Dette infinie et mort des Nations

Et si la Dette était le moyen de sédation profonde des Nations jusqu'à leur décès ?





Contrairement à ce que dit Christine Lagarde directrice de la Banque Centrale Européenne, il y a très peu de chances pour que le



Cependant, il est vrai que les grandes banques centrales, en particulier la Banque Centrale Européenne semble être parvenue à éviter une implosion des économies dans les mois qui ont suivi le confinement, grâce à leurs outils de politique monétaire non conventionnelle.



En effet, on aurait pu s'attendre à ce que les nations, déjà effroyablement endettées dans le début de l'année 2020, ne supportent pas ces énièmes politiques de « quantitative easing » qui ne résolvent en rien les causes des problèmes et entraînent mécaniquement une inflation des marchés actions.



Mais comme en 2008-2011, peut-être même (il faut le dire) d'une manière encore plus efficace, les grandes banques centrales ont réussi à entretenir une certaine illusion de relative santé économique mondiale, malgré l’arrêt total de la production dans ce premier semestre de l’année 2020.



Certains n'hésitent d'ailleurs pas à présenter la gestion de la crise comme un succès, et s’avancent à dire que la situation ne sera certainement pas si catastrophique que prévue initialement, c’est le cas notamment de Villeroy de Galhau, le



Cela revient à nous faire dire que, comme l’explique un observateur avisé comme Michel Drac, nous sommes bien sortis (depuis 2008) du Capitalisme traditionnel (avec la promotion du principe du Too Big To Fail : trop gros pour faire faillite) et que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Un paradigme où l’élite financière apatride, contre toute logique économique, parvient à maintenir et développer son système d’extorsion transnational, sans qu’à aucun moment une réalité concrète ou une prise de conscience des acteurs économiques ne revienne remettre en cause (même temporairement) ce système dément et destructeur au service d’une infime minorité.



D'ailleurs depuis la fin juin, on assiste à la mise en place de politiques de diversions où les principaux dirigeants occidentaux se sont acharnés à masquer leurs peuples et à agiter le bâton des tensions raciales pour que l'opinion publique se détourne du véritable problème qui se présente sous nos yeux : c’est-à-dire l’explosion de la dette à l’échelle mondiale et la disparition à brève échéance du maigre tissu économique de nos structures nationales.



Tout le monde (médias, politiques, acteurs économiques, etc.) fait comme si l'explosion exponentielle du montant de la Dette, partout dans le monde depuis la crise de Mars, n'avait aucunes conséquences néfastes pour l’avenir.



Mario Draghi, le « sauveur de l'Euro », a pour sa part, averti lors d’une



Pourtant un jour, il faudra bien trouver une solution à ce problème de la Dette. Et contrairement à ce que dit l’ancien de Goldman Sachs, la solution à cette énième crise n’est pas de s'endetter toujours plus et d'investir dans des secteurs durables.



Au regard des montants de l'endettement européen et même mondial, cette dette, contrairement à ce que dit Mario Draghi, ne pourra pas être remboursée par les « jeunes ». Avec l’Euro, c’est juste techniquement impossible, et cela même avec des investissements productifs. Les mots n'étant pas encore des actions, aucune tentative d’investissements productifs guidée par une banque centrale membre de la BCE, n'a été aperçue depuis le déclenchement de cette crise.



Les politiques de QE (planche à billets) de la BCE, comme en 2008-2011 n’ont d’ailleurs servi qu’à soutenir les marchés et injecter toujours plus de liquidités dans le système bancaire. Elles n’ont pas du tout servi l’économie productive. Et c’est encore le cas aujourd’hui, car, c’est la nature même du système de l’Eurozone, qui rend cela impossible. En effet, l’article 123 du TFUE ne permet pas d'utiliser les outils de monétisation, d'encadrement et de sélectivité du crédit, donc de lancer de réels investissements productifs coordonnés par les États.



