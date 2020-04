Désormais, le port du masque est recommandé dans l’espace public...

@rosemar

Commandez en Chine directement via Ali-express.

Tarif 32 € les 100 masques ’chirurgicaux’ (usage unique), livraison comprise. Délai environ 3 semaines.

Ou alors chez Xiaomi (téléphones, trottinettes, etc..) masque ’lourd’ avec respirateur et cartouches lavables env 40 euros l’unité.

Voilà, comme on dit « mieux vaut avoir affaire au Bon Dieu qu’à ses saints ».

Vous pouvez également suivre les nombreux tutos pour confectionner vous-mêmes des masques en papier ou en tissu à usage unique ou non. Il n’y a rien à attendre du gouvernement sinon des amendes.