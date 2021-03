Détricotage territorial en vue !

C’est surtout une pierre de plus apportée aux fondations de l’« Europe des régions » prévue par le lobbies en place et qui aboutira à la suppression des états-nations pour laisser la place à une fédération d’unités plus petites et amnésqiues, dont la gestion sera le fait de technocrates non élus comme c’est déjà le cas à l’UE où c’est la Commission Européenne qui a le pouvoir alors que le Parlement Européen sert de figurant.