énoncer les motifs. Ces gens dénoncent la violence dans les collèges, mais sans en expliquer les raisons. Que la FCPE, marquée à gauche en politique, ait toujours soutenu l'immigration, le regroupement familial, fait dans l'anti-sécuritaire et l'anti-répression, c'est une chose. En dénoncer les conséquences (quartiers livrés aux bandes de barbares, écoles saccagées...), en est une autre : c'est le syndrôme de l'arroseur arrosé. La FCPE serait mieux inspirée de présenter ses excuses pour ses erreurs politiques du passé, plutôt que de revendiquer. Mais la morale et le respect ne sont pas les valeurs éducatives de ces gens-là.

Les mauvaises conditions d'exercice ne sont pas l'unique raison de la "pénurie" de profs dans les secteurs difficiles. Il y a, depuis vingt ans, la question du coût exhorbitant du logement qui fait fuir également, les enseignants plus aguerris. La plupart des remplaçants sont des contractuels, rémunérés 1300 euros par mois, obligés de vivre loin de leur lieu de travail (et souvent de souffrance). Ils ne restent pas dans la profession, ou partent en province. L'affaire du suicide de la directrice de Pantin s'ajoute aux nombreux faits divers qui témoignent de l'enfer qu'est devenue la banlieue parisienne. Plus grave, c'est le refus d'admettre les erreurs du passé d'une certaine gauche bobo (dont la FCPE), en partie responsable de cette situation. Des militants de la diversité pourtant coûtumiers des leçons de morale sur la repentance coloniale, le régime de Vichy, le "racisme" et autres totems, mais incapables de se remettre en question, préférant la fuite en avant.

C'est d'abord une révolution des consciences qui permettra, peut-être, de trouver des solutions au problème des banlieues. Que les hypocrites et les pompiers pyromanes assument leurs idées avant d'aller cornaquer l'argent du contribuable par voie de justice !

