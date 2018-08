Un drone qui survole le fort de Brégançon, des drones qui visitent des centrales nucléaires, des drones armés qui lancent une attaque contre le président Vénézuélien Maduro... Désormais, les drones sont partout...

Les drones sont de merveilleux outils qui permettent des prises de vue éblouissantes, bientôt, les drones livreront des pizzas, mais aussi des médicaments ou du matériel dans des zones isolées, des chaussures, des vêtements en un temps record...

Un énorme marché s'ouvre, et il est amené à se développer, car on vit dans une société de marchandisation infinie, d'autant que la livraison par drone est peu coûteuse : pas d'embouteillages, pas de pilote...

Et l'utilisation que l'on peut faire des drones est elle-même infinie...

Drones de surveillance qui pourraient servir à éradiquer des trafics de drogues, à repérer des voyous, à lutter contre la criminalité...

De plus en plus, les drones sont miniaturisés et permettent ainsi un contrôle discret... Des drones sont utilisés au Mexique pour combattre la délinquance...

Drones de loisir pour faire de magnifiques photos...

Drones armés capables de commettre des attentats... deux explosions, sept militaires blessés. Samedi au Venezuela, deux drones chargés d'un puissant explosif militaire, ont explosé dans le centre de Caracas, alors qu'ils survolaient une parade militaire présidée par le chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro.

On imagine dans un futur proche un ciel encombré de drones... On imagine aussi les risques de cette nouvelle technologie.

Une surveillance accrue des citoyens : c'est le règne de Big Brother qui s'annonce... car chacun d'entre nous serait susceptible d'être filmé par un drone.

Une enquête a été ouverte ce lundi à la suite du survol dans l'après-midi par un drone de la bâtisse de Bornes-les-Mimosas dans le Var, où réside actuellement le président de la République Emmanuel Macron.

La sécurité du président pourrait même être menacée.

Oui, décidément, les drones sont partout, ils envahissent le ciel, ils s'invitent de plus en plus dans l'actualité.

Et cette présence est inquiétante...

