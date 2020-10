Détresse et COLÈRE des oubliées du Ségur de la santé : les personnels des SSIAD

« Nos soignants sont extraordinaires, nous devons les remercier » proclame le ministre de la Santé Véran. En guise de remerciements, une partie essentielle de ces soignants, ou plutôt de ces soignantes, est exclue de la « récompense », des « remerciements », en l’occurrence de l’augmentation de salaire négociée au cours des accords du « Ségur ».

Ces exclues, ces oubliées ce sont les personnels des Services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD.

Signés en juillet, ces accords prévoient notamment une revalorisation salariale de 183 € nets par mois (loin des 300 euros demandés, mais…) et indiciaire pour les professionnels des hôpitaux et EHPAD publics. Augmentation dont vont bénéficier les aides-soignants et les personnels donnant leurs soins aux patients à l’intérieur des bâtiments des EHPAD mais dont sont exclues celles qui assurent ces soins à l’extérieur ! Les unes comme les autres ont le même statut de fonctionnaires territoriaux, elles sont payées par la même entité, à savoir la même EHPAD. Elles ne sont pas « propriétaires » de leur poste, c’est-à-dire qu’elles peuvent être affectées indifféremment en service interne ou en service externe. Et pourtant les unes bénéficieront de l’augmentation de 183 euros par mois, et les autres pas ! Une INJUSTICE criante. Diviser, divisez, il en restera toujours quelque chose…

D’ailleurs, bien des aides-soignantes des SSIAD (celles du service extérieur) demandent leur intégration au service interne. D’autres envisagent de démissionner. Et ces établissements vont avoir de plus en plus de mal à embaucher.

À cet « oubli », la DGOS (Direction générale de l’offre de soins) propose, pour faire face à la seconde vague de Covid-19, de former des aides-soignantes "temporaires" en quinze jours. Les personnels des SSIAD, comme beaucoup de leurs collègues des hôpitaux et EHPAD, parlent carrément de "mépris" et d’"aberration". En effet il faut savoir que les aide-soignantes des SSIAD paient de leur poche une formation solide s’étalant sur un an. Alors en quinze jours, bonjour les dégâts… Parce la « matière première » que « travaillent » ces personnes admirables, c’est de l’humain !

Je les connais bien, moi, ces belles personnes. Parce qu’elles viennent depuis six ans maintenant, matin et soir, s’occuper de ma belle compagne sur laquelle est tombée une calamité : Alzheimer…. Elles assurent le lever, la toilette, l’habillement chaque matin. Et le déshabillage, la toilette et la préparation au coucher, chaque soir. Et ce n’est pas toujours facile, pas très ragoûtant, mais indispensable. Elles font ça avec compétence, patience, gentillesse. Et. Il en faut de la psychologie pour s’adapter à chaque personne, à chaque situation, à chaque aidant le cas échéant. Avec en prime toujours une bonne humeur et un sourire qui enluminent la journée des personnes qu’elles soignent. Parce qu’elles sont souvent les seules personnes que leurs patientes voient dans la journée, encore plus en ces périodes de confinement.

Rien n’est simple dans ce métier car il s’agit de prendre en charge et d’assurer le bien-être de résidents souvent handicapés mentaux lourds, de maintenir un lien protégé avec la société tout en assurant les soins de confort (toilette complète, aide au repas, etc.). Rajoutez en période COVID la gestion du confinement et des gestes barrière et vous aurez une idée du peu d’appétence de beaucoup pour ce métier. Métier mal payé, pas considéré à sa juste valeur.

Par quel raisonnement tordu une quelconque tête d’œuf de l’institution « compétente » (? !) a-t-elle pu séparer le traitement des personnes travaillant « en étage » dans les EHPAD et celles travaillant en extérieur ?

La foudre leur est tombée dessus à la parution du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, destiné à définir les professionnels bénéficiaires du Complément de Traitement Indiciaire, soit des 183 €. Le diable étant dans les détails, le décret exclut les établissements et services du médico-social (hors EHPAD) de la revalorisation ! 40 000 agents sont exclus du système !

Stupeur, émoi, colère se succèdent. Le décret aurait-il été mal écrit (c’est déjà arrivé) ? Y aura-t-il un décret modificatif ou une circulaire ? Ou est-ce une stratégie délibérée de division ? Puis les questions affluent : Qui va vouloir encore aller travailler dans ces services ? Y aura-t-il des demandes de mutation ou des démissions spontanées ?

Et qui a pensé aux bénéficiaires de ce service ? Il est vrai que les vieux, les handicapés, ne sont pas « rentables ». Je me souviens d’Alain Minc dégueulant son fiel ultralibéral il y a quelques années : « La collectivité nationale doit-elle payer les soins à de vieilles personnes qui ne travaillent plus, ne produisent plus, et dont l’espérance de vie est réduite ? ». Le problème, c’est de définir l’âge auquel on est vieux ; pour les entreprises c’est à l’approche de la cinquantaine, mais pour les sénateurs, à 80 ans on est toujours jeune !

Notre société est égoïste et la solidarité intergénérationnelle à de la peine à exister. La mode est au « jeunisme », pas à « l’âgisme ». Faut-il portant oublier que c’est grâce aux vieux que nous avons les congés payés, la Sécurité sociale, grâce à eux et à leurs luttes que nous bénéficions de tous ces « acquis » qui jour après jour, années après années nous sont enlevés.

Ces lois sociétales soi-disant modernistes « d’optimisation de la vie » (euthanasie, suicide assisté, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui) sont en passe d’être imposées à la masse populaire par les puissants lobbies de bobos influents. Eux-mêmes manipulés par le culte du pognon de la société ultralibérale : élimination des gens qui ne seront plus productifs, économies conséquentes sur les retraites, remise à flot de la Sécu. Une journée d’hôpital coûte cher à la collectivité donc, en ces temps d’austérité, abréger la vie ou suggérer aux patients que ce serait mieux qu’ils cessent de vivre parce que leur vie est devenue indigne va faire faire à la société de substantielles éconocroques !

Des mouvements s’organisent dans toute la France parmi les personnels des SSIAD. Les syndicats se bougent. Des grèves sont envisagées. Mais les « rayons de soleil » viendront tout de même voir leurs patients, avec, collé sur leur sac un papier marqué « en grève ».

Hardi les filles, on vous soutient et on vous aime !

