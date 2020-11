Détruire la principale cause de la violence religieuse

En 2016 j’ai réussi à faire éditer, aux éditions du Panthéon, un petit essai de 40 pages titré DÉSACRALISER LA VIOLENCE RELIGIEUSE. Édité mais pas publié. Aucun public ne peut en prendre connaissance dans une librairie, pas même à La Procure, car il n’y est pas présent.

On peut cependant commander cet essai à l’éditeur (et probablement, aussi, à Amazon).

Et je peux moi-même obtenir à prix réduit des exemplaires de ce livre dont j’ai partiellement financé la fabrication, afin de les donner ou les revendre autour de moi. Je l’ai fait quelques fois.

Mais il y a mieux. On peut le reconstituer gratuitement en allant chercher, sur Agoravox, les trois articles successifs qui portent le même titre. Si on ajoute un autre article, que j’ai publié en 2007 au Québec et reproduit en 2019 sur Agoravox, on a le petit essai presque complet.

Cet autre article est titré LA DÉCENNIE “AU PROFIT DES ENFANTS DU MONDE“ VA FINIR EN CATASTROPHE.

Je n’éprouve aucun plaisir à avoir vu juste dans ce texte de 2007. Mais je pense plus que jamais que les philosophes ont une responsabilité importante dans le maintien des fondements de la violence religieuse.

C’est en janvier 2000 que j’ai rédigé l’essentiel de mon petit livre. Peu de temps après je l’ai envoyé, avec un titre provisoire, à une foundation où l’on réfléchissait sur le meilleur moyen d’entrer intelligemment dans le 21e siècle. Elisabeth Lévy en était la secrétaire générale. Après l’édition de la version définitive j’ai envoyé deux exemplaires à Alain Finkielkraut, qui préparait une de ses émissions hebdomadaires Répliques, sur France Culture, dans laquelle il devait inviter le philosophe Marcel Gauchet.

Puis j’ai tenté, par courrier postal, de faire réfléchir sur le problème le philosophe Régis Debray, lequel est à l’origine de L'Institut européen en sciences des religions, qu’il a présidé et qui en est toujours membre. Lui au moins m’a répondu, A deux reprises. Mais ce fut pour, finalement, dans la seconde, me renvoyer à Freud.

Toujours la même insuffisance dans l’approche athée du problème. La religion et La croyance en Dieu, comment et pourquoi on y va ? Et non pas : pourquoi les croyants adhèrent-ils aux deux composantes contradictoires de cette croyance, celle qui est pacifique, et même pacifiante, au moins théoriquement, dans le christianisme, et celle qui est criminogène, y compris dans le faux christianisme ?

Une approche philosophique plus réaliste permettrait d’avancer, c’est certain. Mais c’est surtout un changement de démarche spirituelle chez les adeptes des religions eux-mêmes qui sera décisive.

Les catholiques, tout spécialement, doivent exiger de leur pape et de toute leur hiérarchie un très explicite rejet du volet criminogène de leur religion, lequel fait de leur Église, même si c’est indirectement, une complice des fidèles de l’islam qui massacrent des mécréants, comme leur Dieu leur a commandé de le faire.