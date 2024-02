Déshabiller la France, pour habiller l’Ukraine

3 + 8 milliards pour l’Ukraine et 10 milliards d’économies sociales pour la France, « déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul ».[i] Les 3 milliards sont le fait du prince Macron qui sans demander l’avis de personne, et de toute manière ce ne sont pas les « oppositions » qui trouveront à y redire, donc, le Manu évoque : « un renforcement de la coopération dans le domaine de l'artillerie. L'accord prévoit : la fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine pour le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues, la dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la Russie, ainsi qu'un soutien à l'adhésion de Kiev à l'Union européenne et à l'interopérabilité avec l'Otan. » Le gloubi boulga habituel, ne tenant aucun compte des réalités : Depuis 1992, l’OTAN ne fait que d’encercler des frontières Russes, et surtout, Moscou a attaqué l’Ukraine suite aux bombardements des populations russophones du Donbass, commencé en 2014, qui ont duré jusqu’en 2022, fait 14.000 morts et encore plus de blessés. Quant aux 8 milliards , ils font partie du package des 50 milliards octroyés à l’Ukraine par l’Union européenne, avec aucune consultation des peuples ; qui seraient supposés garantir la réorganisation et la reconstruction du pays… Alors, qu’il y a un an, plusieurs institutions internationales avaient chiffré à 411 milliards de dollars (384 milliards d’euros) la réparation des dommages causés par la guerre dans le pays… Quant aux 10 milliards d’économies ? Ouest France, titre[ii] : L’État se serre la ceinture : voici les six choses qui vont changer pour les Français. Je reformule : les Français se serrent la ceinture, voici les six choses que l’État va vous organiser. Ça sonne mieux non ? Pour cette année : 1). Moins d’argent pour la rénovation énergétique L’enveloppe des aides à la rénovation énergétique des logements augmentera moins que prévu. En français correct : baissera ! 2). Des embauches de fonctionnaires reportées : excepté pour la police. 3). Moins d’aide internationale : L’aide publique au développement (6 milliards dans le budget 2024) diminuera de 800 millions. 4). Compte personnel de formation : 10 % du coût des formations devraient être pris en charge par les salariés et les entreprises. 5). Moins de crédits pour l’emploi : le budget de l’apprentissage sera réduit de 200 millions. Et le plan d’investissement dans les compétences sera amputé de 150 millions. 6). Baisse du soutien aux collectivités : le « fonds vert », destiné à soutenir les collectivités dans leurs projets de transition écologique, sera raboté de 400 millions. Voilà le bilan, pour financer une guerre dont le peuple français est absolument contre, on va raboter sur : l’écologie, la formation, l’aide internationale aux plus pauvres et faire les poches aux travailleurs en leur faisant payer 10% du prix de leur formation...

Manu est très militari : dans ce texte conclu pour une durée de dix ans, la France (Macron et sa clique) s'engage à fournir, en 2024, jusqu'à trois milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev, après un soutien qui se chiffre à 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023. Pourrions-nous dire « un pognon de dingue » ? Paris évoque notamment un renforcement de la coopération dans le domaine de l'artillerie (ah les fameux canons Caesar qu’il suffit de traverser la route pour les trouver). L'accord prévoit la fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine pour le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues, la dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la Russie, ainsi qu'un soutien à l'adhésion de Kiev à l'Union européenne et à l'interopérabilité avec l'Otan. Zont oublié le rétablissement de la « démocratie »… N’ayant jamais existé sur ces terres immenses. Le Macron est hors sol lorsqu’il parle d’intégration à l’Europe, car, de facto, toute l’Europe « unie » serait en guerre contre la Russie, et il est certain que ses partenaires préférentiels, Chine et autres pays des BRICS, ne seraient pas d’accord, quant à l’Ukraine dans l’OTAN, ce serait d’arracher par poignées entières les poils du c… de l’ours russe. Macron oublie un truc : la Russie est la première puissance nucléaire du monde, et laissé s’installer à ses portes les armes américaines, ce sera un énorme NIET !!!

Pour rappel : environ 85 milliards d'euros[iii] ont été fournis à l'Ukraine par l'UE - montant des aides accordées à l'Ukraine par l'ensemble des institutions de l'Union européenne depuis l'invasion russe de février 2022, et avant le déblocage des 50 milliards. Voilà donc 135 milliards , c'est le cas de le dire qui vont partir en fumée ou dans des poches corrompues ou pour financer des soudards naziflars. Alors mettons en perspective ces chiffres énormes : comptons en création d’hôpitaux ? Un hôpital moyen vaut 130 millions d' € = C’est un hôpital principal pour une région de 180 000 hab. Ce serait 1038 hôpitaux construits en plus sur toute l’Europe ! Au lieu de soigner, d’éduquer, de rendre justice, les fous aux manettes préfèrent sans demander l’avis de personne faire exterminer la population mâle de l’Ukraine et garder la face contre les Russes du style « on les fera se battre jusqu’aux derniers contre Moscou ». Et si on ajoute les 75 milliards du scandale covid et ses vaccins perlimpinpin… Comme l’UE se veut politiquement correcte, elle a pensé à « l’aide humanitaire » :[iv] Voici le message adressé aux médias par : « L’UE s’est aussi investie en matière d’aide fournie aux personnes touchées par la guerre. Elle a ainsi consacré 733 millions d’euros pour leur venir en aide en Ukraine ainsi que dans les États frontaliers où certains ont trouvé refuge, en Moldavie en particulier. Cette somme a permis de leur fournir en urgence des denrées alimentaires, des abris, des soins ou encore un accès à l’éducation. Avec les montants directement mobilisés par les Vingt-Sept, l’aide en la matière atteint 2,62 milliards d’euros. » Mazette ! Un peu moins de 3 milliards comparés à 135, on voit bien où se situent le cœur et la raison. Et dire que ce ramassis d’improductifs se permet de donner des leçons aux autres nations…

Me dire qu’à mon minusculissime niveau, je possède plus de jugeote que ce poudré/pédant, ce pp, cette pp de Macron, ne laisse rien présager de bon, car, il n’est pas seul le Manu : Olaf Scholz, Giorgia Meloni, Rishi Sunak, Karl Nehammer et tous les autres à l’exception de Viktor Orbán qui fait des manières, ne bêlent que pour Biden, Ursula von der Leyen et con-sorts. Et pendant ce temps-là ? Les USA se carapatent discréto et ne donnent plus un kopeck, tout en vendant à tour de bras des armes, du pétrole et du gaz, et Biden-baderne en pleine hallu reçoit Mitterrand président d’Allemagne... Business as usual me direz-vous ; There is not better business than War business, isn’t it !

Georges ZETER/ février 2024

[i] https://www.capital.fr/economie-politique/emmanuel-macron-promet-jusqua-3-milliards-deuros-daide-supplementaire-a-lukraine-1492363

[ii] https://www.ouest-france.fr/economie/budget-collectivites-etat/letat-se-serre-la-ceinture-voici-ce-que-ca-va-changer-pour-les-francais-bb59bc14-cf2d-11ee-ae65-ae2b32b20025

[iii] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/02/15/guerre-en-ukraine-a-quoi-serviront-les-50-milliards-d-euros-d-aide-debloques-par-l-union-europeenne_6216724_4355770.html

[iv] https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-quels-sont-les-montants-des-aides-de-l-union-europeenne-depuis-un-an/# : :text=Au%20total%2C%20environ%2085%20milliards,membres%2C%20selon%20le%20Conseil%20europ%C3%A9e