Et c’est le maintien de l’Euro (qui aurait dû en toute logique, mourir en 2011-2012) qui explique que depuis la crise des Subprimes de 2007-2008, on a répondu au problème de la Dette par toujours plus de dettes. Mais alors pour combien de temps encore cette absurdité va-t-elle tenir ?

Pour quelles raisons nos banquiers internationaux alchimistes vont-ils encore faire durer la grande illusion générée par ce système ?



On le sait maintenant, grâce à cette expérience de gouvernance mondiale aidée par le Coronavirus, l’establishment transnational nous a informés à Davos, préparer un



Mais ne nous trompons pas, avant ce « reset » il semble qu'il veuille tout de même faire comprendre aux peuples et aux nations, qu'au motif de cette dette colossale : il va falloir que les « petits et moyens » passent à la caisse…



Les Powell, Lagarde et leurs maîtres, ne semblent pas avoir pour projet de proclamer un jubilé comme le faisaient certains monarques sages et justes de l’Antiquité. Bien au contraire, l’ère de l’austérité, débutée, il y a maintenant plus d'une décennie va certainement se poursuivre de manière plus importante.



Le Grand Reset ne sera pas l'effacement des dettes à l'échelle mondiale, il sera autre chose. Il sera certainement la mise en place d'un nouveau paradigme (un nouveau système financier). Mais avant cela, le phénomène qu'a connu la Grèce depuis 2011-2015, va nous être imposé à nous, peuples européens (latins, mais également à l’Europe dans son ensemble).



Car c’est par les effets destructeurs de l’austérité poussée à son paroxysme, que nous serons contraints de souscrire à ce nouveau système monétaire international, ne disposant plus de marges de manœuvre suffisante (en particulier pour le cas de la France).

​L’inflation comme outil de destruction ?





Car lorsque la masse monétaire augmente à un rythme soutenu, la conséquence inévitable est toujours la même à travers l’histoire : l’inflation. On le constate d'ailleurs, les grandes banques centrales déclarent vouloir désormais s'attacher à combattre l'inflation. La fin est donc proche.



La Réserve Fédérale pilotée presque officiellement par BlackRock, qui a transformé l’économie américaine en une sorte d’économie capitalo-communiste, l’a annoncé clairement il y a quelques jours.







Ainsi, c’est désormais terminé l’objectif de



En France, il est clair que lorsqu’on fait confiance aux chiffres de l’INSEE, on peut se demander si



Ce qui est certain, c’est que la hausse des prix est présente depuis longtemps dans plusieurs secteurs de l’économie, notamment l’immobilier, et l’énergie, ce qui a une conséquence non négligeable sur le pouvoir d’achat des ménages.



Pour en faire la simple constatation, il suffit de comparer la part réservée au logement dans le budget des ménages les plus modestes, elle n’a cessé de croître ces dernières années et même ces deux dernières décennies.



On peut logiquement, observer une corrélation entre cet accroissement du poids des



Et il n’est pas du tout impossible que la crise du Coronavirus fasse basculer dans quelques mois l’inflation sur les biens de grande consommation que ce soit sur l’alimentaire ou encore les produits hygiéniques.



Car un jour ce système alchimique s’effondrera et il faudra bien d’une manière ou d’une autre « manger la dette ». La création d’une monnaie créée sans contrepartie réelle aura pour conséquence une inflation colossale, à l’image de l’hyperinflation allemande de 1921-1923.

Et si dans quelque temps, les acteurs économiques productifs venaient à se réveiller, malgré les tentatives d’endormissement de nos politiques, il n’est pas impossible qu’une défiance envers la monnaie ou le système bancaire entraine une explosion de l’inflation et une destruction de monnaies comme l’Euro ou le Dollar.



Quand on constate que la société de Warren Buffet, Berkshire Hataway, a acquis

Il faut l’avouer néanmoins, l’establishment semble contrôler la situation et c’est lui qui décidera du moment opportun pour déclencher cette défiance envers les monnaies fiat. Ce qui semble tout de même très probable, c’est que le pouvoir oligarchique ne va rien esquisser avant l’élection présidentielle américaine de novembre.



