Des tumeurs cancéreuses de poulet cuisinées dans des restaurants étoilés au Michelin…

Du poulet artificiel bientôt dans vos assiettes ? Les USA viennent d’autoriser la vente de poulet cultivé en laboratoire. Les producteurs saluent « un pas de géant vers un avenir plus durable ». D’autres pointent du doigt l’énorme consommation d’énergie nécessaire.

La viande cultivée est cultivée dans des réservoirs en acier, en utilisant des cellules provenant d’un animal vivant, d’un œuf fécondé ou d’une banque spéciale de cellules stockées. Dans le cas d’Upside, il se présente sous forme de grandes feuilles qui sont ensuite façonnées en formes comme des escalopes de poulet et des saucisses. Good Meat, qui vend déjà de la viande cultivée à Singapour, le premier pays à l’autoriser, transforme des masses de cellules de poulet en escalopes, nuggets, viande hachée et satays.

Cette décision lance une nouvelle ère de production de viande visant à éliminer les dommages causés aux animaux et à réduire considérablement les impacts environnementaux du pâturage, de la culture d’aliments pour animaux et des déchets animaux.

Le ministère de l’Agriculture a donné son feu vert à Upside Foods et Good Meat, des entreprises qui se sont efforcées d’être les premières aux États-Unis à vendre de la viande qui ne provient pas d’animaux abattus – ce que l’on appelle maintenant « cultivé en cellules » ou viande « de culture » telle qu’elle sort du laboratoire et arrive dans les assiettes.

LU DANS LE WASHINGTON POST

L’arôme était alléchant, comme le serait n’importe quel filet cuit au beurre. Et le goût était léger et délicat avec une texture tendre, comme n’importe quelle poitrine de poulet

En janvier, je me suis rendu à l’usine de fabrication d’Upside Foods à Emeryville, en Californie. Là, le chef Jess Weaver a sauté une poitrine de poulet cultivée dans une sauce au beurre de vin blanc avec des tomates, des câpres et des oignons verts.

Mais comme pour tous les aliments, en fin de compte, tout dépendrait du goût. Et dans ce cas, à la plus grande question qui se cache derrière : ce nouveau matériel est-il en fait du poulet, ou est-ce un imposteur ?

Qu’en est-il de l’artificialité de tout cela ? Cela ne m’a pas dérangé que cette nouvelle viande cultivée soit fabriquée à partir de cellules qui atteignent des proportions épiques dans de grandes cuves en acier, pour ensuite être façonnées et formées – « extrudées » est le verbe un peu malheureux qui m’est venu à l’esprit – en escalopes, filets familiers et des pépites qui auraient l’air à l’aise sur la table du dîner.

La semaine dernière, j’ai visité l’usine d’Alameda, en Californie, où Good Meat est sur le point de commencer la production de ses produits à base de poulet. Le chef Zach Tyndall était prêt avec une salade de poulet fumé avec de la mayonnaise, des raisins secs dorés et des noix. Il a suivi avec un plat de « cuisse » de poulet – une viande plus foncée servie sur un lit de purée de pommes de terre avec une demi-glace de légumes aux champignons, des betteraves dorées et de minuscules bouquets de chou-fleur violets.

Le goût était plus riche qu’une poitrine de poulet, plus comme la viande brune d’une cuisse. Et la texture était à la fois tendre et moelleuse, comme une cuisse de poulet bien cuite devrait l’être.

C’est là, dit Tyndall, tout l’intérêt.