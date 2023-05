DeSantis signe un projet de loi autorisant la peine de mort pour les violeurs d’enfants en Floride

Le retour de la peine de mort pour les abus sexuels commis sur des enfants

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé lundi 1er mai, une loi qui permettra aux violeurs d’enfants reconnus coupables d’être condamnés à la peine de mort, une décision qui déclenchera probablement une confrontation devant la Cour suprême des États-Unis.

Les législateurs de Floride ont adopté le projet de loi HB1297 le mois dernier, ouvrant la voie à la condamnation à mort des violeurs d’enfants de moins de 12 ans sans jury unanime.

Cela signifie que l’approbation de seulement 8 jurés sur 12 serait nécessaire pour aller de l’avant avec une condamnation à la peine capitale pour ceux qui abusent sexuellement des enfants dans l’État de Floride.

Comme nous l’avons souligné, les pédophiles n’ont pas apprécié.

« La Floride autorise la peine de mort pour les abus sexuels commis sur des enfants. ». – Média Summit News

La Floride autorise la peine de mort pour les abus sexuels commis sur des enfants

Lors de la signature de la loi, qui entrera en vigueur le 1er octobre, M. DeSantis a déclaré :

« Nous pensons que dans les pires des pires cas, la seule punition appropriée est la punition ultime. ».

In Florida, we believe it’s only appropriate that the worst of the worst crimes deserve the worst of the worst punishment. pic.twitter.com/pOg4UYe92m — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 1, 2023

Traduction : « En Floride, nous pensons qu’il est normal que

les pires des pires crimes mérite la pire des pires punitions. »

L’intégralité du discours est disponible ci-dessous :

Governor DeSantis Signs Anti-Crime Legislation https://t.co/NxSN1Utj0z — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 1, 2023

Traduction : « Le gouverneur DeSantis signe une loi contre la criminalité. »

Un précédent arrêt de 2008 de la Cour suprême des États-Unis interdisait la peine capitale dans les affaires d’agression sexuelle sur des enfants.

M. DeSantis a déclaré qu’il estimait que la décision de la Cour suprême était « erronée ».

Traduction : – « En Floride, nous pensons qu’il est tout à fait approprié que le pire des pires crimes mérite la pire des pires punitions. »

– « C’est un MAUVAIS JOUR pour les pédophiles et un GRAND JOUR pour les PARENTS !!! Beau travail. »

Le gouverneur a également signé deux autres projets de loi lundi 1er mai :

Le premier visant à rendre les personnes qui vendent du fentanyl ressemblant à des bonbons à des enfants éligibles à la prison à vie.

La deuxième visant à interdire aux suspects arrêtés pour des crimes dangereux de bénéficier d’une mise en liberté provisoire sans caution monétaire lors de leur première audience au tribunal.

Protection des enfants contre les pédophiles

« Si vous vous en prenez à des enfants, vous serez poursuivis à 100 %. ».

Traduction : « Aujourd’hui, j’ai signé une loi qui – rend les violeurs d’enfants éligibles à la peine de mort avec une peine minimale de prison à vie sans libération conditionnelle.

– Impose des peines supplémentaires sur le fentanyl et les crimes liés à la drogue ciblant les enfants.

– Protège les Floridiens d’un désastre. ».

Sénateur de l’État de Floride Lauren Book

« Nous sommes ravis de pouvoir remporter ces victoires. Nous allons en annoncer beaucoup d’autres au cours des prochaines semaines. ». « Nous mettons en œuvre un programme ambitieux. ». « Il s’agit donc d’une partie importante – mais, il est vrai, très réduite – d’un programme global vaste et très audacieux qui définit franchement les termes du débat pour le pays. ».

Source : ZeroHedge

