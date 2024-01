Des Ukrainiens dans l’armée russe !

Je repropose cet article après l’avoir complété, espérant qu’il sera accepté par les pro-ukrainiens car il m’a été dit que cétait essentiellement du „pro-russe” donc pas bon pour ouvrir une discussion car j’avais oublié les russes se battant au sein de l’armée ukrainienne !!!

Ce petit texte, écrit par "Alawata" le 14/01, et lourd de sens

"Si le nombre des prisonniers ukrainiens, qui ne cesse d'augmenter, est de plus en plus composé de soldats s'étant rendus volontairement avant d'être vaincus militairement, il existe parmi ces derniers un nombre également croissant de volontaires désireux de continuer le combat sous l'uniforme russe afin de libérer leur pays du joug américano-bandériste qui depuis 2014 les conduit vers une servitude idéologique et suicidaire.

Confier des armes à des anciens ennemis, la chose n'est pas nouvelle, mais elle rappelle aux hommes qui s'en interrogent cette valeur humaine qu'est la confiance, et qui est à la raison ce que le fanatisme est à l'aveuglement.

C'est ainsi qu'est né un nouveau bataillon russe nommé "Bogdan Khmelnitsky" en l'honneur de cet ataman cosaque, un personnage aussi important que controversé qui, en 1648 se soulève contre les polono-lituaniens jusquà prôner plus tard un rapprochement avec la Russie.

Aujourd'hui ce bataillon combat courageusement aux côtés d'autres bataillons russes du groupe opérationnel "Kaskad", sur le front de Zaporodje.

Ces hommes se sont souvenus dans quelle langue était chantées les berceuses de leur enfance, contre qui s'étaient battus leurs ancêtres pour défendre leur terre et leurs traditions, et ils ont rejoints la cause de leur héritage et de leur identité charnelle.

Ces hommes sont aussi les symptômes d'une Ukraine soviétique conditionnée progressivement depuis son indépendance (1991) par le mythe subversif d'une "european way of life" et jusqu'à accepter cette guerre civile déclenchée sur le Maïdan entre l'Ouest et l'Est qui 'a fait basculer dans une hystérie russophobe irrationnelle.

Ces hommes ont non seulement compris que l'Ukraine d'aujourd'hui n'est plus l'Ukraine d'hier mais qu'elle ne peut exister en dehors de la Russie qui l'a créé.

D'autres bataillons de ce type vont être créés pour affronter les vrais traîtres qui ont bradé leurs traditions russes contre des MacDo et des GayPride. "

Et un nouveau point du même Alawata, ce jeudi 18/01 :

„Les combats russo-ukrainiens restent très intenses et meurtriers de chaque côté du front, et sans que se dessine à court terme une victoire militaire et encore moins une capitulation politique.

Alors que les forces ukrainiennes montrent des signes d'épuisement de plus en plus importants, leurs parrains occidentaux reviennent à leur rescousse avec de nouvelles promesses de soutien indirect, des matériels promis l'année dernière et dont les dernières livraisons sont accélérées, des mesures incitant les réfugiés ukrainiens mobilisables à rentrer chez eux etc...

Du côté des États Majors ukro-atlantistes, un consensus est établi pour l'adoption d'une stratégie défensive (comme si les forces ukrainiennes avaient d'autres options de combat) pour encore prolonger le conflit.

Du côté russe, les offensives continuent sur l'ensemble du front mais, force est de constater que les progressions réalisées sont très lentes et encore loin de leurs objectifs, à la fois en raison de la résistance acharnée de l'ennemi et d'un rapport de forces où le confort offensif n'est pas encore atteint pour les russes, malgré une évolution constante en leur faveur.

Il s'agit donc de regarder avec lucidité la très probable continuité de cette guerre fratricide au delà de cette année 2024, sauf si bien sûr le régime de Kiev est renversé en interne. Mais on n'écrit pas le futur avec des "si".

Lorsque j'entends des analystes, pour certains respectables, pérorer de chaque côté du front que "la Russie a gagné la guerre" ou que "l'Ukraine n'a pas perdu la guerre", je voudrais vraiment pouvoir les envoyer sur la première ligne du front d'Avdeevka ou de Krynki pour leur faire ravaler leurs fantasmes.

Lorsque les pro-russes prétendent que "la Russie a gagné la guerre" ils font déjà preuve d'incohérence car cette guerre n'oppose plus, comme ils le soulignent justement, la Russie à l'Ukraine mais la Russie à l'OTAN - et dans une confrontation en train de s'élargir rapidement à leurs alliés - et donc, elle ne sera gagnée que lorsque cette coalition militaire occidentale sera vaincue et disparaîtra.

Lorsque les pro-ukrainiens prétendent qu'ils peuvent encore gagner la guerre, ils oublient la réalité accomplie que l'Ukraine a déjà abandonné sa souveraineté, ses consistances étatiques, économiques, démographiques, sociales et que par conséquent elle ne peut ni gagner, ni perdre la guerre puisque factuellement, elle n'est plus qu'une colonie militaire de l'OTAN sans autre pouvoir que d'obéir.

Aujourd'hui l'objectif de Moscou est, au mieux de faire disparaître l'OTAN, au pire de l'éloigner de toutes ses frontières occidentales.

Même si après la capitulation du régime de Kiev l'OTAN restait présente sur un lambeau ukrainien occidental, ou en Finlande, la guerre ne serait pas encore gagnée.

Je le répète encore une fois, une guerre n'est gagnée qu'après sa dernière bataille et sur ce front russo-ukrainien elle est encore loin d'être engagée.”

Je rajoute ce petit tableau qui rappelle que la toute 1ère RSS a été celle d'Ukraine, créée en même temps que la Fédération de Russie, et que cette RSS a disposé de sa popre armée, laquelle a "pacifié" une partie récupérée à la Roumanie, notamment le Nord-Bucovine, avec divers massacres notamment celui de Fântana Alba...

Je rappelle également qu'à la création de l'ONU la RSS d'Ukraine a disposé d'une place, la RSS de Biélorussie également.