Désormais, on peut tout acheter même des enfants...

Je viens de lire un petit extrait qui m’a vraiment parlé. J’ai fait extraire deux dent de côté et ne les ai pas remplacée par d’autres,....c’est bien ce qui ce passe avec nos gouvernements respectifs.

LES DENTS GÂTEES

J’avais, dans la bouche, une dent gâtée qui m’ennuyait. Durant la journée, elle était endormie, mais dans le calme de la nuit, quand les dentistes dormaient et que les pharmacies étaient fermées, elle commençait à faire mal.

Un jour, comme je m’impatientais, j’allai chez le dentiste et je lui demandai d’extraire cette fichue dent qui me rendait misérable et qui me refusait les joies du sommeil en convertissant en gémissements et en cris le silence de mes nuits.

Le dentiste secoua la tête et dit : « il est stupide d’extraire votre dent si nous pouvons la soigner »

Alors, il commença à en forer les bords, à en nettoyer les cavités et à utiliser tous les moyens de la remettre en bon état et de l’empêcher de se délabrer. Ayant fini de forer, il l’emplit d’or pur et dit avec fierté : « Maintenant, votre mauvaise dent est plus forte et plus solide que les bonnes. » Je le crus, je le payai et je quittai son cabinet.

Mais avant moins d’une semaine, la maudite dent retomba dans son état maladif et les tortures qu’elle m’infligea convertirent en cris et en souffrances les belles chansons de mon âme.