Deux points de vue ?

Et si on se faisait un petit sondage entre nous !

Je vous donne deux feuilles que j’ai reçues le même jour, aidez-moi aidez-moi, je ne sais plus où donner de la tête !!

Un :

« Il semble que vous avez envisagé de faire un don pour l'aide d'urgence en Inde, puis renoncé. Nous renvoyons rarement des e-mails de ce type, mais le cap des 400 000 nouveaux cas par jour ayant été franchi ce week-end et le nombre de décès grimpant rapidement, chaque petit don peut faire la différence. 100% de votre don sera directement utilisé pour aider à améliorer et sauver des vies en Inde — cliquez ci-dessous pour participer maintenant :

Chères amies, chers amis, Les morts semblent s’enchaîner.



À bout de souffle, des patients sont transportés sur des civières d'hôpital en hôpital, pour se voir refoulés à l’entrée. La situation est si grave qu'un temple de Delhi propose désormais aux personnes gravement malades de partager de l’oxygène.



L’Inde ploie sous la pire vague de Covid au monde.



Avec plus de 350 000 nouveaux cas enregistrés par jour et la mort à chaque coin de rue, patients et familles sont pris dans une véritable course contre la montre, suppliant pour avoir accès à de l'oxygène et des médicaments devant des hôpitaux surpeuplés. Trop souvent, ils finissent en deuil.



De courageux médecins, travailleurs humanitaires et groupes locaux font tout pour lutter contre ce virus mortel — mais ils sont débordés et ont besoin d’une aide urgente pour obtenir des fournitures vitales !

Nous pouvons aider, tout de suite.



Nous sommes des millions à recevoir cet e-mail. En faisant chacun un petit don, nous pourrions faire une énorme différence en quelques heures à peine. 100% des fonds collectés seront distribués à celles et ceux qui mènent ce travail héroïque sur le terrain et leur servira à financer de l’équipement, des fournitures médicales, des médicaments et des vivres pour les plus vulnérables.



Donnez ce que vous pouvez — ensemble, rejoignons l’incroyable effort mondial pour sauver des vies en Inde :

Des unités de soins intensifs et couloirs d'hôpitaux saturés aux crématoriums remplis à craquer, les soignants sont livrés à eux-mêmes dans une bataille impossible. Ils lancent des appels à l’aide dans des vidéos déchirantes réclamant de l'oxygène et du matériel, dernier espoir pour garder leurs patients en vie.



Un an après le début de cette pandémie dévastatrice, nous savons que ce sont souvent les plus vulnérables qui sont les plus durement touchés. C'est pourquoi notre mouvement a levé des millions pour les groupes humanitaires reconnus travaillant sur le terrain, offrant une assistance médicale et un approvisionnement essentiel à ceux qui en ont le plus besoin.



Si nous collectons suffisamment, nous pourrons aider à :

Fournir des kits de sécurité et autres équipements de protection aux communautés vulnérables et au personnel sanitaire ;

Mettre en place des tentes médicalisées avec services de soins intensifs, financer des médecins et des infirmiers pour aider à sauver des vies ;

Financer les efforts essentiels pour réagir aux évolutions rapides de la situation sur le terrain , y compris en matière de coordination des soins ; et

Envoyer directement de l’argent par virement aux groupes vulnérables pour répondre à leurs besoins alimentaires et d’hygiène immédiats.

Des vies sont en jeu et nous pouvons faire une réelle différence aujourd’hui. Chaque centime collecté aidera à sauver des vies. Participez maintenant :

Il est difficile d’imaginer une réponse à une tragédie d’une telle ampleur et pourtant, c’est plus que jamais nécessaire. Depuis le début de cette pandémie, notre mouvement a agi pour protéger les plus vulnérables. Ensemble, nous avons financé des millions de repas et des milliers de kits médicaux, du Pakistan à la Bolivie et de la RDC au Brésil. Nous avons soutenu des groupes autochtones en Amazonie et les Maasaï au Kenya lorsque le Covid ravageait leurs communautés. Mobilisons-nous à nouveau, cette fois pour sauver des vies en Inde.



Avec solidarité et une profonde gratitude,



Marigona, Mélanie, Meetali, Patricia, Mike, Aloys, Huiting, Mouhamad, Christoph et toute l’équipe d’Avaaz



Deux :

Malgré la flambée du virus, l’Inde reste la preuve que les traitements précoces sont EFFICACES !

Cher(e) ami(e) de la Santé,

Si vous écoutez les médias, l’Inde vit une « tragédie ».

Il y aurait là-bas un « record mondial » d’infections.

Ce serait le « nouvel épicentre de l’épidémie ».

Mais c’est de la propagande.

On veut continuer à nous mettre sous pression, à maintenir la psychose autour du virus.

Cela sert les médias : plus les gens ont peur, plus ils regardent la télé !

Cela sert bien sûr Big Pharma, qui a des stocks de vaccins à écouler – plus on a peur, plus on va se vacciner, même si on a moins de 60 ans et aucun facteur de risque.

Et cela sert aussi à discréditer les « traitements précoces », car l’Inde était un des rares pays à utiliser l’hydroxychloroquine et l’ivermectine.

Alors, que se passe-t-il vraiment en Inde ?

Une flambée, OUI, mais à relativiser !

Il est vrai qu’il y a en ce moment une « flambée » du virus, probablement liée à un nouveau variant.

Et il est exact que certains hôpitaux du pays ont été en rupture d’oxygène médical, ce qui est tragique pour les malades.

Mais les images déchirantes ne doivent pas masquer la situation globale.

L’Inde est un continent à elle seule, avec plus d’1,3 milliard d’habitants, soit 20 fois plus qu’en France !

Il faut donc toujours rapporter les chiffres qu’on vous donne à la taille de la population !Regardez la courbe du nombre de morts par million d’habitants, en Inde et en France, depuis le début de l’épidémie :

la suite, ce sont des graphiques que je ne peux pas reproduire, mais ils sont visibles dans le lien ci-dessous :

Malgré la flambée du virus, l’Inde reste la preuve que les traitements précoces sont EFFICACES ! – Santé Corps Esprit