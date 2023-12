Des plafonds à 1 mètre 80 !

Ubu a voté : Il est possible de louer un logement avec un plafond qui plafonne à 1,80 mètre. Pendant la torpeur de l’été, un décret, applicable dès octobre, rend légal la location susnommée. La pièce principale doit faire 11 m2, et 20 m3. Sachant que la moyenne française de la taille des hommes est de 1,76 m… Se coiffer les cheveux en brosse revient donc à nettoyer la poussière du plafond. Quant au chignon…

Il y a en France une crise du logement qui touche de plein fouet les classes populaires, due à quoi ? Au logement vert/écologique qui est selon les grands penseurs, tous logés dans le 16ᵉ de Paris, est une habitation économe en énergie et en eau. C'est un logement durable, respectueux de l'environnement. Il émet également moins de gaz à effet de serre (CO2), ce qui permet de lutter à « sa propre échelle » contre les dérèglements climatiques.[i] Depuis le 1 janvier 2023, les logements classés « G », considéré comme passoire thermique, sont dans le collimateur. Ils représentent 37% de tous les logements. Qui sont donc condamnés d'ici à 2025 à faire d’onéreux travaux (d’où explosion des loyers), d’où raréfaction. En 40 les allemands auraient dit “nous afons les moyens de fou vaire écolo, Achtung !”

Ces logements clapiers concernent plus particulièrement Paris, avec ses chambres de bonnes louées sous les combles des beaux immeubles Haussmanniens. Et qui vit dans les étages inférieurs ? Cette belle classe bourgeoise, qui, ne veut pas qu’un kopeck lui échappe. Les étudiants et autres esclaves modernes peuvent certainement mieux en parler que moi. Le marcionisme, est le paradis sur terre de la classe de ces gens lâââà.

Slate nous écrit : « En 2021, le législateur a choisi d'accélérer la transition écologique de l'habitat pour lutter contre le dérèglement climatique. Les logements sont classés en fonction de leur diagnostic de performance énergétique (DPE). À compter de 2025, les logements classés G cesseront d'être considérés comme des « logements décents » et ne seront donc plus louables.

Beaucoup de propriétaires ont d'ores et déjà entrepris des travaux pour se conformer à cette disposition. Or, dans un grand nombre de cas, ces travaux coûteux – isolation interne, doubles-fenêtres, VMC, radiateurs performants, voire toiture et isolation externe– n'ont pas suffi à faire changer la catégorie du bien. POURQUOI ? Un logiciel de calcul prend en compte et survalorise certains éléments, notamment l'année de construction, les matériaux utilisés et, plus encore, l'importance des surfaces exposées à des déperditions thermiques. Ainsi, un appartement au dernier étage, ou avec plusieurs façades ou pignons, ou encore avec une cour intérieure ou donnant sur une cage d'escalier, sont autant d'éléments qui dégradent irrémédiablement l'« indice de compacité thermique ». Malgré les dépenses engagées qui peuvent vite atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros et la bonne volonté des intéressés, ces logements restent ainsi classés dans la catégorie des logements dits « non décents ». Seuls des travaux gigantesques sur les pignons, les cours intérieures ou les escaliers, qui relèvent de la décision des copropriétés, permettraient de changer de classement. Sans compter les contraintes architecturales ! »[ii] Bref, encore une usine à gaz, où, la tranche, les petits propriétaires devra vendre à bas prix à des grosses sociétés qui elles peuvent se permettre ces travaux, d’autant que souvent pour soutenir « le projet », un lobbying bien graissé agit au niveau de la cour européenne pour faire rentrer les carrés dans les ronds… Assouplir les lois allant dans le bon sens, du cousu main entre amis quoi.

D’un côté des logements à bas couts sont fermés aux plus misérables, ou sinon correspondre à la toise légale de 1,8 m. « En même temps » on laisse s’enrichir les marchands de sommeil des grandes villes, avec de l’insalubrité type Calcutta, des immeubles qui s’effondrent, etc. De l’autre, Airbnb et les locations meublées court termes se multiplient, les résidences secondaires ouvertes un mois par an gardent volets clos, quant à acquérir son logement avec des taux d’intérêts qui s’envolent… Bienvenue en Ubuland, le pays qui ne logera que les moins de 6 pieds (1,8 m)… Vous n’avez pas dit 6 pieds sous terre, j'espère ?

Georges ZETER/Décembre 2023

