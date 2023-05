Des racistes bêtes et même pas méchants !

Merci à Sapiens pour son dessin....Nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire ce monde. Le racisme est une aberration et une plaie abominable !

J'entends souvent ces commentaires qui me sont faits par des amis : « Tu écris dans Agoravox, mais c’est un nid de fascistes » !

C’est une façon de voir….On n’y trouve pas que des fascistes et ceux que certains jugent comme tels, le sont-ils réellement ? j'en doute. Il est vrai qu'on lit dans ce média des auteurs très différents et c’est justement son intérêt et sa spécificité : ne pas rester dans l'entre soi et débattre effectivement.

En ce sens, je suis comblé !

Je suis parfois insulté, ce qui évidemment me déplaît, mais j'essaie de répondre sur un autre registre en respectant mon contradicteur. Et je refuse de classer systématiquement l'autre dans le camp du mal .

Il y a 20 ans, j'ai fait connaissance d'un militant de gauche et même d'extrême gauche, passé par la case « Ligue communiste révolutionnaire ». Il était inscrit à la CGT du Livre. Je l'ai apprécié, c'est devenu mon ami. Mais il a commencé à côtoyer des gens d'extrême droite avant d'épouser certaines de leurs idées.

Aujourd'hui, il est passé d'un anti-islamisme raisonné au nom de la laïcité à une opposition quasi systématique à l’Islam, dans la crainte du fameux « grand remplacement » dont nous serions menacés. Quand je lis ses articles, je suis effaré. Croit-il à ce qu'il dit et à ce qu'il écrit ?

Quelle dérive ! Dire que c'est grâce à lui que des centaines de femmes musulmanes – ou d'origine musulmane – ont participé en 2003 à la campagne contre le port du voile islamique dans les écoles..... et qu’aujourd'hui il en est à se prononcer pour l'interdiction de l'Islam ! Je ne pense pas qu'il soit méchant et je sais qu’il n'est pas bête du tout. Mais il est sur une pente qui le fait glisser dangereusement dans les bras des vrais racistes et des vrais xénophobes qui sont aussi dangereux et nocifs que les islamistes. Je ne le repousse pas, je ne l'insulte pas, je ne lui lance pas la pierre (!) et je lui ai dit que j’étais prêt à débattre avec lui sur ce sujet.

J'en viens maintenant aux racistes bêtes qui ne sont cependant pas méchants.

Il s’en trouve qui s’expriment sur Agoravox. Ils évoquent une invasion migratoire en annonçant un pourcentage phénoménal – jusqu'à 35% – en mettant dans le même sac les « sans papiers », ceux qui sont français et même tous les métis, peut être nos petits enfants nés de couples dits mixtes ! C'est bête et même pas méchant. Je suis même certain que ces mêmes racistes de l'écriture seraient prêts à aider une famille immigrée s'ils la connaissaient bien.

Il y a une trentaine d'années, je suis parti comme instituteur dans une classe d'environnement avec ma classe et une autre de ZEP. L'un des animateurs accompagnateurs était un fan du PSG et ne supportait, disait-il, ni les arabes, ni les noirs. Il s'est retrouvé malgré lui avec une bonne vingtaine d'enfants de cette catégorie » honnie ! Il les a fréquentés du matin au soir et au cours des veillées. Il s'est attaché à certains d’entre eux.

Deux semaines après, il est parti préparer son BAFA avec les Francas et s'il reste un supporter du PSG, il n'en est plus à hurler avec les ultras et il a compris, en les fréquentant, que ces enfants-là, c'étaient d'abord et seulement des enfants.

Beaucoup de ces prétendus fachos qui se lâchent sur le clavier pour être lus sur Agoravox réfléchissent peu. Ils devraient essayer de débattre et d’exposer leurs arguments plutôt que de déverser des propos xénophobes haineux, inutiles et bêtes et qui ne font qu’exacerber les problèmes plutôt que de les résoudre.

Quant aux musulmans, la plupart de ceux que nous côtoyons, que nous rencontrons dans les rues, ce sont les premières victimes non des « islamophobes laïcards » mais des islamistes militants qui veulent les couler dans leur moule rigoriste et ultraréactionnaire.

On peut débattre – et même rudement – sur Agoravox ,mais en refusant les erreurs jumelles que sont la xénophobie et le communautarisme !

Jean-François Chalot