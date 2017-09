Détruire, dit-il

Ce qui est vraiment bien avec Emmanuel Macron, c’est qu’il enfourche avec autorité des idées reçues. Ainsi cette idée de la « destruction créatrice ». Cela fait des années que des troupeaux d’ « économistes » la proclament. Et ils s’en vont la bêler sur les médias où les invitent d’autres chiens de garde, des « journalistes ». Tous les moyens sont bons pour diffuser une telle grande idée, pour l’inculquer dans la tête des gens. Cette révélation, nous assurent ces cuistres, nous la devons au prophète Schumpeter.

Et certains, plus informés que d’autres, vont jusqu’à nous apprendre que ce prophète autrichien est venu sur Terre pour en réfuter un autre, un faux prophète rhénan, juif allemand, très barbu : Karl Marx. D’autres encore affirment sans rire qu’il aurait procédé à une synthèse très habile du libéralisme et du socialisme. De plus audacieux encore suggèrent tout simplement qu’il a justifié le système capitaliste pour l’éternité.

Cette formule, « destruction créatrice », voudrait passer pour ingénieuse et novatrice. Mais les idéologues « libéraux » auraient tort de s’en servir à l’excès. C’est un oxymore astucieux, certes. Il aurait pu venir sous la plume d’un Hegel pour dire : « Rien ne se perd, tout se transforme » ; ou dans un commentaire de l’Internationale pour signifier : « Du passé, faisons table rase ».

Plus récemment, on a vu un banquier nommé à la tête de l’Etat français la balancer sans retenue pour justifier une « destruction raisonnable » du code du travail. Mais il n’est pas certain que cette opinion soit si largement partagée.(1)

On pourra y voir aussi une définition du capitalisme : « la destruction créatrice de la planète ». Mais il n’est pas certain que Schumpy ait vu si loin. Son oxymore revient une douzaine de fois dans son livre Capitalisme, socialisme et démocratie, paru en anglais pendant la seconde Guerre Mondiale (1942). Le chapitre 7 porte en effet ce titre : Le processus de destruction créatrice. Mais il est le troisième d’une seconde partie intitulée Le capitalisme peut-il survivre ? Et les chapitres qui la terminent ont des titres aussi évocateurs que : Les murs s'effritent, L'hostilité grandit et Décomposition. En réalité, Schumpy écrit son livre pour défendre le capitalisme, dans un moment où il considère avec effroi la venue inéluctable du socialisme.

Il en était tout autrement dans un livre plus ancien publié en allemand avant la première Guerre Mondiale : Théorie de l’évolution économique (1911). Ce livre était tout à la gloire de l’entrepreneur, mais il était contraint d’y évoquer les crises qui émaillaient un système si parfait que le système entrepreneurial. Lui échappait alors cette formule savoureuse : « La crise serait alors simplement le processus par lequel la vie économique s'adapte à de nouvelles conditions. » (2)

La destruction créatrice serait donc pour lui une forme d’innovation, une façon plus sexy de rebaptiser cette crise qui pourrait être mal comprise par des gens mal informés.

Et puisque Schumpy s’est efforcé de se confronter à Marx (il lui consacre le prologue de son livre en 1942), on pourrait noter que la notion de destruction créatrice tient chez les sectateurs du premier une place comparable à la dictature du prolétariat chez les adeptes du second.

Et si on peut reprocher à Marx d’avoir forgé un mythe du prolétariat comme héros historique, il n’échappe à personne que nous vivons aujourd’hui dans un monde où règne le mythe de l’entrepreneur, héros dont la mission historique est de bouleverser le monde.

C’est cela au fond la mondialisation ou la globalisation.

Le cuistre Macron qui se prend pour Jupiter et prétend maîtriser les symboles risque de les reprendre en pleine gueule. Le 6 septembre, il a voulu faire une déclaration solennelle et a fait une déclaration surprenante :

« Il est trop tôt pour faire un bilan chiffré. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel, nous aurons à déplorer des victimes »

Sur son pupitre était écrit « Ouragan IRMA ».

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ouragan-irma-le-bilan-sera-dur-et-cruel-declare-emmanuel-macron-978347.html

Se souvenait-il alors que Joseph Alois Schumpeter décrivait le processus de destruction créatrice comme un « ouragan perpétuel » ?

La destruction créatrice de la planète est en marche. Une minorité de propriétaires pense avoir sous la main les technologies pour échapper aux catastrophes qui frapperont la majorité ; se construire des paradis et des havres de paix à l’abri des éléments perturbateurs (qu’ils soient naturels ou sociaux) : se faire cryogéniser ou cloner pour survivre à la destruction du monde.