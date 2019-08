Désastre en Méditerranée

En Méditerranée ces dernières années des milliers de personnes ont perdu la vie et cette mer jadis carrefour des civilisations, devient jour après jour un vaste cimetière. C’est dans ce contexte et avec la progression inquiétante de l’extrême droite dans de nombreux pays européens, (l’Italie n’étant pas le seul exemple), que nous assistons à une offensive politique et médiatique de grande ampleur contre l’accueil des migrants. C’est ainsi que de nombreux gouvernements européens, celui de la France compris, à l’unisson avec les directives européennes, ont rigidifié leurs positions, traduit devant les tribunaux des militants solidaires, fermé ports et frontières à la solidarité, à l’Aquarius, ce bateau affrété par SOS méditerranée et qui naviguait dans cette mer pour sauver des vies.

carte des migrations en méditerannée

Migrants : débats empoisonnés

Mais depuis la fin de l’été 2018, le débat s’est aussi radicalisé dans une partie de la gauche. Des dissensions importantes se sont faites jour, fragilisant la cohésion et ouvrant une brèche pouvant conduire à crédibiliser le discours de l’extrême droite. C’est le reproche qui a été fait à Sarah Wagenknecht[i] ancienne élue du mouvement Die Linke en Allemagne et qui probablement influencée par les idées populistes a créé son propre mouvement « Debout ». Cette évolution, « si on peut parler d’évolution » a été qualifiée dans une certaine presse de « gauche anti migrant », considérant que les migrations menacent notre modèle social. En France Djorje Kuzmanovic ancien responsable national de la France Insoumise a emboité le pas, en relevant que le discours de la responsable allemande est de « salubrité publique ». Tout se passe comme si certains dans cette gauche dite « anti libérale » voulaient réviser les traditions internationalistes qui ont fait l’histoire du mouvement ouvrier.

La proportion d’étrangers en France est quasiment stable depuis 80 ans.

En réaction, les rédactions de « Regards, Politis et Médiapart » ont lancé le Manifeste pour l’accueil des migrants[ii]. Mais, s’il a mobilisé et rassemblé en particulier dans la mouvance associative et culturelle, il a aussi été vivement critiqué y compris à « gauche ». C’est ainsi que Jean Luc Mélenchon, les députés et les responsables de la France Insoumise, hormis la députée Clémentine Autain[iii] ont refusé de signer ce « Manifeste ».

Pourtant l’objectif affiché visait surtout à apporter une réponse humaniste et respectueuse des droits humains à la question des migrations actuelles et des drames à répétition. Au regard de la situation tragique aujourd’hui en Méditerranée et des centaines de noyades en cet été 2019, ce débat semble surréaliste. En fin de compte il démontre surtout un affaiblissement idéologique à gauche, dans un contexte où l’extrême droite, les idées populistes, influencent de plus en plus les politiques européennes et nationales à l’égard des migrants.

Des préjugés négatifs et bien souvent mensongers sont véhiculés, comme par exemple, « Que nous sommes envahis par les migrants, qu’ils sont plus nombreux chaque année », alors que la réalité est tout autre, comme le révèle le réseau Ritimo dans son « petit guide de survie[iv] », pour répondre aux préjugés tenaces. « La proportion d’étrangers en France est quasiment stable depuis 80 ans ».

Humains, simplement humains…

Des gens se noient en méditerranée, il faut tenter de les sauver. Remettre donc en cause les traditions internationalistes d’accueil dans le contexte d’aujourd’hui, revient à être complice du désastre qui se déroule sous nos yeux en Méditerranée. Mais heureusement, dans ce combat très difficile, inégal et malgré les risques encourus, la résistance s’organise, des associations, citoyens et militants prennent s’engagent, à l'image de cette jeune allemande capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3 qui fin juin dernier à forcer le passage « et débarquait à Lampedusa (Italie) 42 exilés sauvés des eaux 17 jours plus tôt[v] ».

Migrations : des causes multiples…

Ce qui reste pour moi une évidence, c’est que ces hommes et ces femmes, migrants ou réfugiés ne sont pas le fruit du hasard, que les causes en sont multiples et qu’il est essentiel aujourd’hui de lutter contre l’indifférence[vi] en dénonçant les responsabilités.

Cette situation désastreuse est d’abord le résultat des guerres à répétition conduites sous l'égide de l'OTAN et des grandes puissances, (États Unis en tête) depuis plus de trente ans et qui ont conduit au chaos politique, économique et social de très nombreux pays. En effet, comment vivre dans son pays, sa ville ou son village quand ceux-ci ont été entièrement détruits et que même l'eau potable n'existe plus ?

En effet, comment vivre dans son pays, sa ville ou son village quand ceux-ci ont été entièrement détruits et que même l'eau potable n'existe plus ? Elle est aussi le résultat de politiques réactionnaires, dites « libérales » capitalistes d'appauvrissement des populations et menées sous l'égide des grandes puissances, de la banque mondiale, du FMI, de l'OMC et autres satellites du capitalisme financier.

