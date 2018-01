Des voeux manuscrits qui se perdent...

Avec internet, les voeux sont désormais adressés par mail : on en oublie les cartes de voeux écrites à la main.

Des cartes magnifiques, lumineuses, aux couleurs chatoyantes...

On reçoit le plus souvent des messages de voeux groupés qui n'ont plus grande valeur ou signification...

Ce sont des copiés-collés qui manquent de sincérité, de vérité...

Ces voeux sont en général accompagnés de photos où l'on se met en scène, de manière artificielle.

On vit, ainsi, à l'heure de l'immédiateté, de la rapidité : on ne choisit plus ses mots pour écrire, on balance des formules toutes faites et toutes prêtes...

Les voeux ne sont plus personnalisés, ils deviennent mécaniques, impersonnels, artificiels.

On perd aussi le geste de l'écriture manuscrite, beau geste qui permet de former chacune des lettres.

La modernité, les ordinateurs nous conduisent ainsi vers une forme d'uniformisation et de déshumanisation dangereuse.

Bien sûr, l'outil est pratique, il permet de communiquer rapidement et instantanément à des milliers de kilomètres de distance.

Mais il peut aussi nous entraîner vers des réflexes faciles : ainsi, la réflexion se délite, disparaît au profit d'automatismes primaires.

Souhaiter le meilleur à ceux qu'on aime, c'est du bonheur que l'on s'accorde aussi à soi-même...

On peut le faire par mail, bien sûr, mais sans oublier de personnaliser ses envois.

Sinon, on a l'impression d'envois contraints et obligés... de formules creuses, de rituels vidés de sens...

C'est certain : les voeux manuscrits sont démodés, avec l'avènement d'internet.

Mais ils conservent tout leur charme, quand on y songe : ils sont une marque d'attention particulière, ils rompent avec les habitudes d'immédiateté du monde moderne, ils permettent de retrouver le plaisir de l'écriture manuelle...

Ils font retrouver des rituels d'autrefois, le bonheur de choisir une carte, de prendre en main un stylo, de tracer des lettres en s'appliquant, de penser et de peser chacun de ses mots...

Tant de sensations liées à l'écriture : l'odeur de l'encre et du papier, le crissement de la plume, le contact avec le papier...

