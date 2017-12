Détournements de symboles

« Liberté, Égalité, Fraternité », voilà trois mots censés représenter un pays, une nation et plus encore puisqu’ils sont universels.

Mais voilà, ces trois mots sont devenus les trois « maux » de notre société, détournés et utilisés à tort et à travers par nos bien-pensants et l’idéologie intéressée, par quelques utopistes qui à y bien réfléchir se révèlent plus égoïstes qu’altruistes !

- LIBERTÉ, ce mot si léger, qui donne envie de chanter, danser et nous remplit de joie.

Mais voilà, ce mot, parce qu’utilisé à des fins bien plus réactionnaires que pour le bien de tous, en a fait disparaître d’autres pourtant complémentaires. Des mots comme respect, moralité ou encore valeur, autorité. Des mots pourtant plus importants que ce que l’on croit, car sous couvert de liberté d’expression, liberté de porter ceci, liberté de ne pas respecter cela, tous les repères sociaux et sociétaux, ceux qui font notre capacité à vivre ensemble ont étés écrasés.

- ÉGALITÉ, celui-ci, utilisé comme « entonnoir à popularité » à réellement fait ressurgir et opposé de façon extrême toutes les différences qui font l’harmonie d’une société.

En voulant imposer une égalité là où l’équilibre se fait par les différences, on arrive à tout déstabiliser ! Lui a détrôné des mots comme loyauté, mérite, pour en accentuer et détourner d’autres comme providence, attentisme ou encore assistanat.

Son détournement est aussi la principale cause de l’individualisme exacerbé renforçant par la même les « communautarismes d’égaux » : on fait alors partie d’une communauté avant tout parce qu’on en retire plus d’avantages personnels que dans telle ou telle autre et non plus parce qu’on porte ses valeurs.

- FRATERNITÉ, ce mot quant à lui est aujourd’hui est relégué en position de roue de secours.

C’est celui que l’on met à l’honneur lorsque, par opportunisme et autres récupérations honteuses, il faut montrer que, pour un temps seulement, on fait partie du groupe, ceux qui se critiquent et s’écharpent à tout bout de champ, ceux qui sont prêts à n’importe quelle bassesse dans le seul but d’avoir et d’être toujours plus sont unis, frères dans l’adversité, mais il reste furtif, éphémère !

Tous ces détournements intéressés, on s’en étonne aujourd’hui quand on voit des personnes donner des leçons mais surtout pas se les appliquer à elles-mêmes : Les leçons c’est pour les autres !

Ça nous inquiète aussi lorsque l’on voit nos adolescents de plus en plus violents, rendus naturellement irresponsables par des adultes qui le sont eux-mêmes de plus en plus et qui donc en feront d’autres adultes irresponsables … Et ces adultes feront et gouverneront le monde de demain, quel monde ?

Et s’il est un mot, une valeur, un pilier de nos civilisations que nous devrions éviter de perdre avec le véritable sens de ces trois mots que sont : Liberté, Égalité, Fraternité, c’est l’honneur.

Restons dignes et humbles, l’avenir n’en sera que meilleur, notre avenir, celui de nos enfants !