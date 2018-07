Deux compteurs électriques Linky d’EDF ENEDIS brûlent explosent à Luzenac, et salle de réunion pleine à Malakoff

1°) Introduction. Certains journalistes sont idiots ou quoi ? Nous avons des incendies ou des explosions au moment ou après la pose d'un Linky, et nous avons des journalistes qui affirment dans leur article que le Linky n'y est pour rien. On comprend mieux pourquoi les journalistes soient critiqués, puisqu'ils sont les premiers colporteurs de Fake News, comme Bernard Lassus et ses compères qui continuent à nous affirmer que le compteur est gratuit. C'est incroyable mais vrai. Mieux, vous avez un incendie de compteur Linky, on vous propose de mesurer le niveau des ondes émises, dans le grand n'importe quoi, il n'y a plus aucune limite dans le ridicule (https://www.radins.com/actualites/linky-apres-de-nouveaux-incendies-enedis-tente-de-rassurer,43420.html). Quand on écoute les dirigeants d'EDF Enedis et leurs complices, nous avons l'impression qu'ils prennent les français pour des demeurés et pour des ploucs. Combien de temps allons nous tolérer tous leurs abus. Quant aux préfets, on se demande s'ils sont au service de l'Etat ou d'Enedis. Ces préfets devraient être eux-mêmes poursuivis en justice nominativement pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui, car ils sont aussi complices. D'ailleurs leur nom n'est jamais publié. Je me demande pourquoi ces préfets ne sont pas poursuivis en justice. Quand vous achetez une contrefaçon ou un objet volé, vous pouvez être poursuivis pour complicité de recel. Il est curieux que tous ces préfets ne soient pas au courant des incendies et explosions de compteurs Linky d'Enedis juste après leur installation. Ils devraient être eux aussi assignés. Et les politiques macroniens, ils font quoi, rien du tout justement. Ils soutiennent tous les abus d'EDF ENEDIS. Surtout prenez une photo horodatée de votre ancien compteur avant qu'on vous le remplace. Puis prenez une autre photo horodatée le jour où Enedis vous installe un compteur Linky. En cas d'incendie, Enedis ne pourra pas venir affirmer qu'il n'y avait pas de Linky installé comme nous le voyons dans certains dossiers. Eh oui nous en sommes rendus là. Quant aux abrutis sur l'espionnage des données qui vont oser venir parler de paranoïa, de théorie du complot, de conspirationnisme, je répondrais que ces individus sont incompétents en matière de de sécurité et de renseignement, qu'ils sont contre le patriotisme économique, et qu'ils font en plus de l'atteinte à sûreté de l'état. Pour ceux qui sont en procès contre des grands groupes, n'utilisez jamais votre boite email ou téléphone pour parler de votre dossier avec votre avocat. Ces groupes utilisent des officines pour espionner leurs opposants, leurs aovcats, et même les élus, j'en ai eu la preuve en 2012. J'avais fait des tests sur plusiseurs boites de parlementaires et un constat d'huissier à l'époque, qui avait été transmis aux autorités de l'état, eh oui, pas de bol pour certains.

2°) JT de France 3, Mercredi 27 juin 2018, 19h30 (21mn)

Carole Gaessler, JT France 3.

« La Fronde Anti-Linky continue à gagner du terrain. Depuis quelques semaines le combat est même mené par les élus locaux. Des dizaines de villes ont déjà pris des arrêtés municipaux pour interdire la pose de ce petit boîtier si controversé. Les opposants considèrent qu'il est cher, intrusif et même dangereux. »

Un habitant de Luzenac

« Mon épouse Anne-Marie était ici en train de couper les fleurs fanées et l'explosion s'est produite à 5 mètres »

Journaliste.

Une explosion, puis le compteur électrique prend feu. Dix minutes plus tard un second compteur (électrique Linky) s'embrase.

Un habitant de Luzenac

« Pendant 10 mn il y a eu des flashs très importants, cela faisait très mal aux yeux et aux oreilles.

Les pompiers ont du attendre près d'une heure que le réseau soit coupé dans le quartier avant d'intervenir. Deux mois plus tôt un compteur Linky avait été posé. Pour Enedis l'installateur, ce n'est qu'une coïncidence. »

François Camerlinck, Directeur Territorial, Enedis Arriège.

« Nous sommes en cours de changement de 35 millions de compteurs, c'est énorme. Nous en sommes à 12 millions, donc voilà, on est très regardé, et donc forcément, l'intervention peut multiplier les risques de dysfonctionnement sur les installations qui n'ont pas été touchées depuis 40 ans. »

Journaliste.