Oui, mais voilà, il y a la bonne et la mauvaise inflation. Il y a l’inflation qui mange la dette, et il y a l’inflation qui mange purement et simplement les richesses.



Et il y a fort à parier que si, nous les Européens de l’Eurozone, nous connaissons une inflation importante à l’intérieur du carcan monétaire qu’est l’Euro, nos économies seront liquidées et les peuples seront à genoux politiquement.



Subir l’inflation quand vous possédez votre souveraineté monétaire pour pouvoir dévaluer et maitriser politiquement votre « marché », en ayant la possibilité d’instaurer un protectionnisme économique, ce n’est pas la même chose que d’être « nu » et désarmé face à la structure oligarchique qu’est la Banque centrale européenne.



Il n’est pas anodin que nos politiques fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver l’Euro. La monnaie unique enregistre pourtant un bilan économique calamiteux depuis 20 ans. Mais de crise en crise, elle fait avancer efficacement l’agenda de l’ordo-libéralisme, du libre-échangisme inégalitaire et en définitive du Mondialisme financier.



Même les plus fervents supporters de l’Euro commencent à admettre que ce projet, comme l’Union Européenne d’ailleurs, est un effroyable échec. Mais malgré ce constat, il propose de fausses solutions notamment plus de fédéralisme européen…



C’est évidemment la proposition soutenue, entre autres, par notre



Néanmoins, sur la scène politique on s’évertue, même dans l’opposition, (La France Insoumise, et le Rassemblement National) à ne pas envisager un avenir hors de ce carcan monétaire européen.



Mais alors pourquoi ces grands partis d’opposition ne souhaitent pas aborder franchement la première étape à franchir pour sauver ce qui reste de notre pays, à savoir la reprise en main de notre souveraineté monétaire ?



Tout simplement, car la plupart des grands acteurs (politiques, économiques, sociaux, etc.) ont intérêt à ce que la musique de la dette continue à tourner. En réalité, l’ensemble des acteurs médiatiques (ceux qui ne sont pas victimes de la censure) ont compris, soit que le système leur était trop profitable, soit que l’action à entreprendre demandait véritablement du courage et que leurs propres existences pouvaient être remises en cause, s’ils s’approchaient un peu trop près du véritable problème qu’est la Dette.



Nous sommes pourtant dans les dernières secondes, avant que la musique ne s’arrête… Mais les générations W et X qui composent en grande majorité l’opposition contrôlée (Zemmour, Onfray, Mélenchon, Marine Le Pen depuis 2017, etc.) se complaisent à rester dans le confort de la révolte de salon et à ne pas parler réellement du problème de la Dette et de la souveraineté monétaire.

La grande spoliation et les banques d’affaires Rothschild and Co et Lazard frères





Mais vous vous en doutez, certains ont tout intérêt à faire perdurer et même à développer ce système de la dette.



En effet, depuis le début de l’été, une douce musique se fait entendre dans les hautes sphères et commence à être relayée par les milieux médiatiques. Les initiés ne se cachent pas pour nous dire, que la Dette, à nous le peuple, n’est pas notre problème et qu’elle est encore une fois la solution.



Ainsi, nos deux plus grosses banques d’affaires, à la réputation mondiale et qui comme disait un célèbre chanteur ne connaissent pas la crise, poussent nos dirigeants politiques à nous endetter. Le successeur de Mathieu Pigasse, le banquier Jean-Louis Girodolle, directeur général de Lazard frères, nous explique donc qu’



Il est clair que la situation toujours plus grande d’endettement mondial et de probable faillite des États semble faire les affaires de certains. Les Lazard et Rothschild and Co se préparent à faire face à un accroissement d’une partie de leur activité, avec notamment les futurs politiques de



D’ailleurs, un encart publié dans un



Le Covid-19 a certes tué comme une grippe, mais c’est la crise qui en résulte, qui va elle, entrainer la mise à mort d’un nombre important de petites et moyennes structures économiques composant notre fragile tissu économique, que le Capital apatride souhaite liquider pour accroitre toujours plus ses gains.



