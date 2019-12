Destitution de Trump entre Rêve et Réalité

Il ne fait aucun doute que le vote de la Chambre des représentants des États-Unis approuvant l'acte d'accusation contre le président Donald Trump et le renvoi de cet acte au Sénat pour achever les procédures constitutionnelles liées au procès du président et à sa révocation de la présidence pour des accusations liées à l'utilisation de ses pouvoirs à des fins et intérêts personnels et l’entrave des travaux du Congrès, est un vote historique quels que soient les objectifs, les résultats escomptés et l'issue de cette action.

Les démocrates qui forment la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis disent avoir des preuves documentées que le président Trump a enfreint les lois et incité le gouvernement ukrainien à enquêter sur son adversaire, le candidat démocrate Biden, pour corruption commerciale en échange de l'octroi à l'Ukraine d'une aide américaine importante, mais le président Trump nie que ces allégations aient une quelconque valeur réelle et cite les affirmations des responsables ukrainiens à cet égard. Mais cette controverse ne nie pas qu'il est exposé à une situation critique, du moins parce qu'il est le troisième président américain à faire face à des accusations portées contre ses autorités pour atteindre des intérêts politiques personnels.

A travers une simple lecture des taux de vote à la Chambre des représentants sur les deux accusations contre le président Trump, il devient clair que la Chambre a voté par 230 voix contre 197 et un député s'est abstenu de diriger l'accusation d'abus de pouvoir pour atteindre des intérêts politiques personnels. La Chambre a voté par 229 voix contre 198 et un député s'est abstenu en ce qui est du vote sur la deuxième accusation liée à l'entrave aux travaux du Congrès, ce qui signifie que les pourcentages de vote sont presque les mêmes pour les deux accusations, et que le vote est venu principalement sur la base de considérations purement partisanes, dans lesquelles la partisannerie a joué le rôle le plus important, et ce n'est pas une honte car il s'agit essentiellement d'une bataille politique partisane dans laquelle chaque partie tente de condamner l’autre, ou de faire échouer son projet. Mais ce vote signifie que les chances de faire passer ces accusations au Sénat sont presque inexistantes, cependant, cela ne nie pas que les résultats du vote des républicains dans le serait constitueront une arme de propagande qui sera utilisée pour les prochaines élections pour jouer sur les accusations de corruption et des intérêts nationaux et ainsi de suite.

Mathématiquement, il est difficile pour le Sénat américain de voter avec une majorité des deux tiers pour destituer le président Trump, non seulement parce que les républicains contrôlent la Chambre, mais aussi parce que le vote signifie que les chances du Parti républicain de se présenter aux élections présidentielles lors des prochaines élections peuvent s’effondrer, et peut-être même les répercussions de tout vote républicain peuvent s’étendre sur de nombreux processus électoraux à venir, que ce soit au niveau du Congrès ou de la Présidence.

Les républicains au Sénat ne cachent pas d'emblée leur intention d'absoudre le président Trump des accusations des démocrates, car ils dominent le Sénat contrairement à la Chambre des représentants, à une majorité de 53 à 47 sénateurs, et cela signifie, mathématiquement, qu'une vingtaine de sénateurs républicains votent en faveur de la condamnation de Trump pour obtenir la majorité des deux tiers, et cela est peu probable, du moins en théorie.

La vérité est également que malgré l'embarras politique causé par les actions des démocrates, le discours sur la question de destituer le président Trump semble complètement loin du réalisme, et cette conclusion n'est pas surprenante pour les observateurs, bien sûr, compte tenu de la composition politique actuelle des deux chambres du Congrès, qui ne permet pas aux démocrates de réaliser leur rêve en cela, et ils le savent certainement aussi, mais ils veulent infliger le plus d'abus à la personne de leur adversaire ennemi juré afin d'affaiblir ses chances de remporter un deuxième mandat, et ce qui les encourage à le faire est que les mesures de destitution arrivent à un moment très critique pour le président, car elles ne le sont pas à ses débuts, pas même à son deuxième ou troisième année présidentielle, mais viennent une dizaine de mois seulement avant l'échéance des élections présidentielles prévues en Novembre prochain.

Il est clair que le président Trump semble affecté par la décision de la Chambre des représentants américaine concernant le début des mesures de sa destitution. Il n'est donc pas surprenant que ses réactions à la décision de la Chambre des représentants américaine aient été marquées par une violente colère, car il a condamné le vote et a accusé ses opposants démocrates que la haine, la colère et l'envie dominent leurs décisions, car il sait très bien qu'il est dans une impasse politique en raison du facteur temporel, d'autant plus que cette mesure coïncide avec d'autres questions traditionnellement associées à la dernière année du mandat présidentiel de tout président américain, dans laquelle le président est généralement décrit comme un « canard boiteux », car il a tendance à se concentrer sur la course électorale et les problèmes internes et s'éloigne des problèmes externes avec toutes leurs complications et complexités, mais le président Trump ne possède pas ce luxe, c'est-à-dire le luxe de s'éloigner des problèmes externes, à la lumière de la présence de nombreux dossiers externes chauds, largement ouverts, et il n'y a aucun signe significatif à l'horizon de leurs résolution, y compris le dossier iranien et le sujet de « l'accord du siècle » et le conflit commercial avec la Chine, et autres questions sensibles qui pourraient agacer le président et son équipe dans les prochains mois.

Beaucoup dans notre région et dans le monde rêvent, plutôt ils souhaitent que le président Trump soit destitué, et que les procédures des démocrates se déroulent comme ils l'entendent, mais la réalité politique américaine ne l'indique pas du tout, et ces rêveurs n’ont que le fait que le président Trump peut être occupé pendant un certain temps par la question de sa destitution jusqu'à ce que le Sénat ait fini de voter et ferme ce dossier qui constitue le dossier le plus important actuellement dans la vie politique américaine.