Linky, le compteur communicant est censé nous aider à maîtriser notre facture d'électricité, mais son déploiement fait polémique. En cause, les données personnelles qu'il collecte, et les ondes électromagnétiques qu'il pourrait émettre. Certains particuliers empêchent même les techniciens de remplacer leur compteur, et de plus en plus de maires interdisent Linky dans leur commune.

Christophe Lubac, Maire de Romonville-Saint-Agne

« Enedis indique qu'on ne peut pas, que le refus n'existe pas dans la pose du compteur Linky. Or nous ce qu'on veut mettre en avant c'est la liberté des usagers à pouvoir décider s'ils souhaitent ou pas avoir un compteur Linky. »

Journaliste.

En Février dernier, la cour des comptes jugeait insuffisant les gains que les compteurs apportent aux consommateurs. En revanche, la rénumération d'Enedis était qualifiée de généreuse. La filiale d'EDF doit installer 35 millions de compteurs avant 2022.

Carole Gaessler, JT France 3.

« Et on va plus loin avec vous Peggy Mauger, bonsoir. Combien de communes s'opposent ouvertement à ce compteur Linky ? »

Peggy Mauger, Journaliste.

« Alors Carole, pas de chiffres officiels, mais selon les opposants aux nouveaux compteurs, il y aurait plus de 600 maires anti-Linky. Alors 150 à 200 d'entre eux auraient même fait voter des arrêtés municipaux interdisant tout simplement la pose de ses boîtiers dans leur commune. »

Carole Gaessler, JT France 3.

« Est-ce que ces élus sont dans leur droit ? »

Peggy Mauger, Journaliste.

« Dans ces cas là c'est à la justice de trancher, et à ce jour Enedis a toujours eu gain de cause, soit parce que les tribunaux ont considéré les communes en la matière, soit pace qu'il n'y avait ni risque de trouble à l'ordre public, ni risque sanitaire empêchant la pose de ce nouveau compteur. »

Carole Gaessler, JT France 3.

« Alors on a vu dans le reportage un particulier qui cadenassait son jardin pour qu'on ne lui pose pas son compteur, est-ce que c'est légal ? »

Peggy Mauger, Journaliste.

« Alors pour les particuliers c'est plus complexe, mais on distingue aujourd'hui de cas de figure. Votre compteur se trouve dans votre propriété, et vous avez exprimé votre refus d'installer un nouveau compteur. Dans ce cas là vous pouvez vous opposer à sa pose.

- D'ailleurs en septembre dernier le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné Enedis pour violation de domicile, le propriétaire s'était vu forcé par un agent d'installer un compteur linky chez eux.

Deuxième cas de figure, votre compteur est au contraire accessible par la voie publique, et là Enedis peut le faire changer et ce sans votre accord. »

Carole Gaessler, JT France 3.

« Merci beaucoup Peggy pour toutes ces précisions. »

3°) Salle pleine pour la réunion sur le Linky à Malakoff

Un débat public sur les compteurs électrique communicants Linky a eu lieu jeudi 28/06/2018 à 19h, dans la salle des fêtes Jean-Jaurès, dans le cadre du débat public sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) organisé par la Commission de débat public (CNDP),

Mme Jacqueline BELHOMME, maire de Malakoff,

Jacques ARCHIMBAUD, président de la Commission Particulière du Débat Public sur la PPE

Mme Michèle RIVASI, Députée européenne et cofondatrice du CRIIREM,

M. Hervé CHAMPENOIS, Directeur au Programme Linky d'ENEDIS,

M. Jacques GERARD, Directeur Relations Clientèle de GRDF.

3A°) Les agression des abonnés par les installateurs de Linky.

Si la réunion était bien organisée et s'est bien déroulée contrairement à d'autres, il y a eu des moments où les représentants d'Enedis ont été hués. Cela à surtout été chaud quand le sujet des agressions des abonnés par les installateurs radicalistes de compteurs électriques communicants Linky mouchard et espion a été abordé. Là les responsables d'Enedis ont été hués suite à leurs propos. Il ne faut quand même pas inverser les rôles, surtout quand des personnes âgées de plus de 70 ou 80 ans ont été agressées verbalement, physiquement, et blessés par des poseurs terroristes sous-traitants d'Enedis EDF. Entre les 6000 plaintes déposées en France contre Enedis, on a aussi appris lors de cette réunion que 600 plaintes ont été déposées dans la Drôme. Comme Enedis à un peu de mal avec la vérité et quelques trous de mémoire, vous trouverez une liste de liens à la fin de mon article du 14 février sur les agressions. De plus contrairement aux affirmation d'Enedis, les agressions continuent, comme celle du 12/06/2018, Lawin-Planque, poses forcées, agressions de la Société 5COM déclenche une manifestation

https://stoplinky76320.wordpress.com/2018/06/12/urgence-poses-forcees-violence-a-lawin-planque-la-societe-5com-est-dans-lillegalite-les-habitants-se-mobilisent/

