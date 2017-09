Devenez Délégué Départemental de l’Education Nationale

DEVENEZ DDEN

Le DDEN est nommé par l’Inspecteur d’Académie pour une période renouvelable de 4 ans. Son mandat est révocable à tout moment. Il doit être âgé de 25 ans minimum, jouir de ses droits civiques, avoir fait preuve de son attachement incontesté à la cause de l’enseignement public.

Comment devenir DDEN : http://www.dden-fed.org/comment-devenir-d-d-e-n/

Le DDEN un auxiliaire bénévole de l’administration de l’Education (http://www.dden-fed.org/une-fonction-officielle/) et un adhérent de la Fédération nationale des DDEN (http://www.dden-fed.org/). La mission première du DDEN est la visite des écoles d’une circonscription.

Le DDEN a la charge pour assurer le bien-être des enfants et de l’équipe enseignante au sein de l’établissement :

équipements – entretien – sécurité – hygiène et salubrité – crédits – fréquentation scolaire – santé – restauration scolaire – centre de loisirs – classes transplantées – transports – bibliothèque, salle informatique, etc…

Depuis le 19/11/1980 il est membre de droit du conseil d’école. A ce titre, il prend part au débat et à tous les votes.

Tous les deux ans, il effectue localement l'enquête demandée par la fédération nationale des DDEN. Les buts de ces enquêtes sont de réunir des informations sur la vie scolaire, de sensibiliser les DDEN sur des questions générales en effectuant une recherche, de dégager des propositions à l'attention des partenaires de l'éducation nationale.

Le suivi de l’organisation scolaire est une de ses missions principales : ouverture/fermeture de classe, cycles scolaires, carte scolaire, rythmes scolaires, etc…

Son rôle est de faciliter les relations entre les partenaires du système éducatif : inspecteur départemental ou académique, maire et conseillers municipaux, parents, enseignants et personnels de l’école et du périscolaire.

Il tente de motiver et d’inciter les enseignants à participer au concours des écoles fleuries, reconnu par le ministère de l’Education nationale.

Le DDEN est un serviteur de l’Ecole Publique et de son enseignement des valeurs républicaines basées sur la laïcité et la démocratie. A l’origine, devant apporter un soutien à l’Ecole Publique par un réseau d’aide sur tout le territoire, sa mission s’est élargie : maintenir le lien social et, tout en adaptant l’Ecole à notre société en perpétuelle évolution, promouvoir les valeurs de la République.