Cependant le chômage ne va pas concerner tous les secteurs. Les banques d’affaires elles, craignent depuis le confinement, de ne pas trouver assez de « main d’œuvre ». Ainsi, à chaque fois, la crise oblige les grandes banques d’affaires à



Nous pouvons donc nous poser cette question : est-ce un hasard si les grandes banques d’affaires survivent et même deviennent toujours plus puissantes après chaque grande crise systémique ?

La réponse est évidemment non.



La dette structure le pouvoir bancaire et elle permet de dissoudre progressivement l’un des derniers mécanismes protecteurs face au monde de l’argent : la Nation.

La Dette avant la guerre





Le cas de la Grèce après la restructuration de sa dette par la Troïka (FMI, BCE, Commission) en est le meilleur exemple. Seulement deux années après l’accord de la Grèce avec ses créanciers, la mortalité infantile a explosé (+ 47%), une grande partie du peuple grec n’avait plus accès aux soins médicaux et aux médicaments, le taux d’investissement a diminué de presque 2/3 passant de 57 milliards d’euros à 18 milliards, le chômage a fortement progressé, des biens nationaux ont été vendus (îles, immeubles), etc. Ce pays, à qui l’Hyperclasse eurolâtre proposait de se saigner pour guérir, s’est en vérité depuis sa prise en charge par ses créanciers, totalement effondré !



Sa dette (qui était son principal problème en 2015) n’a pour autant pas diminué, elle a même explosé (187% du PIB et elle sera à + de 200% en 2022). La Grèce s’enfonce donc dans la pauvreté, car elle a été trahie par des hommes politiques traîtres à ses intérêts nationaux comme Tsipras et Syriza.



Et en vérité, la décennie que l'on vient de passer (ère de l'austérité) est la première phase d'une attaque des élites transnationales sur notre pays et à une plus grande échelle, notre continent. Notre avenir à court terme est celui des Grecs, même si la France a infiniment plus de marges de manœuvre et d’atouts que la nation Hélène.



L’hyperclasse souhaite depuis longtemps aligner la France, mais plus généralement l'Europe (classes populaires et classes moyennes) sur le reste du monde (en particulier le Moyen-Orient, l'Afrique, mais aussi la Chine et l'Inde)



L'ordo libéralisme promoteur du libre-échangisme inégalitaire, semble avoir mené le premier assaut de cette attaque de 2008 à 2019. Mais il semble que la mise à mort des classes populaires laborieuses et des classes moyennes productives s'ouvre avec cette rentrée post-covidienne.



Ne pensez pas qu’avec la crise sanitaire, la vague de répression sociale va s’arrêter. Bien au contraire, le golem Macron, ancien de chez Rothschild and Co, a une mission et il compte bien la mettre en œuvre… Les réformes vont être réactivées et elles n’en seront que plus



La destruction du bien commun et la spoliation du plus grand nombre ne se sont pas arrêtées pendant cette vraie-fausse crise sanitaire. L’attention du grand public a juste été détournée notamment par l’intermédiaire des tensions raciales et communautaires. La crise progressive et la guerre civile latente organisée (lutte horizontale) vont affaiblir les peuples pour les faire basculer vers ce Nouveau Monde, souhaité par l’establishment : ce fameux



Pour nous en sortir et ne pas mourir, nous n’avons pas 1000 solutions devant nous, nous devons combattre ce système financier transnational d’extorsion et nous saisir véritablement de ce problème de dette perpétuelle.



Au niveau national par un retour au franc et à la souveraineté monétaire et au niveau international par la promotion d’un retour au bimétallisme or/argent. Enfin, n’oublions pas que l’or et l’argent, au contraire de notre monnaie actuelle, ne sont pas rattachés à une créance. Et que même si les vampires aiment l’or, une balle d’argent dans le cœur pourrait nous suffire à les annihiler.



Marc Gabriel Draghi