Compteur Linky, mensonges de Bernard Lassus d’Enedis, liste des agressions qui continuent

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/compteur-linky-mensonges-de-201206

3B°) Collecte des données personnelles

Sur l'aspect collecte des données, là aussi Enedis a été critiqué. On se demande d'ailleurs pourquoi Enedis dépense des millions d'euros pour récolter nos données personnelles en violation de l'article 8 de convention Européenne des Droits de l'Homme, si ce n'est pas pour les revendre à des tiers. Cela revient à nous prendre pour des imbéciles. Ces données personnelles sont notre propriété, et n'appartiennent pas à Enedis et ils n'ont pas à les collecter, ou il devrait nous payer pour avoir le droit de les utiliser.

3C°) Rayonnement du CPL Linky.

Visiblement M. Hervé CHAMPENOIS, Directeur au Programme Linky d'ENEDIS, qui demandait aux habitants présents d'être courtois, mais il est lui beaucoup moins courtois quand on veut parler des normes. J'ai été empêché de citer la référence d'une norme. Ce n'est pas grave, je la donnerais en pâture dans l'article suivant. Cela permettra d'informer plusieurs milliers d'internautes, au lieu des 200 personnes présentes à la réunion de Malakoff. Cela ne va pas arranger les affaires d'Enedis, mais cela intéressera surtout les personnes EHS. Quant à Michèle Rivasi, elle a confirmé que les EHS qui avaient pourtant des certificats médicaux, ont été équipés en priorité d'un compteur Linky dès qu'ils signifiaient leur refus à EDF Enedis. D'ailleurs un intervenant dans la salle nous a informé du suicide de l'un EHS qui ne pourra plus témoigner sur les problèmes qu'il a rencontré, ce qui a jeté un froid dans la salle. Toute cette infrastructure va faire augmenter la pollution électromagnétique dans toutes les zones urbaines par le biais des rajouts des relais.

3D°) Espionnage des entreprises par le bais des compteurs Linky mouchards.

M. Hervé CHAMPENOIS, Directeur au Programme Linky d'ENEDIS n'a visiblement pas aimé non plus que j'aborde le sujet de l'espionnage des entreprises françaises (qui travaillent dans les domaines sensibles) par le biais de la surveillance de la consommation électrique à distance par des services de renseignements étrangers. Beaucoup sont totalement incompétents sur ce sujet chez Enedis et dans le monde politique. C'est pourtant un moyen qui permet de savoir si une entreprise a augmenté sa production, ce qui permet de savoir si elle a récupéré d'autres clients ou pas. Il existe aussi une puce avec un Codec qui est en production depuis le début de l'année. Elle permet de transmettre un signal audio via le réseau CPL. Il ne fait aucun doute que les services de sécurité ministériels découvriront bientôt des dispositifs d'écoute de ce type planqué dans les moulures des ministères. Il ne pas trop me chercher sur ces sujets, ayant par le passé testé du matériel Tempest, et récupérer des rapports sur les méthodes du renseignement US. Ces sujets n'ont pas été pris en compte par l'Ecole de Guerre Economique, ni par les cabinets d'audit et pour cause, ils sont partenaires des fabricants de compteurs. De plus le Président Monloubou avait déclaré à l'Assemblée Nationale que l'objectif d'Enedis qui n'est plus un service public, était de devenir un opérateur BIG DATA. Nos données seront centralisées sur des systèmes, des plateformes et des Clouds étrangers. Je rappellerais aussi aux dirigeants d'Enedis que des hackers allemands et des pays de l'Est fabriquent des IMSI-CATCHER. Ils sont achetés par des agents de sociétés d'intelligence économique, qui comme par hasard espionnent les ONG et même les politiques pour le compte des groupes du CAC 40. Il n'est donc pas compliqué pour ces hackers de fabriquer des simulateurs de concentrateurs pour pirater les compteurs, ou de trouver des failles dans les serveurs d'Enedis. Si Thalès a déjà été piraté, je ne vois pas comment Enedis peut garantir la sécurité de nos données. On comprend pourquoi M. Hervé CHAMPENOIS était pressé de me couper la parole. Il est vrai que je ne manque pas de rapports sur l'insécurité informatique de nos sociétés.

