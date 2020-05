Désinfox coronavirus, fake news, libération du marché de l’info… et pendant ce temps-là les articles sembleraient disparaître du web ?

Mots clefs : coronavirus, covid-19, fake news, humeur du jour, médias, presse, revue de presse/web.

Humeur du jour…

Le 30 avril 2020, un tweet annonce que le gouvernement lance un site afin de limiter la propagation des fake news[1][2].

On peut lire : « Sont référencés pour l’heure des articles en accès libre de cinq médias français « disposant d’une rubrique de fact-checking depuis au moins deux ans » et d’une équipe « spécialisée » : AFP Factuel, les Décodeurs du Monde, Vrai ou fake de France Info, CheckNews de Libération, Fake off de 20 Minutes »[3].

Il semble que « Les directions des journaux concernés – celle de Libération en tout cas – n’ont pas été informées de cette publication de liens avant qu’elle soit mise en œuvre » [1].

Très rapidement la presse et les médias réagissent[1][3][4][5][6].

Une tribune est même publiée le 3 mai 2020[3]. Elle est signée par les « les sociétés des journalistes, des rédacteurs et/ou des personnels d’Arrêt sur images, BFMTV, Courrier international, les Echos, Europe 1, l’Express, le Figaro, France 2, France 3 National, France Info, Franceinfo.fr, France Inter, l’Humanité, le JDD, Libération, M6, Marianne, Mediapart, LCP, le Monde, l’Obs, le Parisien, Paris Match, le Point, Premières Lignes, RFI, RMC, RTL, Sud Ouest, Télérama, la Tribune, TV5 Monde, 20 Minutes. ».

Cette tribune déclare : « La presse française est indépendante de l’Etat et du pouvoir politique. ». Le texte est noble.

Ce confinement de l’indigent a été l’occasion de se promener sur la toile[7]. On croit se souvenir d’un joli article…

Le 18 avril 2020 à 8h24, un texte semble avoir été libéré sur le web[8][9][10]. Le titre interpellerait : « Après avoir pris des « mesures drastiques très tôt », la Grèce résiste au Covid-19 ».

On croit y lire : « Malgré un système de santé délabré, le coronavirus a été proportionnellement moins mortel en Grèce que dans la plupart des pays européens. ».

Sur la prise en charge médicale du Covid-19 on croit apprendre : « « Dans un premier temps, la chloroquine a été prescrite, puis l’hydroxychloroquine accompagnée d’un antibiotique, l’azithromycine. Nous avons appliqué ce protocole à partir de la littérature scientifique sur ce sujet. Si le patient est suivi, les risques sont faibles » ».

Sur les décisions politiques, on croit avoir lu une explication de l’auteur « La Grèce, qui avait abandonné la production de médicaments à base de chloroquine pour lutter contre le paludisme, en produit à nouveau depuis la fin mars. ».

On croit avoir lu et relu cet article… Fin avril il nous semble l’avoir encore lu. Depuis quelques jours, on lit « erreur 404-Cette page n’existe pas »[9][11][12]. Le muguet est facétieux.

Ces deniers jours on a souvent été relire un autre article[13]. Il parle du Covid-19 et de la médecine de ville[14]. Il fait partie de la rubrique « CheckNews ». On croit se souvenir que le lire n’a pas toujours été possible. Une fenêtre annonce parfois : « Vous avez profité des 4 visites offertes ». L’accès technique est parfois facétieux.

On croit se souvenir avoir lu il y a plusieurs mois des articles sur une loi « visant à lutter contre la diffusion de fake news en période électorale »[15]. Un petit débat sur le web à l’époque[4][16].

On croit se souvenir avoir vu récemment le terme de « merdias »[17].

On croit se souvenir d’un joli article du 18 avril 2020.

Grand Dieu que la mémoire est facétieuse.

