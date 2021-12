Des riches à la pelle

La crise de la pandémie COVID-19 n'a pas fait que des malheureux...

Durant cette pandémie le nombre de milliardaires français a augmenté, 109 en 2021 contre 95 en 2020 et 51 en 2011. Comment va le pouvoir d'achat des riches, bien merci.

Bien évidement la crise sanitaire a profité à certains secteurs et, par voiede conséquence, à leurs actionnaires.



C'est ainsi que quatorze Français font leur entrée dans le cercle des milliardaires en 2021, selon Challenges.

La pandémie n’a pas porté préjudice à toutes les bourses, bien au contraire. Le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30 % en un an, selon Challenges.

Le classement est dominé par Bernard Arnault, le patron de LVMH première capitalisation boursière d’Europe. au premier semestre 2020 c'est la forte reprise du luxe porté par l’Asie, qui ont fait s’envoler les cours de bourse des géants du secteur. Car l'Asie ouverte au capitalisme aligné des millionnaires et, par conséquent, le patrimoine de leurs dirigeants actionnaires.

Les riches toujours plus riches malgré la pandémie, selon Oxfam

Selon Challenges entre juin 2020 et juin 2021, le montant de la fortune des 500 plus riches du pays « tutoie désormais les 1 000 milliards d’euros ». « Ce sont les plus fortes progressions annuelles jamais enregistrées par notre palmarès, mis en place en 1996 », indique le magazine.

Par citoyens cela ferait 13384€ tandis que pour 500 cela leur procure un capital de 2 milliards chacun.

Je vais vous décevoir mais répartir la richesse des riches ne sert à rien. Aussitôt que vous l'auriez reçu ils la récupérerait majorée, car notre organisation capitaliste, comme son nom l'indique est faite pour réaliser du capital individuel, à l'aide du plan comptable qui filtre les charges et les revend aux salariés en majorité.

Bernard Arnault et sa famille sont en tête, avec une fortune estimée à plus de 157 milliards d’euros. Une progression de 57 % par rapport à juin 2020..

J'espère que ça fait du bien aux plus pauvres qui votent RN parce que les regroupements familiaux coulent la Sécu.

Face à la crise, faut-il augmenter l'impôt des plus riches ?

Le fondateur d’eBay Pierre Omidyar, huitième, double sa fortune. « Les dix premiers, ceux dont la fortune dépasse les 13 milliards d’euros, ont vu leur patrimoine bondir de 37 %.

Les 490 autres ont vu le leur n’augmenter que de 25 % », note Challenges.

Avec la crise le débat de la taxation des plus riches rebondit à nouveau. L'association altermondialiste Attac a d’ailleurs visé directement Bernard Arnault en peignant en noir des vitrines de la Samaritaine, pour dénoncer « l’enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise sanitaire »..

Est bien ce n'est pas comme cela que l'on reversera ou modifiera le capitalisme.

D'une part ces riches ne nous volent pas (abstraction faites des malveillants), ils utilisent une organisation qu'ils n'ont pas mis en place et que le peuple par des choix politiques a toujours soutenu tout en le dénonçant à 92%.

Ce qu'il s'apprête à faire en votant Zemmour RN LR Larem ou PS. C'est pitoyable d'en être encore là, c'est d'une tristesse affligeante. Ma seule consolation est que tous les salariés du monde en sont au même niveau.

D'ailleurs puisque je parle des ânes du monde parce qu'ils ne veulent pas aller s'instruire et s'éduquer ; il y a dans le monde. 20,8 millions de millionnaires qui détiennent 79 600 milliards de dollars, soit. 11 371 dollars par citoyens du monde.

Vous voyez là encore il est inutile de repartir cette richesse qui nous serait reprise aussitôt. Et pourtant la Chine est Socialiste ou plutôt a-t-elle abandonné le socialisme ?

A ce lien vous pourrez vous comparer suivant votre situation.

https://twitter.com/observ_societe

Nous pouvons croire que taxer les riches est la solution, c'est ne pas vouloir voir qu'ils la feront payer aux clients qui sont en majorités salariés.

