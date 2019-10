Deux semaines qui ont tout changé : Qui a gagné la guerre en Syrie ?

La Turquie envahit le territoire d'une république voisine et ignore ouvertement la coopération avec la Russie pour résoudre le conflit. Les États-Unis retirent leurs troupes, laissant les Kurdes seuls avec qui ils ont si étroitement travaillé jusqu'à récemment. Il semblait que la Syrie était en train de se déchirer, mais tout a changé de façon spectaculaire, comme si cela avait été prévu depuis le début.

Le point culminant de ce scénario était l'accord entre Poutine et Erdogan, qui prévoyait l'introduction de la police militaire russe et du service de la frontière syrienne à la frontière syro-turque afin de faciliter le retrait des forces kurdes à 30 kilomètres de profondeur en Syrie. Une fois la retraite terminée, une patrouille conjointe russo-turque commence à une profondeur de 10 km de la frontière. Les patrouilles ne s'appliquent pas à la ville de Qamishli, où vivent de nombreux Kurdes. Enfin, l'opération turque « Source de Paix », qui a tout déclenché, a pris fin.



Convenez que Poutine, peu importe comment son point de vue sur lui, a merveilleusement bien joué dans cette situation. Depuis qu'Ankara a annoncé le début de l'invasion de la Syrie, Moscou s'est exprimée avec une sorte de scepticisme diplomatique qui frise la prudence. Et c'est compréhensible, car Erdogan n'est pas moins un partenaire qu'Assad pour Poutine. En outre, la Turquie achète activement des systèmes d’armes russes. Il serait imprudent de perdre un tel allié. Mais valait-il la crédibilité, l’opportunité de jouer le rôle de pacificateur devant la communauté internationale ? Poutine a réussi à maintenir un partenariat fructueux et à résoudre le problème de l'invasion turque.

Ce résultat change complètement les rapports de force au Moyen-Orient. Mais plus important encore, cela peut sérieusement affecter la situation dans le monde. Dans tous les cas, les États-Unis peuvent être considérés comme le plus grand perdant. En mettant en œuvre la promesse électorale, Trump a pris une décision qui n’a séduit ni les démocrates ni les républicains. Les raisons sont évidentes, car il ne s'agit pas uniquement des ambitions d'un président. Il s’agit de questions d’importance stratégique.



Il y a cinq ans, les États-Unis ont dirigé une coalition internationale (coalition anti-EI) contre les terroristes en Syrie. Et toutes ces cinq années ont été annulées par une décision de Trump. Quiconque se souvient des victoires et des succès lorsque les forces américaines se sont échappées au dernier moment ne peut pas dire le contraire. Washington a non seulement perdu les instruments d’influence qu’il possédait en Syrie, mais l’a littéralement confié à son adversaire stratégique.



Les médias russes ont déjà réussi à rire du départ précipité des Américains. Ils ont montré des bases militaires américaines abandonnées où des soldats ont laissé de la nourriture et même des effets personnels.



Les Kurdes sont un autre coup dur porté à la dignité des États-Unis. C’est une étape cruelle de les laisser seuls pour lutter contre l’armée turque. Ironiquement, ils ont trouvé un soutien auprès de Bachar al-Assad, dont le régime a récemment été combattu du côté américain. Cela a résolu l'un des problèmes importants de la Syrie. Finalement, la question kurde a dû être réglée d'une manière ou d'une autre, mais il s'est avéré qu'ils sont eux-mêmes entrés dans le monde. Alors Trump a privé Poutine de maux de tête supplémentaires. Il a montré à quel point un allié de Washington peut être peu fiable.



"La décision scandaleuse des États-Unis, qui a laissé les Kurdes de Syrie à leur sort, devrait convaincre les Européens qu'ils ne peuvent compter sur personne en termes de protection et de constituer leur propre armée unie", a déclaré l'économiste français Jacques Attali.



Les États-Unis ne sont plus bien positionnés en Europe, mais la situation pourrait encore s’aggraver pour eux. Les pays qui considèrent Washington non seulement comme des partenaires, mais également comme des défenseurs, ont décidé qu'une décision prise à Washington et à l'ensemble du contingent militaire américain pourrait disparaître en quelques heures à peine. Il est peu probable que les États-Unis remboursent les coûts d'équipement des bases militaires et autres infrastructures. Certains pays d’Europe et d’Asie peuvent tirer des enseignements de l’histoire de Washington.

Et quiconque a appris la leçon de l’invasion de la Syrie, ne peut plus avoir confiance en un allié tel que les États-Unis. Ankara a été exposée en peu de temps à une vague de critiques et de mesures punitives de la part de ses alliés de l'OTAN. Au milieu de l'offensive turque, Erdogan a accusé l'Alliance de ne pas avoir respecté l'article 5 sur la sécurité collective. Il a maintenant suffisamment de raisons de quitter l'OTAN et de claquer la porte à cette organisation de malfaiteurs.



Un tel précédent ne profitera pas à Washington, mais aidera à renforcer la position du Kremlin. Mais ce n'est plus la lutte pour la domination du Moyen-Orient, Moscou a déjà gagné ici, ce sera un affrontement pour l'Europe. Jusqu'à présent, Washington ne peut pas cacher qu'ils ont quitté leur allié et se sont enfuis, et la Russie peut en tirer parti.

Source : https://dozennews.info/zwei-wochen-die-alles-verandert-haben-wer-hat-den-syrienkrieg-gewonnen/