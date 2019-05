Deux roboratifs : la Vie & la Mort

Parlons peu parlons bien. À votre santé, surtout : la Vie & la Mort, par-delà la « science » (je mets le mot entre guillemets car on en fait clairement un mésusage). Pour ainsi dire, l'intelligence a enrobé d'une croûte la connaissance pure, et de là (mon Dieu) tout arrive : on se règle selon une coutume routinière, on prend son café et on lit soit Le Figaro soit Le Monde, voire L'Humanité (si vous êtes en retard de cinquante ans) ou bien le Courrier international (si vous avez un QI 150+). En vérité, ça reste une bonne base. Les fusées décollent du sol et non de la Lune.

Je pense qu'on commet la Vie dans les inconvenances de la Réalité.



Je veux dire par là que, regard-on la Mort un seul instant, il n'y a rien de pire que de la penser simple, car, au fond, ça se répercute contre la vie qui elle-même devient simple en l'occurrence (comme on la simplifie par contrecoup de la simplification principielle qu'on a faite avec la mort). Ainsi, pour que la Vie soit puissante et pleine, il faut que la Mort le soit aussi « en soi » par réflexion vis-à-vis de la Vie. Ne voit-on pas le mélange ? La Vie est pleine de Mort et la Mort pleine de Vie, et dans leurs propres royaumes il y a lieu de concevoir un mélange tel.



Voilà pourquoi je parle de la Mort et non de la mort, sous-équivalent au fond de l'idée qu'on se fait d'une chose aussi fluctuante et décisive que la Mort et devant coûte que coûte être rétablie auréolée de sa nimbe délicate, pure, ondulante et éthérée. De là, on rétablit les choses dans leur écrin, savoir l'écrin d'une complexité inouïe dont aucun concept figé ne peut se targuer de répandre à sa lecture.



Cela fait, aussitôt, on ne peut plus dire que la Mort apparaît rassurante, par rapport à la Vie.



Au contraire, n'apparaît-il pas plutôt que la Vie et la Mort charrient des choses merveilleuses et terrifiantes, l'une comme l'autre, dont on ne saurait se soustraire ? Car voilà, ces choses « merveilleuses » et « terrifiantes » ne valent rien sans les autres, sans le mélange opéré par ce gros vortex qu'est la connaissance pure en général libérée de la chape d'une intelligence excessive, quasi nuisible. Alors la Vie ne saurait être quelque chose en substance une fois dégrevée d'une Mort subtile. Je veux dire qu'il faut garder à l'esprit que la Vie prend de la valeur du moment qu'on l'indexe sur la finesse de la Mort. Or, ni la Mort ni la Vie ne sauraient signifier quoi que ce soit dans le champ de la philosophie si, bêtement, on ne secoue pas quelque préjugé instinctuel.



La Mort et la Vie ne sont pas les seules choses soumises aux réflexes de la simplification (d'ailleurs, me ferais-je à moi-même rétorsion : n'est-ce pas que de les simplifier de les qualifier par ces vocables, y compris pourvus de majuscules ?).



Il y a aussi tout ce qui rentre dans la besace du politique.



C'est la « Réalité » par opposition au « Réel »... Soit les manigances du fantasme encontre l'indicible. J'en profite de l'occasion pour signaler ici qu'il ne s'agit d'imputer la Faute à personne, ce serait trop facile, quand bien même j'aurais tendance à nous croire coupables en effet, et coupables en outre d'être autrement coupables en ignorant la culpabilité due à la Faute. Après tout, la Faute n'est-elle pas l'acte constitutif, le geste politique par excellence, tournant le dos au Réel (= Dieu) au profit d'une manière de thésaurisation opportune (ce qui est un pléonasme) ?



J'assume ce fait, quoique je le déplore parfois (pour l'incendie de Notre-Dame par exemple, n'eût-il pas mieux valu en rester au stade primitif du Vivant ?).



Voilà du sens : qu'on opère la bascule d'une ère simplificatrice vers une époque toujours davantage complexifiante, accomplissant le procès de l'Union Personnifiante dont nous avons tant besoin. On ne saurait concevoir d'Union des Personnes dès lors qu'on ne peut se résoudre à admettre (et je sais qu'il y a encore loin avant la réussite totale) les assertions de la philosophie, qui disent ceci et cela, jamais simplement, jamais faussement, jamais véritablement. Reste néanmoins à craindre que l'avènement d'une époque ainsi qu'elle se démontre en partie ne serait pas un progrès.



En tout cas, qu'on arrête de parler de la fin à propos de la Mort, ou de début. Chacun sait désormais qu'elle n'est ni une fin, ni un début, mais le début de la fin et la fin du début. Parlerai-je du Tao ?



Non que la vie ou la mort n'existent pas, mais qu'elles soient plutôt dépourvues de réelle valeur. Mais laissons ça au domaine de la « science », vulgairement parlant. À la longue, apprenons à renouer avec la connaissance pure : le langage est devenue une pellicule qui s'est insérée, comme un écran de brouillard, tel un petit frimas, entre notre perception et le Réel. À proprement parler, on appelle ça un Discours (cette pellicule). Les Discours sont tous faux, sauf le Discours du Discours, qui fait souvent mouche au grand dam du monde entier.



Parle-t-on ensuite de ceux qui mal font avec la Mort ?



On le voit aujourd'hui avec certains rabat-joie, qui s'esquintant à user de l'argument de l'ondulation du Réel pour en faire du Discours, qui appelant (ouvertement) à s'abêtir de sorte à marivauder en tournant autour du pot. D'ailleurs, soit dit en passant, les discoureurs qui nous soutiennent l'idée que tout est discours peuvent être piégés facilement, car leur affirmation laisse entendre qu'une seule chose ne l'est pas (discours), entendre cette affirmation même. Ce qui, partant, nous soutient de surcroît – à affirmer ainsi cela sans savoir qu'ils l'affirment, ne prouvent-ils pas rien d'autre sinon qu'ils se sustentent d'une intuition, au sens strict ?



Je fais donc la même chose, en espérant cette fois-ci le savoir un peu.