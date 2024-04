Des rêves iraniens en plein carnage palestinien

Après près de six mois de guerre déclenchée par le mouvement terroriste Hamas à la suite de l’attaque sanglante et terroriste du 7 octobre 2023, le rôle de l’Iran dans cette guerre semble clair, et les objectifs de l’Iran semblent plus évidents de son propre aveu, et pas seulement d’analyses et de conclusions qui ne manquaient pas de preuves et d’indices. Mais comme on dit, l’aveu est la preuve parfaite.

Dans son discours du Nouvel An iranien, le Guide suprême Ali Khamenei a déclaré : « La patience du peuple palestinien, du Hamas et de toutes les factions du Liban et de l’Irak a détruit les Américains et leurs calculs dans la région ». Khamenei a poursuivi : « Le front de la résistance a été formé pour faire face à l’injustice permanente des criminels sionistes ». « La résistance a dévoilé ses capacités et confondu l’ennemi... Le pouvoir de la résistance a confondu les erreurs de calcul de l’Amérique dans la région ».

Tel est le véritable objectif de l’Iran dans cette guerre : confondre les calculs de l’Amérique au Moyen-Orient et forcer les États-Unis à reconnaître l’influence de l’Iran et de ses milices terroristes mandataires. L’objectif n’est pas de libérer Jérusalem ou la Palestine, comme le prétendent ou le propagent les chefs des milices terroristes. Dans le cas contraire, le Guide suprême l’aurait proclamé ouvertement, conscient qu’il y aurait un écho et que l’Iran bénéficierait de la sympathie des mondes arabe et islamique. Mais il ne l’a pas mentionné.

Il s’agit de prouver les capacités de la « résistance » financée et armée par l’Iran, et de façonner de nouvelles réalités stratégiques en attendant les négociations avec les Etats-Unis et l’Occident sur le partage de l’influence au Moyen-Orient selon les desseins iraniens.

Le régime iranien ne se soucie certainement pas de l’effusion de sang à Gaza. Mais il se soucie de la confrontation entre l’armée israélienne et le Hamas terroriste afin de mesurer les performances de cette branche de la « résistance » et de déterminer si son investissement a atteint les objectifs fixés, en essayant finalement d’influencer la dynamique régionale et internationale en reflétant son pouvoir de gagner la confiance d’alliés tels que la Chine et la Russie.

La vision iranienne de l’influence sur la dynamique internationale n’est ni nouvelle ni éphémère. Khamenei a identifié trois caractéristiques de l’évolution de l’ordre mondial : L’isolement des États-Unis, la montée en puissance de l’Asie et la diffusion de l’idéologie de la « résistance ». Il croit en une transition du pouvoir mondial, avec l’émergence d’un nouvel ordre que l’Iran veut façonner pour servir ses intérêts.

La propagation du récit et le front de la soi-disant résistance se trouvent actuellement à un moment crucial à Gaza, au Yémen et au Sud-Liban, alors que les mandataires de l’Iran affrontent Israël et les Etats-Unis pour contrer la normalisation des relations israélo-arabes et déstabiliser l’isolement de son axe de résistance radicale.

Téhéran considère ce moment charnière comme un goulot d’étranglement déterminant dans la lutte stratégique entre la modération et l’extrémisme, poussant fortement en coulisses dans l’espoir de gagner cette guerre par procuration et de déclarer le début d’une ère post-américaine au Moyen-Orient, qu’il attend depuis longtemps. Ce qui se passe avec les menaces houthies en mer Rouge, les actions des milices sectaires en Irak, le Hezbollah au Liban, ainsi que les groupes terroristes Hamas et Jihad islamique, relève des conflits par procuration de l’Iran.

Téhéran affirme que toutes ces factions sont des factions de « résistance » qui forment la « profondeur stratégique » du régime iranien. Khamenei lui-même l’a affirmé lors d’une rencontre avec la famille de Qassem Soleimani. Cela signifie que les milices terroristes agissent comme un mur de défense avancé pour le régime iranien, menant des guerres par procuration en son nom, même si seuls certains de leurs objectifs sont alignés, comme le Hamas qui ne cherche pas à obtenir un État palestinien mais plutôt des conditions telles que la libération de prisonniers et un retour à la situation d’avant l’attaque terroriste du 7 octobre.

L’effusion de sang d’hommes, de femmes et d’enfants innocents à Gaza n’était qu’un prix dérisoire à payer pour que le Hamas obtienne un accord d’échange de prisonniers. Certains analystes de l’idéologie iranienne estiment que la patience du régime dans la réalisation de ses objectifs explique en grande partie ce qui se passe actuellement : Elle consolide les piliers du projet expansionniste de l’Iran tout en sapant les efforts des adversaires stratégiques, tels que les efforts de normalisation israélo-arabe.

Cela fait également partie de la réponse de l’Iran à des événements clés tels que l’assassinat de Soleimani. Toutefois, les dirigeants de Téhéran ne veulent pas mettre en péril le régime par des opérations militaires susceptibles d’entraîner des représailles de la part des États-Unis et d’Israël. Dans la pensée stratégique iranienne, enracinée dans la patience persane historique incarnée par le célèbre tissage de tapis iranien fait à la main, l’accent est mis sur la réalisation discrète des objectifs par des moyens indirects - avec des armes et des mandataires, comme c’est le cas aujourd’hui.

De cette manière, le régime se dote lentement de sources de pouvoir et dissuade ses opposants. Ainsi, alors que les Etats-Unis et Israël sont préoccupés par la guerre de Gaza et les menaces de la mer Rouge, les capacités nucléaires de l’Iran progresseraient à un rythme rapide.