Nous sommes comme qui dirait dans un système attrape cons, et comme qui dirait, c'es toujours les mêmes qui payent la note et à eux que l'on s'en prend.

Tout cela devient ennuyeux, l'on ne peut pas s'en prendre aux riches, car ils reprennent le pognon qu'ils distribuent quand ont les y obligent. l'on ne peut donc que s'en prendre aux pauvres, qui font d'excellents boucs émissaires, car ils pompent l'argent des salariés par les aides et vont les rendre aux riches.

Que faire alors ?

Faite pour notre compte tout ce que nous avons su faire pour d'autres en ayant conscience que le progrès demande toujours de se dépasser et qu'il n'est pas accessible sans efforts, et en plus il est intelligent de se faire aider ou remplacer pour s'économiser.

Alors comment avoir un revenu est la question, puisqu'il ne sert à rien de prendre l'argent des riches comme le prône certain, et la redistribution rend les riches plus riches car ils vous vendent votre propre travail plus cher.

Qui dit mieux ?

Faut prendre les patrons. Et puis quoi encore d'aussi idiot, virer les immigrés, diminuer les salaires des parlementaires.

D'ailleurs Hollande avait baissé le sien. Vous avez vu cela a fonctionné, il y a eu 309 milles millionnaires de plus.

Moi ça m'a fait du bien, toute une nuit j'ai rêvé d'en faire partie.

Obliger les chômeurs à travailler, ne plus payer d'impôts et taxes, faire payer la prison aux détenus, taxer les baiseurs de putes et les fumeurs de Chichons, je pensais à taxer les cons, mais même ça c'est impossible.

Dans le monde il faudrait prélever une taxe de plus de 11 milles dollars pour venir concurrencer les 20 millions qui détiennent les 79 600 milliards dans le monde. En France il faudrait nous taxer de plus de 13 milles € pour concurrencer les 500 plus riches.

Si nous comparons avec la grille des revenu, une fois taxés pour réaliser un capital citoyen capable d'investissement, beaucoup de citoyens des classes pauvres iraient au resto du coeur.

Pourtant tout n'était pas perdu, devant cette tâche difficile un homme s'était levé.

Il avait-il appelé tous les citoyens ayant des idées à venir s'asseoir à la table ronde qu'il avait organisé à Lille.

Mais les citoyens en ont peur, allons savoir pourquoi. Pourquoi les citoyens ont peur de Mélenchon.

Maintenant nous le savons ils voulaient quelqu'un qui les débarrasse des immigrés et des arabes.

Ils ont le choix entre un homme et deux femmes.

C'est avec humour que j'ai traité cet article cruel qui montre l'impasse dans laquelle nous sommes avec les autres peuples de salariés du monde.

Si nous voulons émerger sans changer l'organisation capitaliste, il faut vous l'avez compris sur les mêmes principes de concurrence que soutiennent les libéraux capitalistiques, dégager un capital citoyen ou public en concurrence. Car c'est là le pouvoir du peuple. En l'absence de concurents, les capitalistes peuvent pérorer puisqu'ils n'ont pas de concurents qu'eux mêmes.

Mais ce ne serait qu'un pis aller, l'avenir est ailleurs, dans un partage en quatre. 8 heures de repos 5 heures de travail, 5 heures d'enseignement universitaire rémunérés, 6 heures de loisirs, et 5 heures d'enseignement pour toute la population, et libre pour les retraités.

J'espère que dans le futur nos enfants se 'marreront" à l'école quand, en économie, on leurs apprendra que sévissait en ces temps là le capitalisme dont la particularité était, de faire produire à des hommes salariés, des biens et des services qu'ils achetaient plus cher que ce qu'ils avaient reçu pour les produire.

Et dire que l'on forme des élites. Qu'est-ce que tu me dis, ha ils ont une fente tirelire en haut du crâne. Faut les opérer alors.

Docteur Mélenchon s'il vous plaît nos élites ont une malformation "énarquatienne."