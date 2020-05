Des voitures toujours plus grosses...

@Séraphin Lampion

Effectivement, il fut un temps où on a vu débarquer, en ville, des 4X4 qui n’avaient manifestement jamais emprunté un chemin de terre. (J’avais même vu une pub pour un aérosol de boue artificielle à projeter sur la carrosserie. MDR !) La mode des coupés plus ou moins puissants étant passée (because radars) pour le même prix on pouvait afficher un look d’aventurier (de comptoir…) Néanmoins, un vrai 4X4, ça restait cher, lourd et donc ça consommait un max, ce qui limitait la clientèle.

Les constructeurs ont pigé le problème et ont sorti des “faux“ 4X4, sans transmission intégrale, ni boite réductrice (sauf en option pour quelques modèles) mais l’aspect restait à peu près le même. On a donc maintenant des SUV qui font office de et à moindres frais.

Après, la surconsommation est relative. Par exemple, entre une C3 Aircross et sa base, la C3 “normale“ c’est à peu près 5/7 %. Pour ce qui est de l’aérodynamisme moins bon, c’est aussi relatif : en ville à 50 km/h maxi, ça n’a évidement aucune incidence.

Autrement, j’ai lu récemment que la clientèle préférentielle des SUV n’était pas les jeunes mais plutôt les 60 ans et plus pour cause de facilité à entrer/sortir de la voiture, ce qui n’est pas négligeable.