Linky et entreprises, un nouveau moyen d’investigation pour les services de renseignements étrangers contre l’industrie française

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-et-entreprises-un-nouveau-199291

3E°) Incendies et explosions de compteurs électriques Linky.

Et les compteurs continuent de brûler en France, mais en plus ils explosent à cause de la batterie qu'ils contiennent, et de certains types de condensateurs. Raison de plus pour mettre en garde les maires contre cette menace publique d'Enedis. Avis aux terroristes, vous n'avez plus besoin d'acheter de C4 ou de la dynamite. Vous prouver récolter des compteurs Linky, ils explosent comme des grenades, la preuve en image. Frédéric Beauchef, maire de Mamers prévenu plusieurs jours après a protesté auprès d'Enedis. Y a pas photo, ou plutôt si, il y en a :

Photo : https://static.actu.fr/uploads/2018/06/25331-180626150740464-0.jpg

https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/a-peine-installe-compteur-linky-prend-feu-explose-mamers-sarthe_17478876.html

Enedis pas responsable, encore une bonne blague : « Ces compteurs sont posés par l’entreprise PA Energie pour le solde de la société Enedis. Pour Eric Daguet, chargé de la communication, l’incident qui s’est produit chez cette résidante de la rue Clairefontaine n’est pas lié au compteur lui-même. Il exclut tout rapprochement. »

« Quand l’agent de PA Energie a commencé son installation, il a procédé aux manipulations habituelles des câbles. En bougeant le câble réseau, il s’est aperçu qu’il y avait un défaut sur ce branchement. Il a ensuite un peu tiré sur le câble, ce qui a provoqué un grésillement dû, probablement, à l’installation ancienne. »

Justement, les câbles en amont du compteur sont la propriété de l'opérateur d'énergie.

Le 8 juin la revue le Moniteur écrivait, « le risque d'incendie provoqué par un compteur Linky est infime, » la preuve en image : https://static.actu.fr/uploads/2018/06/25331-180626150740464-0.jpg

« Sur les 2500 départs de feu étudiés depuis 2015, le laboratoire Lavoué n'a établi aucun lien de cause à effet entre l'installation du compteur Linky, sauf qu' ils affirmaient le contraire dans une note de janvier 2014 dont j'ai reproduit un extrait dans le §4 de mon article sur les incendies.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-compteur-linky-d-enedis-edf-est-201861

Rappel sur ce qu'écrivait le laboratoire Lavoué sur les incendie de compteurs en janvier 2014 :

« Incendie sur les installations électriques du distributeur. Ces incendies prennent naissance principalement au niveau :

pratiquement jamais au niveau d’un compteur électromécanique (ancienne génération) mais plus fréquemment au niveau des compteurs électroniques (nouvelle génération). »

C'est du grand n'importe quoi quand des professionnels écrivent tout et son contraire. Ce laboratoire peut dire le contraire aujourd'hui suite à l'intervention d'Enedis, mais la messe est dite. De toute façon les nombreux incidents et incendies sont là pour prouver que la pose de ces compteur présente des risques de mise en danger de la vie d'autrui. Bernard Lassus, le directeur du programme Linky pour Enedis assure : « Nous n’avons d’ailleurs pas répertorié plus d’incendies depuis la pose des Linky qu’avec les compteurs d’ancienne génération », sauf que la revue "LeMoniteur" écrivait : « Le nombre des dégâts électriques explose en France .../... Le constat est inquiétant : le nombre de dégâts électriques a doublé entre 2012 et 2013 pour s'établir à 600.000. » Bernard Lassus, Directeur du programme Linky pour Enedis « A ce jour, toutes les expertises qui ont été menées après des incendies de compteurs ont démontré qu’il n’y avait pas de lien entre le compteur lui-même et l’origine du feu. Jamais il n’a été directement incriminé ». Et si le compteur Linky a déjà fait des morts et des blessés, vous ne croyez quand même pas qu'ils vont venir nous le dire. D'ailleurs les représentants d'Enedis continuent à affirmer que le compteur Linky est gratuit comme jeudi 28 juin à Malakoff, jusqu'à ce que Michèle Rivasi rappelle le contenu du rapport de la cour des comptes. Enedis va continuer à prendre les français pour des cons pendant encore combien de temps ? Et que fait la répression des fraudes, qui est si active pour s'en prendre de préférence à des PME/PMI, mais jamais à ces grands groupes qui violent toutes les lois. Des poseurs confirment toucher une prime s'ils posent plus de 10 compteurs par jour, et après on s'étonne que les compteur Linky brûlent et explosent.

