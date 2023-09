Des scientifiques affirment avoir cultivé un modèle biosynthétique d’un embryon humain

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »

Chaque jour, des expériences incroyablement bizarres sont menées dans des laboratoires secrets partout sur la planète. J’ai souvent mis en garde mes lecteurs contre les maladies très mortelles qui sont développées dans ces laboratoires, mais d’autres types d’expériences extrêmement malsaines ont également lieu.

Dernièrement, une équipe de chercheurs aurait réussi à créer une « entité » humaine qui n’a ni père ni mère. En fait, elle a été créée « sans utiliser de sperme, d’ovule ou d’utérus« .

« Des scientifiques affirment avoir cultivé les premiers stades d’une entité ressemblant à un embryon humain sans utiliser de sperme, d’ovule ou d’utérus. » « Le modèle embryonnaire libère même des hormones qui ont déclenché un test de grossesse positif. »

Pourquoi diable ont-ils envisagé de faire une chose pareille ?

Ils nous disent que l’utilisation de ces « entités » facilitera la recherche médicale, et franchement, cela me donne envie de vomir. Il n’y a aucune raison pour que ce genre de choses soit légal. Mais c’est le cas.

Cette équipe de chercheurs a réussi à créer une entité humaine sans père ni mère en partant de cellules souches dites « naïves ».

« Au lieu d’un spermatozoïde et d’un ovule, le matériau de départ était constitué de cellules souches naïves qui ont été reprogrammées pour acquérir le potentiel de devenir n’importe quel type de tissu dans le corps. »

Selon la BBC, des produits chimiques ont été utilisés pour encourager ces cellules souches à se développer en quatre types de cellules uniques qui sont impliquées dans les premiers stades du développement de l’embryon humain.

Les cellules de l’épiblaste, qui deviennent l’embryon proprement dit (ou fœtus)

Les cellules du trophoblaste, qui deviennent le placenta

Les cellules hypoblastes, qui deviennent le sac vitellin de soutien.

Cellules du mésoderme extra-embryonnaire

Ces types de cellules ont ensuite été « mélangés dans un rapport précis« , et ce qui s’est passé ensuite est extrêmement alarmant.

« Au total, 120 de ces cellules ont été mélangées dans un rapport précis – puis les scientifiques se sont retirés et ont observé. » « Environ 1 % du mélange a commencé à s’assembler spontanément en une structure qui ressemble, mais n’est pas identique, à un embryon humain. »

Le professeur Jacob Hanna, de l’Institut Weizmann, dirige l’équipe qui a mené ces recherches et affirme que l' »entité » produite « est en réalité l’image d’un embryon humain du 14e jour« .

Le professeur Hanna déclare :

« Il s’agit vraiment d’une image classique d’un embryon humain du 14e jour, [ce qui] n’a jamais été fait auparavant. »

Si une telle entité peut survivre jusqu’à ce stade, peut-elle aller jusqu’au bout et devenir un bébé à part entière ?

Maintenant que cette avancée a été réalisée, ce n’est plus qu’une question de temps avant que quelqu’un n’essaie de le faire.

Et imaginez les conséquences si cela se produit à grande échelle. Les bébés pourraient littéralement être cultivés à grande échelle dans le monde entier.

Au lieu d’avoir des enfants de manière naturelle, les parents pourraient commander un bébé répondant à certaines spécifications. Et tout bébé présentant des « défauts » serait inévitablement éliminé.

Par ailleurs, il est facile d’imaginer des armées entières « cultivées » par des dirigeants tyranniques, comme nous l’avons vu dans certains films de science-fiction.

Ces « entités » seraient-elles vraiment humaines ? Auraient-ils même une conscience ?

Il y a tant de choses que nous ne savons pas, et il faut espérer que ce type de travail sera interdit pour que nous ne le sachions jamais. Malheureusement, très peu de choses retiennent la communauté scientifique à ce stade.

La majorité de la population n’a aucune idée de ce qui se passe dans ces laboratoires secrets, et la plupart de nos hommes politiques ne semblent pas s’en préoccuper.

C’est ainsi que la « science » continuera à progresser dans le monde entier sans rencontrer la moindre résistance.

Outre les expériences qui créent de nouvelles vies, les chercheurs cherchent également des moyens de tromper la mort.

Ces dernières années, les échanges de sang avec les jeunes sont devenus une tendance très prisée des milliardaires américains. Voici un exemple.

Un entrepreneur américain de 46 ans dans son nouveau podcast « The Immortals » déclare :

« Jusqu’à récemment, Bryan Johnson payait des centaines de milliers de dollars pour infuser chaque mois un litre du plasma juvénile de son fils adolescent dans son propre flux sanguin vieillissant. Je n’ai jamais prêté autant d’attention à ce qu’il mangeait… parce que c’est ce qui allait dans mon corps. »

Il a également injecté son propre plasma dans le corps de son père, âgé de 70 ans, afin de l’aider à améliorer sa santé physique et cognitive déclinante :

« Ce fut l’un des moments les plus significatifs de sa vie. Et ce fut la même chose pour moi. »

Johnson continue de payer 2 millions de dollars par an à une équipe de recherche pour étudier comment nous pouvons vivre plus longtemps – et il n’est certainement pas le seul riche de la Silicon Valley à se consacrer à la recherche de la vie éternelle.

Des gens comme Johnson ont plus d’argent qu’ils n’en auront jamais besoin. Mais ils savent que leurs jours sont comptés.

Ainsi, dans une tentative désespérée de « gagner du temps », ils injectent littéralement le sang des jeunes dans leurs propres veines.

C’est une autre chose à ne pas faire. Et c’est probablement dangereux. Mais personne ne les arrêtera.

En fait, le rythme du changement scientifique continuera à progresser à une vitesse exponentielle.

Avec un peu de temps, notre monde se transformerait en quelque chose de plus étrange que tout ce qu’Hollywood a pu imaginer.

Mais nos scientifiques n’auront pas assez de temps pour le faire, car la vérité est que le temps est compté pour notre société.

Nos tendances à l’autodestruction nous submergeront bientôt, et aucune « recherche » ne pourra alors inverser le cours des choses.

Source : ZeroHedge