Il faut aussi relever la responsabilité historique des politiques coloniales hier et du néocolonialisme aujourd'hui, du pillage sans vergogne des matières premières depuis des décennies, système qui perdure encore aujourd'hui en particulier pour ce qui concerne notre pays, la France, en Afrique.

Enfin le réchauffement climatique n’est pas étranger aux migrations de populations.

Dans ces conditions de misère extrême, ne soyons pas étonnés que certains abandonnent tout sur place et face le choix du départ, de l’exode, certainement le cœur serré, car on ne quitte pas dans ces conditions, son pays avec joie.

Combattre la barbarie

Il est évident que pour les antiracistes et la gauche qui va avec, il n'y a pas d'autres solutions que de combattre en toute clarté et avec la plus grande énergie cette injustice flagrante, ce capitalisme prédateur. Il est aussi essentiel de réclamer l'arrêt des combats, des guerres, la baisse des budgets militaires pour investir dans les biens communs. Il est juste de dire qu’à la force des armes, il faut substituer la force du dialogue, de l'intelligence et de la coopération. Il faut rechercher la voie de la Paix et de la justice.

Si la solution était militaire, nous le saurions depuis plus de 30 ans, que se multiplient les guerres et interventions de l'OTAN. C'est le chaos qui au contraire a été au rendez-vous. Partout, en réponse au chaos, la barbarie a aussi progressé.

Combien de morts en Méditerranée ?

Le résultat nous crève les yeux et chaque jour la Méditerranée en porte témoignage. Le nombre de morts par noyade, ne cesse de progresser. En juin 2018 le journal italien « Il Manifesto » publiait le résultat d’une étude réalisée sur 15 années. Il recensait et publiait les noms de 34361 migrants morts en Méditerranée[vii], auxquels il convient de rajouter ceux du second semestre 2018 et les nombreuses victimes de cette année 2019, dont ces derniers jours ont été particulièrement dramatiques. Personne ne peut plus dire on ne savait pas ! Le maire de Palerme en Sicile Leoluca Orlando déclarait dernièrement « j’ai honte d’être européen, quand on voit le sort qui est fait aux migrants. Je suis européen mais, dans les valeurs migratoires… Nous sommes responsables d’un génocide en mer Méditerranée. Nos petits-fils nous diront qu’on a tué des milliers de personnes[viii] ».

Sortir de l’indifférence, sauver des vies…

La solution doit être tout à la fois humanitaire et diplomatique pour inverser le cours dramatique actuel. Mais notre solidarité doit être sans faille pour les migrants ou autres réfugiés politiques, parce que nous ne pouvons assister passivement à la noyade de dizaines de milliers de personnes en Méditerranée. Une situation dramatique qui perdure depuis trop longtemps et qui a même tendance à s’aggraver aujourd'hui avec l'arrivée de gouvernements d'extrême droite ou proches de l'extrême droite en Europe. La France a elle aussi durant la dernière période, durci sa position à l’encontre des migrants, mais aussi des militants qui apportent soutien et fraternité à ces personnes sur les routes de l’exode.

L’Aquarius aurait dû pouvoir continuer à naviguer sous pavillon français

Si la France était encore le pays des Droits de l’Homme que nous voulons défendre, l’Aquarius aurait dû continuer à naviguer sous pavillon français. Mais malheureusement, cela n’a pas été le cas. Après plusieurs mois d’interruption forcée, SOS Méditerranée a réussi à affréter un nouveau navire « Ocean Viking » battant pavillon norvégien. En moins de 10 jours il a déjà recueilli à son bord 356 personnes, mais déjà les premières difficultés apparaissent. Parti de Marseille il y a peu, Malte a refusé mercredi 7 aout le ravitaillement en carburant du bateau[ix]. Mais ceci n’est malheureusement pas un cas isolé. Les autres rares bateaux qui sillonnent aujourd’hui la méditerranée pour sauver des vies sont tous confrontés à de graves difficultés.

L'arrivée au pouvoir de mouvements de la droite dure se réclamant du populisme et entérinant à l'image de la Hongrie hier et de l'Italie des politiques brutales contre les migrants a de quoi inquiéter. Une politique de fermeture et de rejet allant, comme on le constate jusqu’à empêcher les associations de poursuivre leur action de sauvetage.

Aujourd'hui l’urgence est de sauver des vies humaines, elle est de notre responsabilité individuelle. Chacun a son niveau peut dénoncer l’intolérable, car la Méditerranée est devenue la route la plus dangereuse au monde et une tragédie s’y déroule quotidiennement sous nos yeux.

L’Europe et les pays qui la composent, doivent changer de politique et tout faire pour sauver des vies.

Comme en d'autres temps, des familles fuient les guerres, les conflits et autres misères. Notre conscience d'être humain est aujourd'hui interpellée, engagée.

N’oublions pas, en 1916 et 1917 au cours de la première guerre mondiale, la Corse a su se mobiliser et accueillir sur son sol dans ses villes et villages près de 5000 migrants et réfugiés Serbes qui fuyaient les combats dévastateurs.

Ceci est l’histoire, à nous de relever les nouveaux défis, sans faux fuyants. Ouvrons les ports européens pour sauver les vies.