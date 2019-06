Des perquisitions au domicile de Gérard Collomb et à la mairie de Lyon

Le mercredi 5 juin, plusieurs perquisitions ont été menées au domicile de Gérard Collomb, ainsi que dans les locaux de la mairie de Lyon. Une enquête préliminaire aurait été ouverte par le parquet national financier (PNF) sur des soupçons de détournements de fonds publics.

De quoi est accusé le maire de Lyon ?

Encore une autre affaire qui rappelle celle qui a submergé l’ancien Premier ministre François Fillon : le Penelope Gate ou l’affaire de l’emploi fictif de son épouse Penelope Fillon. A quelques mois seulement des élections municipales, l’ancien ministre de l’Intérieur et maire de Lyon Gérard Collomb, se retrouve impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Ce scandale risque-t-il d’entacher un excellent parcours sans interruption depuis 2001 et d’impacter négativement les campagnes qui s’annoncent ?

L’affaire débute lorsque la chambre régionale de la cour de comptes écume les finances de la ville de Lyon et se penche sur le cas de Meriem Nouri, employée de la municipalité depuis une vingtaine d’années. Cette dernière se trouve être une ancienne compagne du maire, rencontrée en 1995 et mère de son troisième enfant.

Le Canard enchaîné dans une parution étaye les suspicions des magistrats chargés de l’affaire. Selon leurs théories, Gérard Collomb aurait « fait bénéficier son ex de plusieurs emplois (douteux) depuis plus de vingt ans ».

Meriem N Durand est titularisée comme agent administratif en juin 2005 et travaille dans plusieurs mairies d’arrondissement de Lyon, au cabinet de son compagnon le maire et dans les services d’aménagement urbains. Elle aurait perçu de gros revenus sous forme d’heures supplémentaires. Dans le Point, Meriem N aurait elle-même confirmé cette « pratique courante et légale » : « Je n’ai pas attendu Gérard Collomb pour travailler pour la ville de Lyon. Cela fait trente ans que j’y suis employée. Et je travaille plus qu’il n’en faut. Je gagne moins de 1 500 euros par mois. Alors on m’a donné des heures supplémentaires… »

Le volume des ces heures supplémentaires avaient tout de même alerté la chambre régionale de la cour de Comptes, d’autant plus que selon l’entourage de son compagnon et maire de la ville de Lyon, les missions qui lui étaient confiées ne justifiaient pas un tel dépassement. Gérard collomb entretiendrait des relations tendues avec son ex et aurait voulu s’éviter toutes complications avec cette dernière en lui assurant un emploi stable. D’ailleurs, selon une source proche du dossier citée par 20 minutes.fr, l’employée particulière n’aurait pas toujours été en poste lorsque certaines de ces heures supplémentaires ont été déclarées, soit parce qu’elle ne travaillait pas aux périodes qui ont été précisées, ou alors parce qu’elle n’occupait plus le poste en question. En résumé, c’est environ 50 % de salaire mensuel gonflé par les ces entrées supplémentaires. Au total, une somme de 500.000 euros qui aurait été détournée depuis l’année 2009 jusqu’en 2018.

« Rien à cacher »

Tôt le mercredi 5 Juin, plusieurs perquisitions ont été menées. D’abord au domicile de Gérard Collomb situé dans un immeuble cossu du 5e arrondissement de Lyon, et ensuite à l'Hôtel de ville. Il s’agissait pour les enquêteurs de trouver et réunir les preuves déterminant l'irrégularité des montants versées à Meriem Nouri.

De son coté, le maire de Lyon a nié les faits qui lui sont reprochés après l'article du canard enchaîné qu’il a jugé tout à fait « intolérable ». Il a condamné ces allégations et déclaré sur 20 minutes.fr avoir pris l’initiative de faire diligenter une enquête administrative dont les conclusions devaient être rendues fin juin : Dans un communiqué transmis à l'AFP, il a étayé le parcours de son ex compagne en tant qu’employée et il s’est étonné que ce problème réssurgisse « juste avant les municipales et après les européennes » : « Je n'ai rien à cacher. Ça doit faire une petite quarantaine d'années que je suis dans la vie publique et on a beaucoup essayé de chercher des failles dans ce que nous faisions, mais nous avons toujours été d'une grande rigueur » a-t-il assuré lors d'une conférence de presse, le jeudi 6 juin, à Lyon.

Rappelons que tout au long de ses mandats et pendant de nombreuses années, d’autres rumeurs d’emploi fictif et de népotisme accusaient déjà l’édile. Le cas de Meriem N n’est qu’un cas parmi plusieurs autres dénoncés en sourdine. L'enquête en cours a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).