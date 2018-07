Deux Martyrs saoudiens aux États-Unis

@popov



Le mot « martyr », évidemment, ne convient pas. Le martyr, c’est celui qui sacrifie sa vie à une cause religieuse et sacrée. Or, personne, si ce n’est Dieu (mais je suis athée !), n’avait voulu combattre la religion de ces deux jeunes étudiants s’ils en avaient une, et personne n’avait voulu leur mort. En la circonstance, ils se seront comportés, de fait, avec une générosité héroïque, et il est effectivement dommage qu’il faille lire cet article pour apprendre une si triste nouvelle. En tout cas, quand un jeune migrant africain, naguère en France, avait escaladé les balcons sur quatre étages pour empêcher un bambin de tomber dans le vide, on ne peut pas dire que la presse française n’ait pas fait un sort à l’événement, et sans se soucier de la religion du jeune héros, dont je ne sais toujours rien.







Il reste que le français n’est probablement pas la langue maternelle de M. Alketbi, et quand nos journalistes traduisent des propos formulés en arabe, le mot « martyr » apparaît si constamment que je me demande si c’est toujours à bon escient. Cela finit par signifier simplement : mort d’une manière tragique et qui suscite l’émotion, comme c’est le cas ici. Le martyr, si j’ose dire, est accommodé à toutes les sauces.







Si l’islam se réclamait des valeurs que prône régulièrement M. Alketbi dans ses articles, il n’y aurait évidemment pas plus de raison de détester l’islam que le bouddhisme, le christianisme ou le shintoïsme. Au reste, une religion tolérante, même pour un athée, n’a absolument rien de détestable, chacun est bien libre, dans son coin, de croire ou de ne pas croire, et il est toujours plus plaisant et enrichissant de discuter de questions théologico-philosophiques avec des gens qui sont d’un avis radicalement différent qu’avec ceux qui occupent la même niche intellectuelle que soi-même.





La plupart des religions induisent à la violence et au fanatisme, même le bouddhisme : les sectes rivales, à Kyoto au XVIe siècle, s’étripaient à l’envi, et l’actualité récente en Birmanie montre que cela peut toujours reprendre. Le christianisme aura massacré sans vergogne jusqu’après la révocation de l’Edit de Nantes. Il y a cependant une contradiction entre les préceptes moraux de ces deux religions et de pareilles pratiques. Dans l’islam, il n’y en a pas. A un catholique s’apprêtant à embrocher un protestant lors de la Saint-Barthélémy de 1572, on aurait pu dire : "est-ce que ça ressemble vraiment à l’enseignement de Jésus-Christ, ce que tu es en train de faire ? Cela l’aurait peut-être bien mis dans l’embarras. En revanche, quand les petits soldats du Califat décapitaient ou crucifiaient des occidentaux présupposés chrétiens, ils pouvaient toujours s’autoriser du verset 5 de la neuvième sourate, comme de plusieurs autres du même tonneau, ce qu’ils ne manquaient jamais de faire. Or, si le Coran est réellement la parole de Dieu et s’il y a un véritable islam, ce sera bien celui-là. Il va sans dire que je préfère l’autre, celui qui fait prévaloir un bon sens tout humain sur les injonctions féroces d’un dieu imaginaire, même si cet islam-là n’est pas bien conforme à la doxa coranique. S’i ne s’agit que d’un faux islam aux yeux des fanatiques radicalisés, cette fausseté est tout à son honneur.